O ürün günden güne değerleniyor: Ustasını bulmak neredeyse imkansız!

SAĞLIKLI OLDUĞU ANLAŞILINCA TALEP ARTTI

Son dönemde yün ve pamuk yorganların sağlığa faydalarının öğrenilmesiyle işlerinin tekrar arttığını belirten Uzun, şimdi de usta kalmadığını söyleyerek, "Şimdi insanlar bu silikon ve elyaf yorganların, ortopedik yatakların, çekyatların insanları hasta etmeye başlamasından sonra insanların da bunu öğrenmesiyle eskiye dönmeye başladılar. Ama sıkıntı, o yorganları yapacak zanaatkar kalmadı. Eskiden kim derdi ki 'Benim sırtım ağrıyor', 'Belim, boynum ağrıyor' diye. Çünkü herkes yünde, pamukta yatardı. Yorgun bir şekilde yattığımız zaman yün, pamuk o ağrıyı çekip, alıyordu. Ama silikon öyle değil, seni daha da çok hasta ediyor. Bunu anlayana kadar çok zaman geçti. Anladılar ama şimdi de usta bulamıyorlar" diye konuştu.