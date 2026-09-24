Online nefret tuzağı çocukları ele geçiriyor: Profiller hep benzer eğilimleri gösteriyor

ÖFKE PATLAMASINI GÖRMEZDEN GELMEYİN

ÇOCUK VE ERGEN KLİNİK PSİKOLOĞU ELİZ AVCI: Çocukların ve ergenlerin dahil olduğu şiddet olayları yalnızca olayın yaşandığı kişileri değil, aileleri, okulları ve toplumun tamamını etkiliyor. Ağır şiddet davranışları çoğu zaman bir gecede ortaya çıkmıyor. Anne ve babalar çocuklarındaki davranış ve duygu değişikliklerini yakından takip etmeli. Çocuğunuz sosyal çevreden uzaklaşıyor mu? Okul yaşamında ani değişiklik var mı? Yoğun öfke ya da duygusal hissizlik var mı? Şiddet ve silah içeren unsurlara yoğun ilgisi var mı? Bu soruların yanıtları önemli. Ailelerin de baskıcı kontrol ile sağlıklı denetim arasındaki farkı gözetmesi gerekir. Baskı ve korkuyla yönetilen çocuklar, ebeveyn veya başka bir otorite ortamdan çekildiğinde sınırları aşan ve riskli davranışlara daha açık hale gelir.