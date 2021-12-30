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Öğrenci evinde inanılmaz olay! Aldıkları ikinci el koltuktan servet çıktı

Hayat ilginç ve şaşkına çeviren sürprizlerle dolu. Bu öğrencilerin başına gelen olay da tam olarak durumu özetler ntitelikte. 3 genç kaldıkları öğrenci evi için yeni bir koltuk takımı alamayınca çareyi spotçu ve ikinci el ilanlarında aradı. İkinci el bir koltuğu 20 dolar gibi bir para verip satın aldılar. Reese, Cally ve Lara her şeyden habersiz koltuklarına kurulup film izlerken inanılmaz bir şey oldu. Koltuğun dirsek kısmında kendilerini rahatsız eden bir şey fark ettiler ve bakmaya karar verdiler. Sonrasında 3 genç öğrenci hayatlarının sürprizi ile karşı karşıya kaldı. Koltuktan tam anlamıyla bir servet çıktı. Hikayesi ise bir hayli ilginç. İşte bu şaşkına çeviren olay ve detayları...

Giriş Tarihi: 30.12.2021 09:35 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 09:51
Öğrenci evinde inanılmaz olay! Aldıkları ikinci el koltuktan servet çıktı

Satın aldıkları ikinci el koltuk onlara hayatlarının sürprizini yaşattı. 3 öğrenci kaldıkları evde inanılmaz bir sürprizle karşılaştı!

Öğrenci evinde inanılmaz olay! Aldıkları ikinci el koltuktan servet çıktı

İKİNCİ EL BİR KOLTUK ALDILAR

New York'ta üç öğrenci sadece 20 dolara ikinci el bir koltuk aldı. Ancak içindekini görünce gözlerine inanamadı.

Öğrenci evinde inanılmaz olay! Aldıkları ikinci el koltuktan servet çıktı

Reese, Cally ve Lara, New York Üniversitesi'nde okuyor ve aynı daireyi paylaşıyordu.

Öğrenci evinde inanılmaz olay! Aldıkları ikinci el koltuktan servet çıktı

20 DOLAR VERDİLER

Üç arkadaş odalarına bir koltuk almaya karar verdi. Pahalı koltuk alamayacaklarından ikinci el ve sadece 20 dolara bir koltuk aldı.

Öğrenci evinde inanılmaz olay! Aldıkları ikinci el koltuktan servet çıktı

Koltuk eskimiş olsa da iş görüyordu.

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