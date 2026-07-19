Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı: "Paraların nerede kullanıldığını bilmem mümkün değil!"

"HALUK LEVENT DIŞINDA AHBAP'TAN KİMSEYİ TANIMAM"

Uğur'a, Ahbap Derneği ve dernek yönetimiyle ilişkisi de soruldu. Uğur, Haluk Levent dışında Ahbap Derneği'nden kimseyi tanımadığını, dernek yönetimiyle herhangi bir ilişkisi bulunmadığını savundu.

Haluk Levent'i ilk kez 2018 yılında programına konuk ettiğinde tanıdığını belirten Uğur, 2022 yılında yeniden bir programda bir araya geldiklerini, deprem sonrası 7 Şubat 2023'te Hatay'da görüştüklerini, sonrasında ise bir daha yan yana gelmediklerini ifade etti.

Uğur, Ahbap Derneği'nin faaliyetlerinde görev almadığını, yalnızca deprem döneminde diğer yardım kuruluşları gibi Ahbap'ın da iletişim ve IBAN bilgilerini paylaştığını söyledi.