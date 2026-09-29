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Öfkemiz hala diri! Ekran başında saç baş yoldurdular: İşte Türk dizi tarihinin en nefret edilen 10 kötü karakteri
Öfkemiz hala diri! Ekran başında saç baş yoldurdular: İşte Türk dizi tarihinin en nefret edilen 10 kötü karakteri
Kurgu olduklarını bilsek de her hafta öfke nöbetleri geçirmemize neden oldular. Türk televizyonlarının reyting rekorları kıran yapımlarında, kötülüğün sınırlarını zorlayan ve izleyicide derin izler bırakan o meşhur karakterleri yeniden hatırlıyoruz. İşte Türk dizi tarihinin en çok nefret edilen 10 kötü karakteri.
Giriş Tarihi: 29.09.2026 11:51
Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 11:52