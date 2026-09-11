Oğuz Murat Aci davasında salon karıştı! Timur Cihantimur’un avukatlarından şok teklif: Eşiyle anlaştık...

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 18 yaşından küçük Timur Cihantimur'un kullandığı aracın karıştığı, Süleyman Keçici, İbrahim Gümüş, Hasan Topal ile Tahsin Arslan'ın yaralandığı ve Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazanın detayları anlatılıyor.
Timur Cihantimur'un üzerine atılı "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, mağdur sayısının çokluğu, aldıkları yaranın niteliği, Cihantimur'un yasal sınırdan çok yüksek bir süratle araç kullanarak kaza ile ölüm ve yaralanmanın meydana gelmesine sebebiyet vermesi hususları dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesi isteniyor.
İddianamede, Cihantimur'un 18 yaşından küçük olmasından dolayı 12 yıldan fazla ceza verilemeyeceği belirtilerek, hakkında "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Cihantimur hakkında Süleyman Keçici ve Hasan Topal'a yönelik "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan ise müştekilerin yaralanmalarının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek derecede oluşu ve şikayetçi olunmaması sebebiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği de iddianamede belirtiliyor.
TÜRKİYE'YE İADELERİNE KARAR VERİLMİŞTİ
Bu arada, soruşturma sürecinde Cihantimur'un, annesi Eylem Tok'la birlikte önce Mısır'a, ardından ABD'ye gittikleri tespit edilmiş, bunun üzerine haklarında kırmızı bülten çıkarılmıştı.
Tok ve Cihantimur'un iadesi için geçici tutuklama talebi evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Cihantimur ile annesi Boston'da çıkarıldıkları mahkemece 14 Haziran 2024'te tutuklanmışlardı.
ABD'de çıkarıldıkları mahkeme, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar vermişti. Bu kapsamda iade işlemleri sürüyor.