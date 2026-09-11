Oğuz Murat Aci davasında salon karıştı! Timur Cihantimur’un avukatlarından şok teklif: Eşiyle anlaştık...

Müşteki Pervin Aci, tanık Süleyman Keçici'ye, "Siz, bir bayana, 'beni çıkarır mısınız' demişsiniz, bayan ise 'benim ayaklarıma diken batar' demiş. Bu ifadeniz doğru mu?" şeklinde soru yöneltti. Tanık Keçici soruyu, "Ben hatırladığım her şeyi anlattım. Böyle bir beyanım ifadelerimde yok. Böyle bir şey yaşanmadı" dedi.

Cumhuriyet Savcısı tanığa, aracın dönemece girip, müştekilere çarpma arasındaki süreyi sordu. Tanık Keçici, "2 saniye içerisinde yaşandı her şey. Ben en başta 120-130 kilometre hızla geldiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.



