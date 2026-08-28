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Öğrenci affı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır, şartları neler? 2026 Öğrenci affı son durum!
Öğrenci affı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır, şartları neler? 2026 Öğrenci affı son durum!
Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen binlerce aday için beklenen 2026 Öğrenci Affı resmen yürürlüğe girdi. Böylece Resmî Gazete'de yayımlanarak başlayan başvuru sürecine ilişkin detaylar ön plana çıktı. Peki "Öğrenci affı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır, şartları neler, kimleri kapsıyor?" İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.08.2026 10:54
Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 11:02