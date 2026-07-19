Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı: "Paraların nerede kullanıldığını bilmem mümkün değil!"

"30 MİLYONLUK İŞLEM DEĞİL, 9,7 MİLYONLUK ARAÇ ÖDEMESİ" DEDİ
Babala TV hesabından Muammed Emre Gökmen isimli kişiye "34 FBZ 403 araç satın alma" açıklamasıyla yapılan 9 milyon 700 bin TL'lik transfer de ifadenin dikkat çeken başlıklarından biri oldu.
Soruşturma birimleri, aynı tutarın banka tarafından iade edilip tekrar gönderilmesi nedeniyle yaklaşık 30 milyon TL'lik yapay işlem hacmi oluştuğu değerlendirmesini Uğur'a sordu.
Uğur ise bu işlemin araç alımına ilişkin ödeme olduğunu, isim yanlışlığı nedeniyle banka tarafından iki kez iade edildiğini savundu. Üç kez işlem yapılmasının toplam paranın 30 milyon TL olduğu anlamına gelmediğini belirten Uğur, "Para totalde 9 milyon 700 bin TL'dir. Herhangi bir suç teşkil eden para değildir." dedi.
"ŞİRKET PARA HAREKETLERİ AHBAP'LA UZAKTAN YAKINDAN İLGİLİ DEĞİL"
Uğur'un ifadesinde değerlendirmelerden biri de şirket hesap hareketlerine ilişkin oldu. Uğur, şirketlerinden ve şahsi hesaplarından yapılan para transferlerinin Ahbap Derneği ile "uzaktan yakından ilgisi olmadığını" savundu.
Bu hareketlerin tamamen kendi ticari işleyişlerine ilişkin olduğunu, hesap hareketlerine konu paraların muhasebeleştirildiğini ve Ahbap Derneği ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini söyledi.
Hakkındaki suçlamaları reddeden Uğur, herhangi bir dolandırıcılık eyleminde bulunmadığını, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama girişimi olmadığını, herhangi bir örgütün varlığından haberdar olmadığını ve örgüte dahil olmadığını beyan etti.
İFADE SONUNDA AHBAP BAĞLANTISINI REDDETTİ
Oğuzhan Uğur, ifade sonunda suçlamaları kabul etmediğini belirterek Ahbap Derneği ile bağlantısının bulunmadığını vurguladı.
Uğur, Ahbap Derneği'ne para yatırılmasına ilişkin açıklamalarının yanlış anlaşıldığını, özel olarak Ahbap'a bağış yapılmasını istemediğini, AFAD ve Kızılay için de destek paylaşımları yaptığını söyledi.
Haluk Levent'le 2023 yılından beri fiziksel olarak görüşmediğini belirten Uğur, 2024 ve 2025 yıllarında Haluk Levent'in kendisini toplam üç kez aradığını, bu görüşmelerin de çıkarmayı planladığı şarkı ve genel konularla ilgili olduğunu savundu.
AVUKATLARINDAN ARAMA VE DELİL İTİRAZI
İfade tutanağında Uğur'un müdafilerinin de ortak beyanı yer aldı. Avukatlar; ev-ofiste gece arama yapılmasına ilişkin koşulların somut şekilde ortaya konulmadığını, el konulan dijital materyaller bakımından hukuka aykırılıklar bulunduğunu ve bu yolla elde edilecek delillerin geçersiz sayılması gerektiğini savundu.
Müdafiler ayrıca Uğur'un şirket ve şahsi hesaplarına ilişkin kayıtların resmi belgelerle incelenebileceğini, bu kayıtların müvekkillerinin suçla ilişkilendirilemeyeceğini ortaya koyacağını belirterek serbest bırakılmasını ve hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep etti.