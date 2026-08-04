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Öğrenci Affı Son Durum | Öğrenci affı çıktı mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı, kimler yararlanabilecek?
Öğrenci Affı Son Durum | Öğrenci affı çıktı mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı, kimler yararlanabilecek?
Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen veya eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan binlerce adayın gündeminde, öğrenci affına ilişkin gelişmeler yer alıyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesiyle süreç Resmi Gazete aşamasına taşındı. Peki, "Öğrenci affı çıktı mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı, kimleri kapsayacak ve şartlar neler olacak? İşte merak edilen tüm gelişmeler...
Giriş Tarihi: 04.08.2026 07:54
Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 08:05