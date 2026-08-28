Öğrenci affı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır, şartları neler? 2026 Öğrenci affı son durum!

2026 ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre öğrenci affından yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 9 Aralık 2026 olarak belirlendi ve adaylara 4 aylık bir süre tanındı. Askerlik görevini sürdüren yükümlülere ise terhis oldukları tarihten itibaren 2 ay ek başvuru süresi verilecek. Üniversitesiyle ilişiği kesilen veya kazandığı programa süresi içinde kayıt yaptıramayan adayların, belirtilen tarihe kadar gerekli işlemleri tamamlaması gerekecek.