Öğretmenlerin ek ders ücretleri değişti mi? Resmi Gazete’de yayımlandı! MEB’den ek ücreti düzenlemesi

Anadolu, fen, sosyal bilimler, spor liseleri, mesleki ve teknik liseler, özel eğitim kurumları ile okul öncesi kurumlarında görevli müdürlere ve müdür başyardımcılarına 25 saat, müdür yardımcılarına ise 20 saat ek ders ücreti verilecek.

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri'nde görev yapan özel eğitim öğretmenleri ile öğrencisi bulunmayan "Araştırma ve Geliştirme", "Tanıtım ve Pazarlama" ile "Tasarım ve Üretim" bölümlerindeki öğretmenlere ise haftada 15 saat ek ders ücreti ödenecek.