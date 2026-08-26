ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI 2026: Öğrenci Affı başvuruları ne zaman bitecek, kimler yararlanabilecek?

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Öğrenci affı işlemleri merkezi bir kurum (ÖSYM veya YÖK) üzerinden yürütülmeyecektir. Adayların doğrudan ilişiğinin kesildiği ya da kazanıp kayıt yaptıramadığı üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı veya ilgili fakülte dekanlıklarına başvurması gerekmektedir. Başvuru yöntemleri (fiziki evrak teslimi, çevrim içi başvuru veya kargo yoluyla kabul) üniversitelerin kendi senato kararlarına göre farklılık gösterebileceğinden, adayların ilgili üniversitenin resmi web sayfasındaki duyuruları takip etmesi önem taşımaktadır.