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Oksijen çadırı gibi! Türkiye'de havası en temiz olan ve solunum yollarına şifa niyetine gidilen 10 gizli il...
Oksijen çadırı gibi! Türkiye'de havası en temiz olan ve solunum yollarına şifa niyetine gidilen 10 gizli il...
Uzmanlar tarafından, Türkiye genelindeki hava kalitesi istasyonlarından elde edilen güncel veriler ışığında hazırlanan rapor, nefes aldığımız coğrafyanın şifalı noktalarını ortaya çıkardı. Böylece Türkiye'nin havası en temiz şehirleri, adeta birer doğal "oksijen çadırı" olarak öne plana çıktı. İşte herkesin şifa niyetine akın ettiği, en temiz ve akciğerleri tazeleyen o gizli iller...
Giriş Tarihi: 25.10.2026 11:18
Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 11:24