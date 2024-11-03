Obez kedi Ekmek pilates ve yüzme ile zayıflıyor: Normal kilosunun iki katı!

Terzi, kedilerin bazı sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmaması için yavaş kilo vermesi gerektiğine dikkati çekerek, obez kedilerin ayda ortalama yarım kilo vermeleri gerektiğini söyledi.

Kedilerde hızlı kilo kaybının metabolik sorunlara yol açabileceğine değinen Terzi, şöyle konuştu:

"Dikkatli şekilde kilo verdirmemiz gerekiyor. Kilo verdirmek için pilates, yürüyüş, yüzme ve diğer egzersizleri yaptırıyoruz. Tabii bunun yanında diyet mama da kullanıyor. Zorlanıyor, sahipleri de kıyamayarak kaçamak yaptırabiliyor bundan dolayı Ekmek'te bu süreç birazcık daha uzun sürecek gibi. Hem kuru mama yerken hem de aileleri dayanamayıp ev yemekleri verince kilo problemleri oluyor. Kısırlaştırma operasyonunun ardından da hormon baskısı ortadan kalktığı için kediler biraz daha obeziteye yatkınlaşmış oluyor."