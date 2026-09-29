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Öfkemiz hala diri! Ekran başında saç baş yoldurdular: İşte Türk dizi tarihinin en nefret edilen 10 kötü karakteri

Kurgu olduklarını bilsek de her hafta öfke nöbetleri geçirmemize neden oldular. Türk televizyonlarının reyting rekorları kıran yapımlarında, kötülüğün sınırlarını zorlayan ve izleyicide derin izler bırakan o meşhur karakterleri yeniden hatırlıyoruz. İşte Türk dizi tarihinin en çok nefret edilen 10 kötü karakteri.

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Giriş Tarihi: 29.09.2026 11:51 Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 11:52
Öfkemiz hala diri! Ekran başında saç baş yoldurdular: İşte Türk dizi tarihinin en nefret edilen 10 kötü karakteri

Çoğunun dizisi yıllar önce final yaptı, hatta unutuldu. Ancak yaptıkları kötülükler hafızalardan bir türlü silinmedi. Seyircinin nefretini adeta bir madalya gibi taşıyan ekran dünyasının en acımasız karakterleri günümüzde bile kültleşmiş kötüler arasında yer tutuyor. Sokakta sözlü tepki alanlardan, rollerinin gölgesinde kalanlara kadar ekran dünyasının en sevilmeyen 10 karakterini bir araya getirdik.

Öfkemiz hala diri! Ekran başında saç baş yoldurdular: İşte Türk dizi tarihinin en nefret edilen 10 kötü karakteri

Bazı oyuncular rollerini o kadar devleşerek oynar ki, seyirci karakter ile gerçek insanı birbirinden ayırt edemez hale gelir. Türk televizyon tarihi, tam da bu durumun canlı örnekleriyle dolu.

Senaryo gereği yaptıkları kötülüklerle izleyicinin huzurunu kaçıran, yuva yıkan ve bencilce hırslarıyla toplumsal birer öfke nesnesine dönüşen profilleri hatırlıyoruz.

İşte Türk televizyonunda acımasızlığıyla boy gösteren en kötü 10 dizi karakteri:

Öfkemiz hala diri! Ekran başında saç baş yoldurdular: İşte Türk dizi tarihinin en nefret edilen 10 kötü karakteri

1. Halil Güneşli (Üvey Baba)

Türk televizyon tarihinin en acımasız ve psikopat karakterlerinden biridir. Şemsi İnkaya'nın canlandırdığı Halil, üvey kızı Lamia'ya ve çevresindekilere yaptığı amansız işkenceler, bitmek bilmeyen kötülükleriyle tüm jenerasyonun kabusu olmuştur.

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Öfkemiz hala diri! Ekran başında saç baş yoldurdular: İşte Türk dizi tarihinin en nefret edilen 10 kötü karakteri

2. İkbal Karahan (Aliye)

Geleneksel ve manipülatif kaynana figürünün zirve noktasıdır. Oğlu Sinan'ın hayatını kontrol etme arzusu ve Aliye'ye olan köklü düşmanlığı yüzünden bir aileyi darmadağın etmiştir. Torunlarını annelerinden koparmak için çevirdiği entrikalar ve soğuk, kibirli duruşuyla izleyicinin nefretini kazanmıştır.

Öfkemiz hala diri! Ekran başında saç baş yoldurdular: İşte Türk dizi tarihinin en nefret edilen 10 kötü karakteri

3. Kenan Birkan (Ezel)

Zekası, şıklığı ve muazzam planlarıyla tam bir mastermind kötüdür. Ramiz Karaeski'ye olan saplantılı düşmanlığı ve Selma Hünel aşkı uğruna, etrafındaki herkesi bir satranç tahtasındaki piyon gibi harcamıştır. İhaneti ve intikamı bir sanat gibi işlemesi onu en tehlikeliler arasına sokar.

Öfkemiz hala diri! Ekran başında saç baş yoldurdular: İşte Türk dizi tarihinin en nefret edilen 10 kötü karakteri

4. Ali Kaptan (Öyle Bir Geçer Zaman Ki)

Aile içi şiddetin, narsisizmin ve psikolojik işkencenin ekrandaki en net tanımıdır. Yeni bir aşk uğruna karısını ve dört çocuğunu sokağa atacak kadar vicdanını kaybetmiş, parayı bir tehdit unsuru olarak kullanarak ailesine hayatı zindan etmiştir.

Öfkemiz hala diri! Ekran başında saç baş yoldurdular: İşte Türk dizi tarihinin en nefret edilen 10 kötü karakteri

5. Mukaddes Ketenci (Fatmagül'ün Suçu Ne?)

Fiziksel bir şiddet uygulamasa da psikolojik şiddetin ve fırsatçılığın kitabını yazmıştır. Yaşanan büyük bir trajediyi bile kendi maddi çıkarları için kullanmaya çalışmış, bitmek bilmeyen dedikoduları ve vicdansız hamleleriyle mağdur bir kadının hayatını defalarca zorlaştırmıştır.

Öfkemiz hala diri! Ekran başında saç baş yoldurdular: İşte Türk dizi tarihinin en nefret edilen 10 kötü karakteri

6. Ferhunde Güven (Yaprak Dökümü)

Deniz Çakır'ın muazzam oyunculuğuyla hayat bulan Ferhunde, Ali Rıza Bey'in ailesini içten içe kemiren bir kötülüğün sembolüdür. Bencilliği, paraya olan tutkusu ve bitmek bilmeyen entrikalarıyla koca bir ailenin çöküşünü hazırlamıştır.

Öfkemiz hala diri! Ekran başında saç baş yoldurdular: İşte Türk dizi tarihinin en nefret edilen 10 kötü karakteri

7. Vedat Sayar (Sen Anlat Karadeniz)

Mehmet Ali Nuroğlu'nun canlandırdığı Vedat, ekranların gördüğü en tehlikeli narsist ve psikopatlardandır. Nefes'e yıllarca uyguladığı ağır işkenceler, saplantılı sevgisi ve kadın düşmanı hamleleriyle seyircinin sinir uçlarıyla oynamıştır.

Öfkemiz hala diri! Ekran başında saç baş yoldurdular: İşte Türk dizi tarihinin en nefret edilen 10 kötü karakteri

8. Vartolu Sadettin / Salih Koçovalı (Çukur)

İlk sezonlarındaki acımasızlığı, intikam hırsı ve Çukur mahallesine getirdiği yıkımla listeyi sonuna kadar hak ediyor. Kendi iç hesaplaşmaları ve çocukluk travmaları arkasına sığınarak bir şehri kana bulamaktan ve masumların canını yakmaktan çekinmemiştir.

Öfkemiz hala diri! Ekran başında saç baş yoldurdular: İşte Türk dizi tarihinin en nefret edilen 10 kötü karakteri

9. Eyşan Tezcan (Ezel)

Cansu Dere'nin hayat verdiği Eyşan, Türk dizi tarihinin en büyük ihanetine imza atmıştır. Kendisini deliler gibi seven Ömer'i hapse attırarak hayatını çalmış, sonrasında da gücün ve paranın olduğu tarafa savrulmaktan geri durmamıştır. Sadakatsizliğin ekran yüzüdür.

Öfkemiz hala diri! Ekran başında saç baş yoldurdular: İşte Türk dizi tarihinin en nefret edilen 10 kötü karakteri

10. Yekta Tilmen (Yargı)

Listenin son dönem popüler ve en nevi şahsına münhasır kötülerindendir. Bir avukat olarak hukuku, adaleti ve insanları manipüle etme gücü muazzamdır. Kendi çıkarları, itibarı ve oğlu uğruna delil karartmaktan, katilleri savunmaktan ve adaletin tecellisini engellemekten asla geri durmamıştır.

Öfkemiz hala diri! Ekran başında saç baş yoldurdular: İşte Türk dizi tarihinin en nefret edilen 10 kötü karakteri

Bonus: Şerif Furtuna (Taşacak Bu Deniz)

Hayatı bir satranç tahtası gibi gören, kazanmak için yalanı, tehdidi ve ihaneti mubah sayan tam bir modern dönem kötüsüdür. Esme'den boşanmamak için çevirdiği kumpaslar bir yana, intikam ve güç uğruna koskoca köyün suyunu zehirleyecek, depoları patlatacak ve insanları ölüm tuzaklarına çekecek kadar gözü dönmüştür.

Bu dizide kötülük yapmaktan geri durmayan pek çok karakter olsa da dizinin en kötü karakteri olarak Şerif Furtuna listede bonus karakter olmaya hak kazanıyor!