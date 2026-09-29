Öfkemiz hala diri! Ekran başında saç baş yoldurdular: İşte Türk dizi tarihinin en nefret edilen 10 kötü karakteri

Çoğunun dizisi yıllar önce final yaptı, hatta unutuldu. Ancak yaptıkları kötülükler hafızalardan bir türlü silinmedi. Seyircinin nefretini adeta bir madalya gibi taşıyan ekran dünyasının en acımasız karakterleri günümüzde bile kültleşmiş kötüler arasında yer tutuyor. Sokakta sözlü tepki alanlardan, rollerinin gölgesinde kalanlara kadar ekran dünyasının en sevilmeyen 10 karakterini bir araya getirdik.