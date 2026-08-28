Omonia hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Beşiktaş’ın yeni rakibi Omonia!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki sekiz rakibinden biri olan Omonia, uzun yıllardır ülke futbolunun önde gelen kulüpleri arasında bulunuyor. Avrupa organizasyonlarında da düzenli olarak boy gösteren ekibin kulüp tarihi, başarıları ve Avrupa geçmişine ilişkin detaylar da kura çekiminin ardından öne çıktı.