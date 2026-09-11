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Oğuz Murat Aci davasında salon karıştı! Timur Cihantimur'un avukatlarından şok teklif: Eşiyle anlaştık...

Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği feci kazaya ilişkin davada ikinci duruşma görüldü. Mahkemede söz alan sanık Timur Cihantimur'un avukatı, hayatını kaybeden Aci'nin eşi ile tazminat karşılığında anlaştıklarını açıklayarak diğer aile üyelerine de anlaşma teklif etti. Avukatların bu sözleri üzerine ailenin yakınları tepki gösterdi. İşte Türkiye'nin konuştuğu Oğuz Murat Aci davasında yaşananlar...

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Giriş Tarihi: 11.09.2026 18:24 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 19:20
Oğuz Murat Aci davasında salon karıştı! Timur Cihantimur’un avukatlarından şok teklif: Eşiyle anlaştık...
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İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te o dönem 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un kontrolündeki aracın yol kenarında arıza nedeniyle park halindeki 3 adet ATV tipi araca çarptığı kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, iade süreci henüz tamamlanmayan ABD'de tutuklu sanık Cihantimur katılmazken, müştekiler Özer ve Pervin Aci ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada, olay sırasında kazaya şahit olan tanıkların beyanları alındı.

Oğuz Murat Aci davasında salon karıştı! Timur Cihantimur’un avukatlarından şok teklif: Eşiyle anlaştık...

"OĞUZ ABİNİN ARACININ YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRİRDİK"

Duruşmada, 'tanık' sıfatıyla beyanda bulunan Hasan Topal, ATV araçlarla aralarında Oğuz Murat Aci'nin de bulunduğu 5 araçla yola çıktığını belirterek, "Yola çıktıktan sonra Kemerburgaz sapağında benzin aldık. Süleyman Keçici arkadaşımızın aracı arızalandı. Biz, Oğuz abinin aracının yönünü değiştirerek, ışıklarını yaktık, karşıdan gelen aracın bizi fark etmesi için. Tam arızayı giderdikten sonra fren ve kayma sesi duydum. O darbeyle ben kendimi kaybettim. Yerde yattığımı hatırlıyorum. O andan sonrasını tam hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Oğuz Murat Aci davasında salon karıştı! Timur Cihantimur’un avukatlarından şok teklif: Eşiyle anlaştık...

"Virajda bir araç görmemizle, bize çarpmaları bir oldu"

Tanık Süleyman Keçici ise orman yolunda yakıt aldıktan sonra ATV aracının arızalandığını belirterek, "Biz aracı tamir etmeye çalıştık. Orman karanlıktı, rahmetli Oğuz Murat Aci aracını çevirdi, gelen araçlara ışık olsun, fark etsinler diye. Kaza öncesinde bir iki araç yanımızdan geçmişti. Onlar ışığı gördüğü için yavaşlamış, hatta bir araç durup yardım etmek istemişti. O araç geçtikten sonra virajda bir araç görmemizle, bize çarpmaları bir oldu. Kaza sırasında bayılmışım, uçurumun biraz aşağısına düşmüşüm. Kendi çabamla dışarı çıktım. İbrahim Gümüş isimli arkadaşım yanıma geldi. Tahsin isimli arkadaşımız bir arabanın altındaydı. Tahsin'i çıkardıktan sonra Oğuz'un ortalıkta olmadığını fark ettim. Benim düştüğüm yere baktım, benim düştüğüm yerin yakınında Aci yan yatıyordu. Sonra sağlık ekipleri geldi" diye konuştu.

Oğuz Murat Aci davasında salon karıştı! Timur Cihantimur’un avukatlarından şok teklif: Eşiyle anlaştık...

Müşteki Pervin Aci, tanık Süleyman Keçici'ye, "Siz, bir bayana, 'beni çıkarır mısınız' demişsiniz, bayan ise 'benim ayaklarıma diken batar' demiş. Bu ifadeniz doğru mu?" şeklinde soru yöneltti. Tanık Keçici soruyu, "Ben hatırladığım her şeyi anlattım. Böyle bir beyanım ifadelerimde yok. Böyle bir şey yaşanmadı" dedi.

Cumhuriyet Savcısı tanığa, aracın dönemece girip, müştekilere çarpma arasındaki süreyi sordu. Tanık Keçici, "2 saniye içerisinde yaşandı her şey. Ben en başta 120-130 kilometre hızla geldiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Oğuz Murat Aci davasında salon karıştı! Timur Cihantimur’un avukatlarından şok teklif: Eşiyle anlaştık...

TİMUR CİHANTİMUR'UN AVUKATI, MÜŞTEKİLERE TAZMİNAT KARŞILIĞINDA ANLAŞMA TEKLİF ETTİ

Savunma yapan sanık avukatları, tanıkların beyanları arasına çelişki olduğunu, kazada müştekilerin kusurlu olduğunu iddia ederek, kazaya ilişkin ek rapor alınmasını talep etti.

Öte yandan, sanık Timur Cihantimur'un avukatı, hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşi ile tazminat karşılığında anlaştıklarını, aynı şekilde diğer müştekiler ile de belli bir tazminat karşılığında anlaşmak istediklerini belirtti.

Avukatların bu sözleri üzerine ailenin yakınları tepki gösterdi.

Oğuz Murat Aci davasında salon karıştı! Timur Cihantimur’un avukatlarından şok teklif: Eşiyle anlaştık...

KAZA İLE ÖLÜM ARASINDA İLLİYET BAĞI OLDUĞUNA DAİR RAPOR DAVA DOSYASINDA

Duruşmada, mahkeme başkanı, kazaya ilişkin yeni bir rapor alındığını, raporda kaza ile ölüm arasında illiyet bağı olduğunu ve raporun dava dosyasına eklendiğini söyledi.

Rapora ilişkin beyanda bulunan müşteki baba Özer Aci, "Rapora katılıyorum, kaza ile ölüm arasında bağ vardır. Kazanın olduğu yerden defalarca geçtim. O yol maksimim 90 kilometre hızla gidilebilir bir yer" dedi.

DURUŞMA 2 ARALIK'A ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Timur Cihantimur'un iade sürecinin beklenmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek, duruşmayı 2 Aralık'a erteledi.

Oğuz Murat Aci davasında salon karıştı! Timur Cihantimur’un avukatlarından şok teklif: Eşiyle anlaştık...

ACİ AİLESİ ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

Duruşmanın ardından Aci ailesi ve avukatları Hacı Orhan, adliye önünde açıklama yaptı.

Baba Özer Aci, adalet yolunda emin adımlarla ilerlediklerini, devlete güvendiklerini, mücadeleyi bırakmayacaklarını, şu ana kadar olumsuz bir gelişme olmadığını söyledi.

Adaletin sağlanmasını beklediklerini dile getiren Aci, "'Maddi kısmı bırakın, manevi olarak buyurun gelin bize destek olun.' dedik ama bugüne kadar manevi olarak bir destek görmedik. Maddi destekleri de kabul etmiyoruz, böyle bir şeye ihtiyacımız var ama bu uğurda, yolda adaleti parayla tecelli edemeyeceklerine inanmaları lazım diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Oğuz Murat Aci davasında salon karıştı! Timur Cihantimur’un avukatlarından şok teklif: Eşiyle anlaştık...

Anne Pervin Aci ise "Çocuğum yaşayacaktı. Ambulans erken gelirdi ama çocuğuma müdahale etmediler. Katil anne ve babadır. Çocuğumun da kendi çocuklarının da. İstediğim bunların en ağır cezayla yargılanmasıdır." dedi.

Avukat Hacı Orhan da ikinci duruşması görülen dava süreci hakkında bilgi verdi.

Oğuz Murat Aci davasında salon karıştı! Timur Cihantimur’un avukatlarından şok teklif: Eşiyle anlaştık...

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 18 yaşından küçük Timur Cihantimur'un kullandığı aracın karıştığı, Süleyman Keçici, İbrahim Gümüş, Hasan Topal ile Tahsin Arslan'ın yaralandığı ve Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazanın detayları anlatılıyor.

Timur Cihantimur'un üzerine atılı "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, mağdur sayısının çokluğu, aldıkları yaranın niteliği, Cihantimur'un yasal sınırdan çok yüksek bir süratle araç kullanarak kaza ile ölüm ve yaralanmanın meydana gelmesine sebebiyet vermesi hususları dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesi isteniyor.

İddianamede, Cihantimur'un 18 yaşından küçük olmasından dolayı 12 yıldan fazla ceza verilemeyeceği belirtilerek, hakkında "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Cihantimur hakkında Süleyman Keçici ve Hasan Topal'a yönelik "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan ise müştekilerin yaralanmalarının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek derecede oluşu ve şikayetçi olunmaması sebebiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği de iddianamede belirtiliyor.

TÜRKİYE'YE İADELERİNE KARAR VERİLMİŞTİ

Bu arada, soruşturma sürecinde Cihantimur'un, annesi Eylem Tok'la birlikte önce Mısır'a, ardından ABD'ye gittikleri tespit edilmiş, bunun üzerine haklarında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Tok ve Cihantimur'un iadesi için geçici tutuklama talebi evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Cihantimur ile annesi Boston'da çıkarıldıkları mahkemece 14 Haziran 2024'te tutuklanmışlardı.

ABD'de çıkarıldıkları mahkeme, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar vermişti. Bu kapsamda iade işlemleri sürüyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#OĞUZ MURAT ACİ #TİMUR CİHANTİMUR #ABD #EYÜPSULTAN