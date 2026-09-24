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Online nefret tuzağı çocukları ele geçiriyor: Profiller hep benzer eğilimleri gösteriyor
Online nefret tuzağı çocukları ele geçiriyor: Profiller hep benzer eğilimleri gösteriyor
Manisa'daki silahlı saldırıyı tetikleyen online nefret tuzakları, ortak mesaj odalarından, video oyun ve dizilerden besleniyor. Çoğu zaman aynı sosyal ağın parçası olan profiller, ideolojilerden etkilenip benzer eğilimler gösteriyor.
Giriş Tarihi: 24.09.2026 07:10
Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 07:13