Okullar ne zaman açılıyor, saat kaçta, yarım gün mü? 14 Eylül 2026 bugün İstanbul’da okulların açılış saati

2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü resmen başlıyor. Milyonlarca öğrenci ve veli ilk zilin çalacağı saati araştırırken, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilk güne özel ders saatlerinde kritik bir düzenlemeye gitti. Megakentte trafiği rahatlatmak amacıyla alınan karar doğrultusunda okul giriş ve çıkış saatleri geçici olarak yeniden belirlendi. Peki, okullar ne zaman açılıyor, saat kaçta, bugün okul yarım gün mü?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre yeni eğitim yılının kritik tarihleri şu şekilde:
|Dönem / Etkinlik
|Başlangıç Tarihi
|Bitiş Tarihi
|Birinci Dönem Başlangıcı
|14 Eylül 2026
|-
|Birinci Dönem Ara Tatili
|16 Kasım 2026
|20 Kasım 2026
|Yarıyıl (Sömestr) Tatili
|25 Ocak 2027
|5 Şubat 2027
|İkinci Dönem Başlangıcı
|8 Şubat 2027
|-
|İkinci Dönem Ara Tatili
|8 Mart 2027
|12 Mart 2027
|Okulların Kapanışı (Yaz Tatili)
|25 Haziran 2027
|-