2 yıl sonra annesini ziyarete giden Nusret'e tepki yağdı: "Hayırsız evlat!" | Video

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, iki yıl aradan sonra annesini ziyarete gitti. Uzun bir aradan sonra annesini görmeye giden Nusret'e sosyal medyadan tepki yağdı. Pek çok kişi "Anneni neden 2 yıldır görmedin?" yorumlarını yaptı.