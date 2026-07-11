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Öğretmenlerin ek ders ücretleri değişti mi? Resmi Gazete'de yayımlandı! MEB'den ek ücreti düzenlemesi
Öğretmenlerin ek ders ücretleri değişti mi? Resmi Gazete'de yayımlandı! MEB'den ek ücreti düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığı'nı ilgilendiren önemli bir düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklik olup olmadığı yeniden gündeme geldi. Peki, Öğretmenlerin ek ders ücretleri değişti mi? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 11.07.2026 20:55
Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 20:57