Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı? 2025-2026 MEB takvimi ile ara tatiller, sömestr ve yaz tatili zamanı belli oldu

Yeni eğitim dönemi yaklaşıyor! MEB'in açıkladığı 2025-2026 takvime göre, okullar eylül ayında açılacak. Minikler için bir hafta öncesinde uyum eğitimleri uygulanacak. Ara tatiller, sömestr ve yaz tatili de netleşti Milli Eğitim Bakanlığı takvimi kapsamında netleşti. Peki, okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı?