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ÖĞRETMEN SEMİNER TAKVİMİ 2026 | Öğretmen seminerleri başladı mı, yüz yüze çalışmalar ne zaman başlayacak?

MEB tarafından hazırlanan öğretmen seminerleri programı eylül ayıyla birlikte uygulanmaya başladı. İlk olarak ÖBA üzerinden çevrim içi yürütülürken, programın devamında yüz yüze çalışmalar yapılacak. Peki, ÖBA eğitimi hangi gün bitecek, yüz yüze çalışmalar ne zaman başlayacak? İşte, programa dair detaylar...

Giriş Tarihi: 03.09.2026 15:56 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 16:06
ÖĞRETMEN SEMİNER TAKVİMİ 2026 | Öğretmen seminerleri başladı mı, yüz yüze çalışmalar ne zaman başlayacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde MEB'in öğretmenlere yönelik mesleki çalışma programı uygulanıyor. Eylül dönemi kapsamında hazırlanan seminerlerin ilk bölümü ÖBA üzerinden çevrim içi tamamlanırken, sonraki aşamada okul ve kurumlarda yüz yüze çalışmalara geçilecek.

ÖĞRETMEN SEMİNER TAKVİMİ 2026 | Öğretmen seminerleri başladı mı, yüz yüze çalışmalar ne zaman başlayacak?

MEB ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ BAŞLADI MI?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde düzenlediği öğretmen seminerleri programı 1 Eylül'de başladı. Programın ilk bölümü 1-4 Eylül tarihleri arasında çevrim içi olarak yürütülüyor. Öğretmenler bu aşamadaki eğitime ÖBA üzerinden katılıyor.

ÖĞRETMEN SEMİNER TAKVİMİ 2026 | Öğretmen seminerleri başladı mı, yüz yüze çalışmalar ne zaman başlayacak?

YÜZ YÜZE ÇALIŞMALAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yüz yüze mesleki çalışmalar 7 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Öğretmenler, 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında görev yaptıkları okul ve kurumlarda belirlenen programa göre çalışmalara katılacak. Beş günlük yüz yüze sürecin ardından eylül dönemi mesleki çalışma takvimi tamamlanmış oluyor.

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ÖĞRETMEN SEMİNER TAKVİMİ 2026 | Öğretmen seminerleri başladı mı, yüz yüze çalışmalar ne zaman başlayacak?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Öğretmen seminerleri programı 11 Eylül 2026 Cuma günü tamamlanıyor. Yönetici ve öğretmenler, MEB tarafından belirlenen mesleki çalışmalara bu tarihe kadar devam edecek. Böylece 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesindeki eylül dönemi seminer süreci sona erecek.