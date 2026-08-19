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İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte mesafeye göre güncel okul servis ücretleri

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala velilerin en çok araştırdığı konular arasında okul servis ücretleri yer alıyor. İstanbul'da yeni dönem için uygulanacak resmi servis tarifesi belli olurken, ücretler öğrencinin okul ile ev arasındaki mesafesine göre değişiyor.

Giriş Tarihi: 19.08.2026 10:13 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 11:47