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Ordu’da sır olay: Rus Margarita’nın fındık bahçesinde cesedi bulundu!

Olay Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşandı. 8 Ekim'de kaybolan 57 yaşındaki Margarita Karaca'nın bir fındık bahçesinde cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.10.2024 19:55 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 19:55
Ordu’da sır olay: Rus Margarita’nın fındık bahçesinde cesedi bulundu!

Rus uyruklu Margarita Karaca'dan, 8 Ekim'de Altınordu ilçesinde bulunan evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Ordu’da sır olay: Rus Margarita’nın fındık bahçesinde cesedi bulundu!

Kaybolduğu gün ailesi tarafından ihbar edilen Karaca'yı bulmak için güvenlik güçleri geniş çaplı arama başlattı.

Ordu’da sır olay: Rus Margarita’nın fındık bahçesinde cesedi bulundu!

Ailesi ve yakınları kaybolduğu süreçte endişe yaşayıp kamuoyundan ve vatandaşlardan sosyal medya aracılığıyla yardım talebinde bulundu.

Ordu’da sır olay: Rus Margarita’nın fındık bahçesinde cesedi bulundu!

Ordu İl Emniyet ekiplerince devam edilen arama çalışmaları sonucunda Margarita Karaca'nın cansız bedeni bugün saat 15.00 sıralarında Altınordu ilçesi Boztepe Mahallesi Pirahmet mevkisindeki fındık bahçesinde bulundu.

Ordu’da sır olay: Rus Margarita’nın fındık bahçesinde cesedi bulundu!

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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