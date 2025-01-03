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Öldürülen İranlı iş adamı Aras Yılmaz olayında flaş gelişme: Kendini müteahhit diye tanıttı: Bakın ne çıktı!
Öldürülen İranlı iş adamı Aras Yılmaz olayında flaş gelişme: Kendini müteahhit diye tanıttı: Bakın ne çıktı!
İstanbul Sarıyer'de 8 Aralık'ta otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İran asıllı 48 yaşındaki Aras Yılmaz'ın (Yousef Ali Akbari) öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 03.01.2025 08:30
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 08:30