Öldürülen İranlı iş adamı Aras Yılmaz olayında flaş gelişme: Kendini müteahhit diye tanıttı: Bakın ne çıktı!

Yılmaz'ı 1 milyon lira karşılığında öldürdüğünü itiraf eden Mert A. ve ona yardım ve yataklık eden eski motosiklet şampiyonu Öner Ö. tutuklandı. İnfaz talimatını veren Emre E. her yerde aranırken, tetikçinin telefonunda ele geçirilen bilgiler, cinayetin milyonlarca liralık bir uyuşturucu trafiği nedeniyle işlendiğini ortaya koydu.