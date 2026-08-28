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Omonia hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Beşiktaş’ın yeni rakibi Omonia!

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması kura çekiminin tamamlanmasıyla Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlıların deplasmanda karşılaşacağı ekiplerden biri olan Omonia'nın kulüp geçmişi, ülkesi ve Avrupa kupalarındaki performansı da kura sonrası dikkat çekti. Peki, Omonia hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? İşte, Beşiktaş'ın rakibine ilişkin bilgiler…

Giriş Tarihi: 28.08.2026 15:53 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 15:57
Omonia hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Beşiktaş’ın yeni rakibi Omonia!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki sekiz rakibinden biri olan Omonia, uzun yıllardır ülke futbolunun önde gelen kulüpleri arasında bulunuyor. Avrupa organizasyonlarında da düzenli olarak boy gösteren ekibin kulüp tarihi, başarıları ve Avrupa geçmişine ilişkin detaylar da kura çekiminin ardından öne çıktı.

Omonia hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Beşiktaş’ın yeni rakibi Omonia!

OMONIA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Omonia, Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'nın köklü futbol kulüplerinden biri. 1948 yılında kurulan yeşil-beyazlı ekip, ülkesinde uzun yıllardır önemli başarılar elde ediyor. Tam adı Athletic Club Omonia Nicosia olan takım, Avrupa kupalarında da Kıbrıs'ı temsil ediyor.

Omonia hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Beşiktaş’ın yeni rakibi Omonia!

OMONIA HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Omonia, Kıbrıs futbolunun en üst seviye organizasyonu olan Kıbrıs 1. Ligi'nde mücadele ediyor. Takım, 2025-2026 sezonunda ligi şampiyon tamamlayarak kulüp tarihindeki şampiyonluk sayısını 22'ye yükseltti. Kulübün resmi verilerine göre Omonia, 1965-1966 sezonundan bu yana UEFA organizasyonlarında mücadele ediyor.

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