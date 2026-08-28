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Öğrenci affı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır, şartları neler? 2026 Öğrenci affı son durum!

Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen binlerce aday için beklenen 2026 Öğrenci Affı resmen yürürlüğe girdi. Böylece Resmî Gazete'de yayımlanarak başlayan başvuru sürecine ilişkin detaylar ön plana çıktı. Peki "Öğrenci affı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır, şartları neler, kimleri kapsıyor?" İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.08.2026 10:54 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 11:02
Öğrenci affı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır, şartları neler? 2026 Öğrenci affı son durum!

9 Ağustos 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğrenci Affı sürecindeki son durum gündeme geldi. Böylece üniversite eğitimleri yarıda kalan, kaydını sildiren veya kazandığı halde kayıt yaptıramayan adaylar için okula dönüş kapısı açan Öğrenci affı başvuru takvimi ve şartları ön plana çıktı.

Öğrenci affı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır, şartları neler? 2026 Öğrenci affı son durum!

2026 ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre öğrenci affından yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 9 Aralık 2026 olarak belirlendi ve adaylara 4 aylık bir süre tanındı. Askerlik görevini sürdüren yükümlülere ise terhis oldukları tarihten itibaren 2 ay ek başvuru süresi verilecek. Üniversitesiyle ilişiği kesilen veya kazandığı programa süresi içinde kayıt yaptıramayan adayların, belirtilen tarihe kadar gerekli işlemleri tamamlaması gerekecek.

Öğrenci affı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır, şartları neler? 2026 Öğrenci affı son durum!

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Öğrenci affı işlemleri merkezi bir kurum (ÖSYM veya YÖK) üzerinden yürütülmeyecektir. Adayların doğrudan ilişiğinin kesildiği ya da kazanıp kayıt yaptıramadığı üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı veya ilgili fakülte dekanlıklarına başvurması gerekmektedir. Başvuru yöntemleri (fiziki evrak teslimi, çevrim içi başvuru veya kargo yoluyla kabul) üniversitelerin kendi senato kararlarına göre farklılık gösterebileceğinden, adayların ilgili üniversitenin resmi web sayfasındaki duyuruları takip etmesi önem taşımaktadır.

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Öğrenci affı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır, şartları neler? 2026 Öğrenci affı son durum!

KİMLERİ KAPSIYOR?

Çerçevesi geniş tutulan af düzenlemesi, kanunda belirtilen istisnai durumlar (terör, kasten öldürme, cinsel nitelikli suçlar, uyuşturucu ve sahte belge gibi cezai durumlar) haricinde üniversiteyle ilişiği kesilen geniş bir kitleyi kapsama alıyor:

  • Hazırlık ve intibak sınıflarından ayrılanlar,
  • Ön lisans ve lisans programlarında kaydı silinenler,
  • Lisans tamamlama ve lisansüstü (yüksek lisans, doktora) eğitimi yarıda kalanlar,
  • Kendi isteğiyle üniversiteden kaydını sildirenler,
  • Sınavı kazandığı halde geçerli süre içinde üniversitesine kayıt yaptıramayan adaylar
Öğrenci affı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır, şartları neler? 2026 Öğrenci affı son durum!

AFTAN YARARLANANLAR NE ZAMAN DERS BAŞI YAPACAK?

Başvurusu ilgili yükseköğretim kurumları tarafından onaylanan öğrenciler, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde üniversitelerine geri dönebilecek. Öğrencilerin öğrenimlerine hangi dönem veya sınıftan devam edeceği ise üniversitelerin intibak komisyonları tarafından, geçmişte başarılı olunan dersler ve muafiyetler incelenerek karara bağlanacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör