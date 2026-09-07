Trend Galeri Trend Yaşam On Numara sonuçları belli oluyor! 7 Eylül Pazartesi MPİ Online ile On Numara sonuçları açıklandı mı?

On Numara sonuçları belli oluyor! 7 Eylül Pazartesi MPİ Online ile On Numara sonuçları açıklandı mı?

7 Eylül Pazartesi günü yapılacak On Numara çekilişi öncesinde şanslı numaralar merakla bekleniyor. Çekilişin ardından haftanın kazandıran rakamları açıklanacak. Kupon sahipleri, sonuçları Milli Piyango Online'ın resmi kanallarından kontrol ederek ikramiye durumlarını sorgulayabilecek.

Giriş Tarihi: 07.09.2026 17:50 Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 19:25
On Numara sonuçları belli oluyor! 7 Eylül Pazartesi MPİ Online ile On Numara sonuçları açıklandı mı?

7 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek On Numara çekilişinin sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından açıklanacak. Şanslı numaralar Milli Piyango Online üzerinden paylaşılırken, kupon sahipleri sonuç sorgulama ekranından kazanan numaraları ve ikramiye durumunu kontrol edebilecek.

On Numara sonuçları belli oluyor! 7 Eylül Pazartesi MPİ Online ile On Numara sonuçları açıklandı mı?

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sonuçlar henüz açıklanmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

On Numara sonuçları belli oluyor! 7 Eylül Pazartesi MPİ Online ile On Numara sonuçları açıklandı mı?

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇLARI CANLI İZLEME EKRANI

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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On Numara sonuçları belli oluyor! 7 Eylül Pazartesi MPİ Online ile On Numara sonuçları açıklandı mı?

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

On Numara sonuçları belli oluyor! 7 Eylül Pazartesi MPİ Online ile On Numara sonuçları açıklandı mı?

NE KADAR KAZANABİLİRSİNİZ?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör