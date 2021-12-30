Öğrenci evinde inanılmaz olay! Aldıkları ikinci el koltuktan servet çıktı

New York'ta üç öğrenci sadece 20 dolara ikinci el bir koltuk aldı. Ancak içindekini görünce gözlerine inanamadı.

Reese, Cally ve Lara, New York Üniversitesi'nde okuyor ve aynı daireyi paylaşıyordu.

20 DOLAR VERDİLER

Üç arkadaş odalarına bir koltuk almaya karar verdi. Pahalı koltuk alamayacaklarından ikinci el ve sadece 20 dolara bir koltuk aldı.