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ÖĞRETMEN SEMİNER TAKVİMİ 2026 | Öğretmen seminerleri başladı mı, yüz yüze çalışmalar ne zaman başlayacak?
ÖĞRETMEN SEMİNER TAKVİMİ 2026 | Öğretmen seminerleri başladı mı, yüz yüze çalışmalar ne zaman başlayacak?
MEB tarafından hazırlanan öğretmen seminerleri programı eylül ayıyla birlikte uygulanmaya başladı. İlk olarak ÖBA üzerinden çevrim içi yürütülürken, programın devamında yüz yüze çalışmalar yapılacak. Peki, ÖBA eğitimi hangi gün bitecek, yüz yüze çalışmalar ne zaman başlayacak? İşte, programa dair detaylar...
Giriş Tarihi: 03.09.2026 15:56
Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 16:06