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Örümcek Adam'ın çalıştığı bina artık milyonerler kulübü! Yıkılır demişlerdi, şimdi en ucuz daire 11 milyon dolar!
Örümcek Adam'ın çalıştığı bina artık milyonerler kulübü! Yıkılır demişlerdi, şimdi en ucuz daire 11 milyon dolar!
New York sinema tarihinin en ikonik yapılarından biri olan, Örümcek Adam'ın "Daily Bugle" gazete binası olarak hafızalara kazınan Flatiron Binası, tarihinin en büyük dönüşümünü tamamladı. Zamanında mimarisiyle alay edilen tarihi gökdelen, artık dünyanın en zengin isimlerine ev sahipliği yapıyor.
Giriş Tarihi: 27.08.2026 11:36
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 11:38