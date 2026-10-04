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Oğlumu öldürdüler kan parası teklif ettiler

İstanbul Esenler'de 19 Nisan gecesi yaşanan olayda 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer, arkadaşının asker eğlencesine katılmak için çıktığı evine bir daha dönemedi. İddiaya göre hızlı araç kullandığı için uyarılan Derviş G. ile (17) çevredekiler arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra silahla geri gelen şüpheli, asker eğlencesi için toplanan grubun üzerine ateş açtı ve kurşunlardan biri Yusuf'a isabet etti. Olaya ilişkin soruşturma sürerken, ölen gencin acılı annesi Esma Özer, dikkat çeken iddialarda bulundu.

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Nazrin MALİKOVA
Giriş Tarihi: 04.10.2026 06:56
Oğlumu öldürdüler kan parası teklif ettiler

İstanbul Esenler'de 19 Nisan gecesi yaşanan olayda 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer, arkadaşının asker eğlencesine katılmak için çıktığı evine bir daha dönemedi. İddiaya göre hızlı araç kullandığı için uyarılan Derviş G. ile (17) çevredekiler arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra silahla geri gelen şüpheli, asker eğlencesi için toplanan grubun üzerine ateş açtı ve kurşunlardan biri Yusuf'a isabet etti. 14 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Özer, 2 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Derviş G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma sürerken, ölen gencin acılı annesi Esma Özer, dikkat çeken iddialarda bulundu.

Oğlumu öldürdüler kan parası teklif ettiler

'SİZE EĞLENCEYİ GÖSTERECEĞİM'
Anne Özer, saldırganın olay öncesinde bölgede birkaç kez araçla dolaştığını belirterek, "Yusuf'un arkadaşının asker uğurlaması vardı. Gençler hazırlık yapıyordu. O sırada Derviş G., çocuklardan birini sormuş. Ardından arabasıyla caddeden iki-üç kez hızla geçmiş.

Oğlumu öldürdüler kan parası teklif ettiler

Gençler de sokakta küçük çocukların bulunduğunu söyleyerek uyarmışlar. O da 'Size eğlenceyi göstereceğim' demiş. Bir süre sonra bu kez yanında 3-4 kişiyle geri gelmiş. Hepiniz bana itaat edeceksiniz', 'Başka şansınız yok' diyerek çocukların üzerine ateş etmeye başlamış" şeklinde konuştu.

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Oğlumu öldürdüler kan parası teklif ettiler

Kurşunlardan birinin oğlunun omurgasına isabet ettiğini söyleyen anne Özer, "Yusuf'umun son sözü 'Canım çok acıyor. Ne olur beni hastaneye yetiştirin' olmuş. Saldırgan bununla da yetinmemiş, silahla ateş ederek, çocukları aşağı mahalleye kadar kovalamış" dedi.

Oğlumu öldürdüler kan parası teklif ettiler

AİLEDEN İĞRENÇ TEKLİF
Anne Özer, olay sonrasında bazı kişilerin kovanları toplayarak delil karartmaya çalıştığını ayrıca karşı tarafın ailesinin kendileriyle iletişime geçtiğini ve kan parası teklif ettiklerini anlattı. Öte yandan Yusuf'un hastanede tedavi gördüğü süreçte de bir sahte hesaptan oğlunun 'Yusuf'u uçurdum. Sıra kalanınızda. Bekleyin beni' şeklinde mesajlar geldiğini belirtti.

#İSTANBUL #ESENLER