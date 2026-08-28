Omonia hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Beşiktaş’ın yeni rakibi Omonia!
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması kura çekiminin tamamlanmasıyla Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlıların deplasmanda karşılaşacağı ekiplerden biri olan Omonia'nın kulüp geçmişi, ülkesi ve Avrupa kupalarındaki performansı da kura sonrası dikkat çekti. Peki, Omonia hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? İşte, Beşiktaş'ın rakibine ilişkin bilgiler…
Giriş Tarihi: 28.08.2026 15:53
Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 15:57