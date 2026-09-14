Okullar ne zaman açılıyor, saat kaçta, yarım gün mü? 14 Eylül 2026 bugün İstanbul’da okulların açılış saati

İLK GÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Trafik yoğunluğunu en aza indirmek ve velileri toplu ulaşıma yönlendirmek amacıyla ulaşım desteği bu yıl da yürürlükte.

14 Eylül Pazartesi günü saat 06.00 ile 14.00 arasında İstanbul Kart entegrasyonuna dahil olan otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve vapur gibi tüm toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.