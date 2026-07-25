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Organik gıda gerçekten daha mı faydalı? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yılların tartışmasına noktayı koydu: En sağlıklısı...
Organik gıda gerçekten daha mı faydalı? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yılların tartışmasına noktayı koydu: En sağlıklısı...
Market raflarında yan yana duran organik ve geleneksel gıdalar arasındaki o büyük tartışma son buldu! Birçok kişinin "daha fazla vitaminli" diyerek tercih ettiği organik ürünleri mercek altına alan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, hangisinin gerçekten daha besleyici olduğuna dair ezber bozan bir açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 25.07.2026 08:57
Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 09:08