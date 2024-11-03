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Obez kedi Ekmek pilates ve yüzme ile zayıflıyor: Normal kilosunun iki katı!

Ankara'da Ekmek isimli kedi düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle obeziteye yakalandı. 3 yaşında 8 kiloya kadar çıkan Ekme her gün koşu bandı ve pilates topuyla egzersiz yaptırılıp, havuzda yüzdürülerek zayıflamaya çalışıyor…

AA
Giriş Tarihi: 03.11.2024 21:25 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 21:25
Obez kedi Ekmek pilates ve yüzme ile zayıflıyor: Normal kilosunun iki katı!

Düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle obeziteye yakalanan "Ekmek" isimli kedi, 6 kilo vererek sağlığına kavuşan arkadaşı "Şiraz" isimli kedi gibi pilates ve yüzmeyle fazla kilolarından kurtulmaya çalışıyor. Pelin Kılıç'ın sahiplendiği ve "Ekmek" ismini verdiği kedisi, fazla beslenme ve hareketsizlik nedeniyle aşırı kilo aldı. Kılıç, 3 yaşındaki kedisinin kısa sürede 8 kilograma ulaştığını fark etti.

Obez kedi Ekmek pilates ve yüzme ile zayıflıyor: Normal kilosunun iki katı!

Sahibinin veterinere götürdüğü Ekmek'in, klinikte tedavi sürecinde tanıştığı 6 kilogram vererek obeziteyi yenen arkadaşı Şiraz gibi kilo verme süreci başladı. Bir aydır veteriner hekim Bahri Terzi ile veteriner teknikeri ve fizyoterapisti Yağmur Denli'nin gözetiminde tedavisi süren Ekmek, her gün koşu bandı ve pilates topuyla egzersiz yaptırılıp, havuzda yüzdürülüyor. Egzersizin yanında diyet de uygulanıp kısa sürede yarım kilogram zayıflayan Ekmek'in, kalan fazla 4 kilogramı da vermesi için terapi programı aralıksız devam ediyor.

Obez kedi Ekmek pilates ve yüzme ile zayıflıyor: Normal kilosunun iki katı!

"DİKKATLİ ŞEKİLDE KİLO VERDİRMEMİZ GEREKİYOR"

Veteriner hekim Bahri Terzi, Ekmek'in obezite problemiyle kliniğe geldiğini ve şu an 7 kilogram olduğunu söyledi.

Ekmek'in yaklaşık 4 kilogram vermesi gerektiğine değinen Terzi, "Sağlıklı bir kedi olması için bu kiloyu vermesi gerekiyor, bu yüzden yaklaşık bir aydır çalışmaya başladık. Bir ayda yaklaşık yarım kilogram verdi ama daha yolun çok başındayız. Bu süreç uzun bir süre devam edecek." diye konuştu.

Obez kedi Ekmek pilates ve yüzme ile zayıflıyor: Normal kilosunun iki katı!

Terzi, kedilerin bazı sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmaması için yavaş kilo vermesi gerektiğine dikkati çekerek, obez kedilerin ayda ortalama yarım kilo vermeleri gerektiğini söyledi.

Kedilerde hızlı kilo kaybının metabolik sorunlara yol açabileceğine değinen Terzi, şöyle konuştu:

"Dikkatli şekilde kilo verdirmemiz gerekiyor. Kilo verdirmek için pilates, yürüyüş, yüzme ve diğer egzersizleri yaptırıyoruz. Tabii bunun yanında diyet mama da kullanıyor. Zorlanıyor, sahipleri de kıyamayarak kaçamak yaptırabiliyor bundan dolayı Ekmek'te bu süreç birazcık daha uzun sürecek gibi. Hem kuru mama yerken hem de aileleri dayanamayıp ev yemekleri verince kilo problemleri oluyor. Kısırlaştırma operasyonunun ardından da hormon baskısı ortadan kalktığı için kediler biraz daha obeziteye yatkınlaşmış oluyor."

Obez kedi Ekmek pilates ve yüzme ile zayıflıyor: Normal kilosunun iki katı!

ZAYIFLAMA SÜRECİ ŞİRAZ'A GÖRE DAHA UZUN SÜRECEK

Şiraz ile Ekmek'in tedavi sürecinde klinikte tanışarak arkadaş olduklarını belirten Terzi, Ekmek'in kendilerini biraz daha zorladığını belirtti.

Veteriner hekim Terzi, Ekmek'in Şiraz'a göre daha zor bir hasta olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

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