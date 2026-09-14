Trend Galeri Trend Yaşam ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! MPİ Online ile 14 Eylül 2026 On Numara sonuçları nasıl sorgulanır?

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! MPİ Online ile 14 Eylül 2026 On Numara sonuçları nasıl sorgulanır?

"On Numara sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?" soruları ile yeni haftanın ilk çekilişinde, şanslı numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen binlerce oyun tutkununun heyecanlı bekleyişi başladı. Böylece Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen çekilişin sonuçları ön plana çıktı. İşte kazandıran numaralar için 14 Eylül 2026 Pazartesi On Numara sonuçları ve sorgulama ekranı detayları...

Giriş Tarihi: 14.09.2026 19:02 Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 19:06
ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! MPİ Online ile 14 Eylül 2026 On Numara sonuçları nasıl sorgulanır?

On Numara ile haftanın ilk çekilişi heyecanı için geri sayım başladı. 14 Eylül 2026 Pazartesi tarihli On numara sonuçları, Milli Piyango Online'ın web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden açıklanacak. Oyun tutkunları, On Numara sonuçları sorgulama ekranı üzerinden biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını kontrol edecek.

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! MPİ Online ile 14 Eylül 2026 On Numara sonuçları nasıl sorgulanır?

14 EYLÜL 2026 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Eylül 2026 Pazartesi ile haftanın ilk günü gerçekleşen On Numara çekilişi 20.00 saatinde başlayacak. Bugüne ait On Numara çekiliş sonuçları açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! MPİ Online ile 14 Eylül 2026 On Numara sonuçları nasıl sorgulanır?

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Çekiliş tamamlandıktan hemen sonra tüm kazanan kombinasyonlar ve bilet sorgulama işlemleri Milli Piyango Online resmi internet adresi (millipiyangoonline.com) üzerinden erişime açılacak.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! MPİ Online ile 14 Eylül 2026 On Numara sonuçları nasıl sorgulanır?

NE KADAR KAZANABİLİRSİNİZ?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! MPİ Online ile 14 Eylül 2026 On Numara sonuçları nasıl sorgulanır?

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör