O ürün günden güne değerleniyor: Ustasını bulmak neredeyse imkansız!
Bursa'da 46 yıldır yorgancılık yapan Mehmet Uzun (59), tekrar yün ve pamuk yorganlara rağbetin artmasıyla taleplere yetişmekte zorlanıyor. Son yıllarda, insanların fabrikasyon ürünler olan elyaf ve silikon yorganları a rağbet göstermesi nedeniyle birçok arkadaşının iş yerini kapatmak zorunda kaldığını ifade eden Uzun, artık usta yetişmediğini söyleyerek, "Müşterilerimiz artık eskiye, yorgancılığa ilgi göstermeye başladı. Şimdi de asıl sıkıntı, o yorganları yapacak zanaatkarların kalmaması" dedi.
Giriş Tarihi: 08.07.2026 14:47
Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 14:50