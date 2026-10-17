Olimpiyat hayali için kritik durak İstanbul! 2028 Los Angeles yolunda gözler milli sporcularda

GENÇ YILDIZLAR İÇİN BÜYÜK SINAV

Avrupa Oyunları'nın bir başka önemli yönü de genç sporculara sunduğu uluslararası rekabet ortamı. İstanbul'daki organizasyonda yüzme, atletizm, jimnastik, eskrim, masa tenisi ve modern pentatlon gibi branşlarda da Avrupa'nın önde gelen sporcuları mücadele edecek. Su sporları programına ilişkin önemli bir ayrıntı da netleşti. Avrupa Su Sporları Federasyonu ile Avrupa Olimpiyat Komitelerinin ağustos ayında yaptığı açıklamaya göre 23 Yaş Altı Avrupa Yüzme Şampiyonası ve Avrupa Artistik Yüzme Şampiyonası, İstanbul 2027 programı kapsamında gerçekleştirilecek. Genç yüzücülerin katılacağı şampiyona oyunların başlangıç bölümünde, artistik yüzme yarışmaları ise son bölümünde düzenlenecek. Bu nedenle İstanbul 2027 yalnızca olimpiyat madalyası bulunan sporcuların değil, uluslararası kariyerlerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan gençlerin de sınavı olacak.