Trend Galeri Trend Yaşam On Numara Sonuçları Sorgulama: Milli Piyango Online 17 Ağustos 2026 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

On Numara Sonuçları Sorgulama: Milli Piyango Online 17 Ağustos 2026 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

17 Ağustos 2026 Pazartesi tarihli On Numara çekilişinde, şanslı numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen binlerce oyun tutkunu heyecanlı bekleyiş içinde. Haftada iki kez yapılan çekilişin ilki, canlı yayın sonrasında Milli Piyango İdaresi ve Milli Piyango Online üzerinden yapılacak. İşte kazandıran numaralar için On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 17.08.2026 18:34 Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 18:38
On Numara Sonuçları Sorgulama: Milli Piyango Online 17 Ağustos 2026 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

On Numara ile haftanın ilk çekilişi heyecanı yaşanıyor. 17 Ağustos Pazartesi günü şanslı kombinasyonları kuponlarına işaretleyerek çekilişe dahil olan vatandaşlar, arama motorlarında güncel sorgulamaları hız kesmeden sürdürüyor. On numara sonuçları, Milli Piyango Online'ın web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden erişime açılıyor.

On Numara Sonuçları Sorgulama: Milli Piyango Online 17 Ağustos 2026 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

17 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Ağustos 2026 Pazartesi günü gerçekleşecek On Numara çekilişi 20.00 saatinde başlayacak. Bugüne ait On Numara çekiliş sonuçları açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

On Numara Sonuçları Sorgulama: Milli Piyango Online 17 Ağustos 2026 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
On Numara Sonuçları Sorgulama: Milli Piyango Online 17 Ağustos 2026 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

On Numara Sonuçları Sorgulama: Milli Piyango Online 17 Ağustos 2026 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

NE KADAR KAZANABİLİRSİNİZ?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör