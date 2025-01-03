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Öldürülen İranlı iş adamı Aras Yılmaz olayında flaş gelişme: Kendini müteahhit diye tanıttı: Bakın ne çıktı!

İstanbul Sarıyer'de 8 Aralık'ta otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İran asıllı 48 yaşındaki Aras Yılmaz'ın (Yousef Ali Akbari) öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 03.01.2025 08:30 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 08:30
Öldürülen İranlı iş adamı Aras Yılmaz olayında flaş gelişme: Kendini müteahhit diye tanıttı: Bakın ne çıktı!

İstanbul Sarıyer'de 8 Aralık'ta otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İran asıllı 48 yaşındaki Aras Yılmaz'ın (Yousef Ali Akbari) öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Öldürülen İranlı iş adamı Aras Yılmaz olayında flaş gelişme: Kendini müteahhit diye tanıttı: Bakın ne çıktı!

Yılmaz'ı 1 milyon lira karşılığında öldürdüğünü itiraf eden Mert A. ve ona yardım ve yataklık eden eski motosiklet şampiyonu Öner Ö. tutuklandı. İnfaz talimatını veren Emre E. her yerde aranırken, tetikçinin telefonunda ele geçirilen bilgiler, cinayetin milyonlarca liralık bir uyuşturucu trafiği nedeniyle işlendiğini ortaya koydu.

Öldürülen İranlı iş adamı Aras Yılmaz olayında flaş gelişme: Kendini müteahhit diye tanıttı: Bakın ne çıktı!

Reza H.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 4 ton 4 kilo 560 gram metamfetamin, 70 kilo 540 gram Eroin ve 105 kilo 80 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasal maddesi ele geçirildi.

Öldürülen İranlı iş adamı Aras Yılmaz olayında flaş gelişme: Kendini müteahhit diye tanıttı: Bakın ne çıktı!

ARAS YILMAZ

UYUŞTURUCU BARONUYMUŞ

İddiaya göre Aras Yılmaz, kendisini Türkiye'de müteahhit olarak tanıtsa da aslında İran'dan Türkiye'ye tonlarca uyuşturucu sevk eden uluslararası ölçekteki bir şebekenin lideri konumundaydı.

Öldürülen İranlı iş adamı Aras Yılmaz olayında flaş gelişme: Kendini müteahhit diye tanıttı: Bakın ne çıktı!

İran asıllı Reza H. ve Mahmoud Davarpanah F. ise yardımcılarıydı. Reza H., Aras Yılmaz'ın talimatları doğrultusunda İran'dan gelen sıvı metamfetaminin uyuşturucuya dönüştürülmesinden sorumluydu ve uyuşturucu imalatı için 'doktor' olarak tabir edilen kişileri koordine ediyordu.

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