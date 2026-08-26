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ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI 2026: Öğrenci Affı başvuruları ne zaman bitecek, kimler yararlanabilecek?
ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI 2026: Öğrenci Affı başvuruları ne zaman bitecek, kimler yararlanabilecek?
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğrenci Affı sürecindeki son durum gündeme geldi. Üniversiteyle ilişiği kesilen ya da kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayan binlerce adayı ilgilendiren düzenlemede son başvuru tarihi netleşti. Peki, "2026 öğrenci affı başvuruları ne zaman bitecek, şartları neler ve başvurular nasıl yapılır?" İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 26.08.2026 10:45
Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 11:51