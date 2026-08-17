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On Numara Sonuçları Sorgulama: Milli Piyango Online 17 Ağustos 2026 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?
On Numara Sonuçları Sorgulama: Milli Piyango Online 17 Ağustos 2026 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?
17 Ağustos 2026 Pazartesi tarihli On Numara çekilişinde, şanslı numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen binlerce oyun tutkunu heyecanlı bekleyiş içinde. Haftada iki kez yapılan çekilişin ilki, canlı yayın sonrasında Milli Piyango İdaresi ve Milli Piyango Online üzerinden yapılacak. İşte kazandıran numaralar için On Numara sonuçları sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 17.08.2026 18:34
Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 18:38