Trend Galeri Trend Yaşam Oksijen çadırı gibi! Türkiye'de havası en temiz olan ve solunum yollarına şifa niyetine gidilen 10 gizli il...

Oksijen çadırı gibi! Türkiye'de havası en temiz olan ve solunum yollarına şifa niyetine gidilen 10 gizli il...

Uzmanlar tarafından, Türkiye genelindeki hava kalitesi istasyonlarından elde edilen güncel veriler ışığında hazırlanan rapor, nefes aldığımız coğrafyanın şifalı noktalarını ortaya çıkardı. Böylece Türkiye'nin havası en temiz şehirleri, adeta birer doğal "oksijen çadırı" olarak öne plana çıktı. İşte herkesin şifa niyetine akın ettiği, en temiz ve akciğerleri tazeleyen o gizli iller...

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 25.10.2026 11:18 Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 11:24
Oksijen çadırı gibi! Türkiye’de havası en temiz olan ve solunum yollarına şifa niyetine gidilen 10 gizli il...

Soluduğumuz havanın kalitesi hem akciğer sağlığımızı hem de genel yaşam kalitemizi doğrudan etkiliyor. Uzmanlar tarafından açıklanan son hava kalitesi raporu, Türkiye'nin en temiz hava haritasını netleştirdi.

Oksijen çadırı gibi! Türkiye’de havası en temiz olan ve solunum yollarına şifa niyetine gidilen 10 gizli il...

10. BARTIN

Oksijen çadırı gibi! Türkiye’de havası en temiz olan ve solunum yollarına şifa niyetine gidilen 10 gizli il...

9. ISPARTA

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Oksijen çadırı gibi! Türkiye’de havası en temiz olan ve solunum yollarına şifa niyetine gidilen 10 gizli il...

8. KIRŞEHİR

Oksijen çadırı gibi! Türkiye’de havası en temiz olan ve solunum yollarına şifa niyetine gidilen 10 gizli il...

7. KARABÜK

Oksijen çadırı gibi! Türkiye’de havası en temiz olan ve solunum yollarına şifa niyetine gidilen 10 gizli il...

6. RİZE

Oksijen çadırı gibi! Türkiye’de havası en temiz olan ve solunum yollarına şifa niyetine gidilen 10 gizli il...

5. BİNGÖL

Oksijen çadırı gibi! Türkiye’de havası en temiz olan ve solunum yollarına şifa niyetine gidilen 10 gizli il...

4. SİNOP

Oksijen çadırı gibi! Türkiye’de havası en temiz olan ve solunum yollarına şifa niyetine gidilen 10 gizli il...

3. BAYBURT

Oksijen çadırı gibi! Türkiye’de havası en temiz olan ve solunum yollarına şifa niyetine gidilen 10 gizli il...

2. ARTVİN

Oksijen çadırı gibi! Türkiye’de havası en temiz olan ve solunum yollarına şifa niyetine gidilen 10 gizli il...

1. KIRKLARELİ

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör