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İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte mesafeye göre güncel okul servis ücretleri

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala velilerin en çok araştırdığı konular arasında okul servis ücretleri yer alıyor. İstanbul'da yeni dönem için uygulanacak resmi servis tarifesi belli olurken, ücretler öğrencinin okul ile ev arasındaki mesafesine göre değişiyor.

Giriş Tarihi: 19.08.2026 10:13 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 11:47
İstanbul’da okul servis ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte mesafeye göre güncel okul servis ücretleri

İstanbul'da 0-1 kilometrelik güzergah için aylık azami servis ücreti 4 bin 456 TL olarak belirlenirken, mesafe arttıkça ücret de yükseliyor. 25 kilometreyi aşan güzergahlarda ise kilometre başına ayrıca ücret uygulanıyor. İşte, İstanbul okul servis ücretleri...

İstanbul’da okul servis ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte mesafeye göre güncel okul servis ücretleri

OKUL SERVİS ÜCRETİNE YÜZDE 10 ZAM YAPILDI!

İstanbul'da ise yeni eğitim öğretim döneminde servis ücretlerine yüzde 10 zam yapıldı.

0-1 kilometre arası 39 bin 970 liraya, 1-3 kilometre arası 42 bin 804 liraya yükseldi.

İşte, İstanbul okul servis ücretleri yeni fiyat tablosu;

İstanbul’da okul servis ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte mesafeye göre güncel okul servis ücretleri

İSTANBUL OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Mesafe Aylık Ücret (TL) Yıllık Ücret (TL)
0-1 km 4.456,00 39.970,00
1-3 km 4.772,00 42.804,00
3-5 km 5.157,00 46.258,00
5-7 km 5.379,00 48.249,00
7-9 km 5.671,00 50.868,00
9-11 km 6.569,00 58.923,00
11-13 km 7.561,00 67.822,00
13-15 km 7.942,00 71.239,00
15-17 km 8.573,00 76.899,00
17-19 km 9.064,00 81.304,00
19-21 km 9.645,00 86.515,00
21-23 km 10.046,00 90.112,00
23-25 km 10.436,00 93.610,00
25 km'yi aşan her km için 87,99
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İstanbul’da okul servis ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte mesafeye göre güncel okul servis ücretleri

TARİFE DIŞI ÜCRET TALEP EDİLEMEYECEK

Tarifenin dışında ücret talep edilemesi mümkün olmayacak. Öğrenci velileri sözleşme öncesi teklif aşamasında dahi tarifenin dışında ücret ödemeye zorlanamayacak.

İstanbul’da okul servis ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte mesafeye göre güncel okul servis ücretleri

Servis ücret ödemeleri yıllık/yarı yıllık bedel üzerinden taksitlendirilerek nakit ya da kredi kartı ile ödeme yapılabilecek. Kredi kartı ile ödemede tek çekime zorlama yapılamayacak ya da tek seferde nakit olarak ödeme yapmaya zorlanılmayacak.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör