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Olimpiyat hayali için kritik durak İstanbul! 2028 Los Angeles yolunda gözler milli sporcularda
Olimpiyat hayali için kritik durak İstanbul! 2028 Los Angeles yolunda gözler milli sporcularda
Avrupa'nın en iyi sporcuları, 2027 Haziran'daki 4. Avrupa Oyunları için Türkiye'ye gelecek. 26 branşta yalnızca madalya mücadelesi değil, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na kota yarışına da sahne olacak. Türkiye, ev sahipliği avantajını madalyalara dönüştürmeye çalışırken, milli sporcularımız için de olimpiyat yolunda önemli bir sınav olacak.
Giriş Tarihi: 17.10.2026 11:09
Güncelleme Tarihi: 17.10.2026 12:11