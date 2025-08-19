Trend Galeri Trend Yaşam Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı? 2025-2026 MEB takvimi ile ara tatiller, sömestr ve yaz tatili zamanı belli oldu

Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı? 2025-2026 MEB takvimi ile ara tatiller, sömestr ve yaz tatili zamanı belli oldu

Yeni eğitim dönemi yaklaşıyor! MEB'in açıkladığı 2025-2026 takvime göre, okullar eylül ayında açılacak. Minikler için bir hafta öncesinde uyum eğitimleri uygulanacak. Ara tatiller, sömestr ve yaz tatili de netleşti Milli Eğitim Bakanlığı takvimi kapsamında netleşti. Peki, okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı?

Giriş Tarihi: 19.08.2025 00:20 Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 00:20
Yaz tatilinin son günleri yaklaşırken, milyonlarca öğrenci ve velinin gözü kulağı yeni eğitim yılına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı resmi takvime göre okullar ne zaman açılıyor? İlk ders zili ne zaman çalacak? soruları yanıt arıyor. Uyum eğitimleri ve ilk ara tatil dönemi gibi kritik tarihler merakla bekleniyor. İşte, o tarihler:

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılına dair çalışma takvimini resmi olarak yayımladı. Takvime göre; öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak ve uyum eğitimi süreci de hemen ardından devreye girecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Tüm kademelerde eğitim-öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü fiilen başlıyor. Ders zilinin bu tarihte çalmasıyla sınıflarda yeni bir dönem başlayacak.

Okul öncesi eğitime başlayanlar ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için "uyum eğitimi" 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

2025-2026 MEB TAKVİMİ

Birinci ara tatil: 10 - 14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili (sömestr): 19 - 30 Ocak 2026

İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026

Okulların kapanış tarihi: 26 Haziran 2026

