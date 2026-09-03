ÖĞRETMEN SEMİNER TAKVİMİ 2026 | Öğretmen seminerleri başladı mı, yüz yüze çalışmalar ne zaman başlayacak?

YÜZ YÜZE ÇALIŞMALAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yüz yüze mesleki çalışmalar 7 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Öğretmenler, 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında görev yaptıkları okul ve kurumlarda belirlenen programa göre çalışmalara katılacak. Beş günlük yüz yüze sürecin ardından eylül dönemi mesleki çalışma takvimi tamamlanmış oluyor.

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