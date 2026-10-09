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Okullar açıldı, virüsler harekete geçti! Uzmanından viral enfeksiyon uyarısı: "Eli kulağında..."

Viral enfeksiyonlarda artış yaşanırken uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. Prof. Dr. İsmail Balık, grip sezonunun yaklaşırken öksürüğün haftalarca sürebileceğine dikkat çekerek özellikle risk grubundakileri uyardı.

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BURCU ŞEN
Giriş Tarihi: 09.10.2026 09:26 Güncelleme Tarihi: 09.10.2026 09:33
Okullar açıldı, virüsler harekete geçti! Uzmanından viral enfeksiyon uyarısı: Eli kulağında...

Ankara Üniversitesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İsmail Balık, son dönemde artış gösteren viral enfeksiyonlara karşı kritik uyarılarda bulundu.

Okullar açıldı, virüsler harekete geçti! Uzmanından viral enfeksiyon uyarısı: Eli kulağında...

Balık, henüz grip vakalarının tam anlamıyla yaygınlaşmadığını ancak "eli kulağında" olduğunu vurguladı.

Okullar açıldı, virüsler harekete geçti! Uzmanından viral enfeksiyon uyarısı: Eli kulağında...

Okulların açılmasıyla birlikte hasta çocukların enfeksiyonu arkadaşlarına, oradan da ebeveynlerine taşıyarak toplumda salgın dalgası oluşturduğuna işaret etti.

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Okullar açıldı, virüsler harekete geçti! Uzmanından viral enfeksiyon uyarısı: Eli kulağında...

ÖKSÜRÜK UZUN SÜREBİLİR
Hastalıkta iyileşme sürecinin uzun sürebileceğine dikkat çeken Balık, "Özellikle öksürük bir ay kadar devam edebilir. Dolaşımda aynı anda çok virüs bulunsa da genellikle kişide tek etken hastalık yapar.

Okullar açıldı, virüsler harekete geçti! Uzmanından viral enfeksiyon uyarısı: Eli kulağında...

Viral enfeksiyonlarda antibiyotik kesinlikle işe yaramaz. Hekim kontrolü olmadan asla antibiyotik kullanılmamalı. Yatak istirahati ve bol sıvı alımı toparlanma sürecini hızlandırır" dedi.

Okullar açıldı, virüsler harekete geçti! Uzmanından viral enfeksiyon uyarısı: Eli kulağında...

KOVİD-19 HALA VAR
Büyük kurumlarda Kovid-19 testlerinin hala yapıldığını ve yapılması gerektiğini belirten Balık, Kovid-19'un şu an toplam vakalar içindeki oranının yaklaşık yüzde 10 civarında olduğunu açıkladı.

Okullar açıldı, virüsler harekete geçti! Uzmanından viral enfeksiyon uyarısı: Eli kulağında...

Acil servisler ile polikliniklerde her dönem pnömoni (zatürre) yoğunluğu yaşandığını anlatan Balık, önümüzdeki süreçte viral pnömoni vakalarının artış göstereceğini kaydetti.

Okullar açıldı, virüsler harekete geçti! Uzmanından viral enfeksiyon uyarısı: Eli kulağında...

KİMLER AŞI OLMALI?
Özellikle sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar, kalp ve akciğer hastalığı bulunanlar ile kanser hastalarının mutlaka aşı olması gerektiğini söyleyen Balık, bu aşıların yaklaşık 6 ay koruma sağladığını ifade etti.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör