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Öğrenci Affı Son Durum | Öğrenci affı çıktı mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı, kimler yararlanabilecek?

Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen veya eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan binlerce adayın gündeminde, öğrenci affına ilişkin gelişmeler yer alıyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesiyle süreç Resmi Gazete aşamasına taşındı. Peki, "Öğrenci affı çıktı mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı, kimleri kapsayacak ve şartlar neler olacak? İşte merak edilen tüm gelişmeler...

Giriş Tarihi: 04.08.2026 07:54 Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 08:05
Öğrenci Affı Son Durum | Öğrenci affı çıktı mı, Resmi Gazete’de yayımlandı mı, kimler yararlanabilecek?

Üniversite eğitimlerine kaldıkları yerden devam etmek ve diplomalarına kavuşmak isteyen adaylar, öğrenci affı düzenlemesindeki son durumu merakla takip ediyor. Öğrenci Affı'nın yürürlüğe girip girmediği ve Resmi Gazete'de yayımlanıp yayımlanmadığı sorgulamaları öne çıkarken, sürece ilişkim tüm bilgiler açıklandı.

Öğrenci Affı Son Durum | Öğrenci affı çıktı mı, Resmi Gazete’de yayımlandı mı, kimler yararlanabilecek?

2026 ÖĞRENCİ AFFI ÇIKTI MI, RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Öğrenci affını da kapsayan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemenin uygulanabilmesi için Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Öğrenci Affı Son Durum | Öğrenci affı çıktı mı, Resmi Gazete’de yayımlandı mı, kimler yararlanabilecek?

KİMLER ÖĞRENCİ AFFINDAN YARARLANABİLECEK?

Düzenlemeye göre, daha önce bu haktan faydalanmamış olmak şartıyla üniversiteyle ilişiği kesilen veya kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptıramayan öğrenciler, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurarak 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek.

Ancak terör, kasten öldürme, işkence, cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti, sahte belge kullanımı gibi belirli suçlardan hüküm giyenler ile terör örgütleriyle bağlantısı nedeniyle ilişiği kesilenler bu düzenlemeden yararlanamayacak.

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Öğrenci Affı Son Durum | Öğrenci affı çıktı mı, Resmi Gazete’de yayımlandı mı, kimler yararlanabilecek?

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Aftan yararlanabilmek için kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren dört ay içinde ilişiğin kesildiği veya kayıt hakkı kazanılan üniversiteye başvuru yapılması gerekiyor. Başvuruda istenecek belgeler ve izlenecek yöntem, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından YÖK ile üniversiteler tarafından yayımlanacak duyurularla açıklanacak. Başvurusu kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör