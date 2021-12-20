Nusret'in anne ziyareti dünya basınında! "Yüzündeki ifade..."

Dünya basınında 'Salt Bae' olarak tanınan 38 yaşındaki Nusret Gökçe, birkaç yıl önce alışılmadık et tuzlama yöntemiyle ünlendi. Şimdilerde 44 milyon sterlinlik (yaklaşık 999 milyon) bir servete sahip olduğu düşünülüyor.

Nusret , geçtiğimiz günlerde annesini ziyaret ettiği bir videoyu Instgram hesabından paylaşarak, annesinin 2 yıldır görmediğini söyledi.

Sadece 15 saat içinde 4 milyondan fazla görüntülenen videoya olumlu ve olumsuz binlerce yorum yağdı. Gökçe'nin annesinin evinin şartları kullanılara, "Bu kadar paran var, anneni rahat ettirmen" yorumunu yazdırdı.

Gelen tepkilerden bazıları şöyle:

- Bu kadar paran var annen nasıl bir köşte yaşamıyor?

- 2 yıl boyunca aileni ziyaret etmemeninin sebebi nedir? Ve niçin daha iyi bir ev almıyorsun ailene?

- Annene yeni bir ev al! Utanmıyor musun? Onun için bir şeyler yap, artık sen zenginsin.

- Oğlunun bu kadar zengin olup kendisini rahat ettirmediğini ve hiç görmeye gelmediğini bilmek çok kötü olmalı.

- Annenin önünde şu gözlüklerini çıkar.