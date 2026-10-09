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Okullar açıldı, virüsler harekete geçti! Uzmanından viral enfeksiyon uyarısı: 'Eli kulağında...'
Okullar açıldı, virüsler harekete geçti! Uzmanından viral enfeksiyon uyarısı: "Eli kulağında..."
Viral enfeksiyonlarda artış yaşanırken uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. Prof. Dr. İsmail Balık, grip sezonunun yaklaşırken öksürüğün haftalarca sürebileceğine dikkat çekerek özellikle risk grubundakileri uyardı.
Giriş Tarihi: 09.10.2026 09:26
Güncelleme Tarihi: 09.10.2026 09:33