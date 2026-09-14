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Okullar ne zaman açılıyor, saat kaçta, yarım gün mü? 14 Eylül 2026 bugün İstanbul'da okulların açılış saati

2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü resmen başlıyor. Milyonlarca öğrenci ve veli ilk zilin çalacağı saati araştırırken, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilk güne özel ders saatlerinde kritik bir düzenlemeye gitti. Megakentte trafiği rahatlatmak amacıyla alınan karar doğrultusunda okul giriş ve çıkış saatleri geçici olarak yeniden belirlendi. Peki, okullar ne zaman açılıyor, saat kaçta, bugün okul yarım gün mü?

Giriş Tarihi: 14.09.2026 06:41 Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 06:47
Okullar ne zaman açılıyor, saat kaçta, yarım gün mü? 14 Eylül 2026 bugün İstanbul’da okulların açılış saati

Türkiye genelinde milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi için yaz tatili sona erdi. Bugün okul zili çalıyor ancak İstanbul'da ders saatleri için özel bir mesai takvimi uygulanacak. Şehirdeki devasa öğrenci ve servis yoğunluğunun sabah trafiğini kilitlenmesini engellemek için açılış saatleri ileriye alındı, ilk gün kapanış zamanı da açıklandı.

Okullar ne zaman açılıyor, saat kaçta, yarım gün mü? 14 Eylül 2026 bugün İstanbul’da okulların açılış saati

İSTANBUL'DA 14 EYLÜL BUGÜN OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?

İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan resmi duyuruya göre, 14 Eylül 2026 Pazartesi yani bugün megakent genelindeki okulların açılış saati 10.00 olarak belirlenmiştir.

Okullar ne zaman açılıyor, saat kaçta, yarım gün mü? 14 Eylül 2026 bugün İstanbul’da okulların açılış saati

İlk gün eğitim-öğretim süreci saat 15.00 itibarıyla tamamlanacak. Bu düzenleme; kamuya bağlı devlet okulları ile bünyesindeki tüm özel ilkokul, ortaokul ve lise kademelerini kapsamaktadır.

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Okullar ne zaman açılıyor, saat kaçta, yarım gün mü? 14 Eylül 2026 bugün İstanbul’da okulların açılış saati

İLK GÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Trafik yoğunluğunu en aza indirmek ve velileri toplu ulaşıma yönlendirmek amacıyla ulaşım desteği bu yıl da yürürlükte.

14 Eylül Pazartesi günü saat 06.00 ile 14.00 arasında İstanbul Kart entegrasyonuna dahil olan otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve vapur gibi tüm toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

Okullar ne zaman açılıyor, saat kaçta, yarım gün mü? 14 Eylül 2026 bugün İstanbul’da okulların açılış saati

2026-2027 MEB EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre yeni eğitim yılının kritik tarihleri şu şekilde:

Dönem / Etkinlik Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Birinci Dönem Başlangıcı 14 Eylül 2026 -
Birinci Dönem Ara Tatili 16 Kasım 2026 20 Kasım 2026
Yarıyıl (Sömestr) Tatili 25 Ocak 2027 5 Şubat 2027
İkinci Dönem Başlangıcı 8 Şubat 2027 -
İkinci Dönem Ara Tatili 8 Mart 2027 12 Mart 2027
Okulların Kapanışı (Yaz Tatili) 25 Haziran 2027 -
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör