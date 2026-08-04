Öğrenci Affı Son Durum | Öğrenci affı çıktı mı, Resmi Gazete’de yayımlandı mı, kimler yararlanabilecek?

KİMLER ÖĞRENCİ AFFINDAN YARARLANABİLECEK?

Düzenlemeye göre, daha önce bu haktan faydalanmamış olmak şartıyla üniversiteyle ilişiği kesilen veya kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptıramayan öğrenciler, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurarak 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek.

Ancak terör, kasten öldürme, işkence, cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti, sahte belge kullanımı gibi belirli suçlardan hüküm giyenler ile terör örgütleriyle bağlantısı nedeniyle ilişiği kesilenler bu düzenlemeden yararlanamayacak.