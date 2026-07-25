Organik gıda gerçekten daha mı faydalı? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yılların tartışmasına noktayı koydu: En sağlıklısı...

Organik gıda tüketen kişiler genellikle daha fazla sebze ve meyve yer, daha az sigara içer, daha fazla egzersiz yapar ve sağlıklarına daha çok dikkat eder. Dolayısıyla görülen faydanın ne kadarının organik gıdadan, ne kadarının genel yaşam tarzından kaynaklandığını ayırmak kolay değildir.