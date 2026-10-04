Oğlumu öldürdüler kan parası teklif ettiler

İstanbul Esenler'de 19 Nisan gecesi yaşanan olayda 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer, arkadaşının asker eğlencesine katılmak için çıktığı evine bir daha dönemedi. İddiaya göre hızlı araç kullandığı için uyarılan Derviş G. ile (17) çevredekiler arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra silahla geri gelen şüpheli, asker eğlencesi için toplanan grubun üzerine ateş açtı ve kurşunlardan biri Yusuf'a isabet etti. 14 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Özer, 2 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Derviş G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma sürerken, ölen gencin acılı annesi Esma Özer, dikkat çeken iddialarda bulundu.