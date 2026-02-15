ÖGG SINAV TAKVİMİ 2026: 119. Dönem Özel Güvenlik Sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen binlerce adayın merakla beklediği tarih netleşti! Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) için geri sayım başladı. Peki, 2026 ÖGG sınavı ne zaman? İşte sınav takvimine dair tüm ayrıntılar.
|ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKANLIĞI
2026 YILI SINAV TAKVİMİ
|SN
|SINAVIN ADI
|SINAV TARİHİ
|EĞİTİM BİTİŞ TARİHİ
|1
|ÖZEL GÜVENLİK 119. TEMEL EĞİTİM VE 95. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|22 Şubat 2026 Pazar
|16 Ocak 2026 Cuma
|2
|ÖZEL GÜVENLİK 120. TEMEL EĞİTİM VE 96. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|3 Mayıs 2026 Pazar
|13 Mart 2026 Cuma
|3
|ÖZEL GÜVENLİK 121. TEMEL EĞİTİM VE 97. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|5 Temmuz 2026 Pazar
|22 Mayıs 2026 Cuma
|4
|ÖZEL GÜVENLİK 122. TEMEL EĞİTİM VE 98. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|29 Ağustos 2026 Cumartesi
|24 Temmuz 2026 Cuma
|5
|ÖZEL GÜVENLİK 123. TEMEL EĞİTİM VE 99. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|24 Ekim 2026 Cumartesi
|18 Eylül 2026 Cuma
|6
|ÖZEL GÜVENLİK 124. TEMEL EĞİTİM VE 100. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|27 Aralık 2026 Pazar
|13 Kasım 2026 Cuma