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ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI 2026: Öğrenci Affı başvuruları ne zaman bitecek, kimler yararlanabilecek?

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğrenci Affı sürecindeki son durum gündeme geldi. Üniversiteyle ilişiği kesilen ya da kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayan binlerce adayı ilgilendiren düzenlemede son başvuru tarihi netleşti. Peki, "2026 öğrenci affı başvuruları ne zaman bitecek, şartları neler ve başvurular nasıl yapılır?" İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 26.08.2026 10:45 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 11:51
ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI 2026: Öğrenci Affı başvuruları ne zaman bitecek, kimler yararlanabilecek?

9 Ağustos 2026 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte öğrenci affı resmiyet kazandı. Böylece ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitimleri yarıda kalan, kaydını sildiren veya kazandığı halde kayıt yaptıramayan öğrenciler için üniversitelere dönüş kapısı açıldı. Öğrenci affı başvurusu takvim ve süreç bilgileri açıklandı.

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI 2026: Öğrenci Affı başvuruları ne zaman bitecek, kimler yararlanabilecek?

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre öğrenci affından yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 9 Aralık 2026 olarak belirlendi. Üniversitesiyle ilişiği kesilen veya kazandığı programa süresi içinde kayıt yaptıramayan adayların, belirtilen tarihe kadar gerekli işlemleri tamamlaması gerekecek.

Askerlik görevini sürdüren yükümlülere ise terhis oldukları tarihten itibaren 2 ay ek başvuru süresi verilecek.

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI 2026: Öğrenci Affı başvuruları ne zaman bitecek, kimler yararlanabilecek?

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Öğrenci affı işlemleri merkezi bir kurum (ÖSYM veya YÖK) üzerinden yürütülmeyecektir. Adayların doğrudan ilişiğinin kesildiği ya da kazanıp kayıt yaptıramadığı üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı veya ilgili fakülte dekanlıklarına başvurması gerekmektedir. Başvuru yöntemleri (fiziki evrak teslimi, çevrim içi başvuru veya kargo yoluyla kabul) üniversitelerin kendi senato kararlarına göre farklılık gösterebileceğinden, adayların ilgili üniversitenin resmi web sayfasındaki duyuruları takip etmesi önem taşımaktadır.

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ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI 2026: Öğrenci Affı başvuruları ne zaman bitecek, kimler yararlanabilecek?

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Çerçevesi geniş tutulan af düzenlemesi, kanunda belirtilen istisnai durumlar (terör, kasten öldürme, cinsel nitelikli suçlar, uyuşturucu ve sahte belge gibi cezai durumlar) haricinde üniversiteyle ilişiği kesilen geniş bir kitleyi kapsama alıyor:

  • Hazırlık ve intibak sınıflarından ayrılanlar,
  • Ön lisans ve lisans programlarında kaydı silinenler,
  • Lisans tamamlama ve lisansüstü (yüksek lisans, doktora) eğitimi yarıda kalanlar,
  • Kendi isteğiyle üniversiteden kaydını sildirenler,
  • Sınavı kazandığı halde geçerli süre içinde üniversitesine kayıt yaptıramayan adaylar
ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI 2026: Öğrenci Affı başvuruları ne zaman bitecek, kimler yararlanabilecek?

AFTAN YARARLANANLAR NE ZAMAN DERS BAŞI YAPACAK?

Başvurusu ilgili yükseköğretim kurumları tarafından onaylanan öğrenciler, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde üniversitelerine geri dönebilecek. Öğrencilerin öğrenimlerine hangi dönem veya sınıftan devam edeceği ise üniversitelerin intibak komisyonları tarafından, geçmişte başarılı olunan dersler ve muafiyetler incelenerek karara bağlanacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör