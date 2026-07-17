Trend Galeri Trend Yaşam Okyanusun 72 metre altına dünyanın ilk su altı "kavşağını" yaptılar! Nüfusları sadece 55 bin ama masrafları...

Okyanusun 72 metre altına dünyanın ilk su altı "kavşağını" yaptılar! Nüfusları sadece 55 bin ama masrafları...

Hayal edin; her gün işe ya da okula giderken devasa Atlas Okyanusu'nun onlarca metre altından, masmavi ışıklarla aydınlatılmış bir su altı kavşağından geçiyorsunuz! Nüfusu sadece 55 bin olan küçücük bir ülke, imkansız gibi görünen bir mühendislik harikasına imza atarak ulaşım alışkanlıklarını kökünden değiştirdi ve tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Yıllarca feribot saatlerine mahkum olan ada halkını birbirine bağlayan ve yüz milyonlarca euroya mal olan bu dudak uçuklatan proje, denizlerin altındaki yaşamı ve seyahati adeta yeniden tanımlıyor.

Giriş Tarihi: 17.07.2026 17:02 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 17:03