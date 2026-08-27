Trend Galeri Trend Yaşam Örümcek Adam'ın çalıştığı bina artık milyonerler kulübü! Yıkılır demişlerdi, şimdi en ucuz daire 11 milyon dolar!

Örümcek Adam'ın çalıştığı bina artık milyonerler kulübü! Yıkılır demişlerdi, şimdi en ucuz daire 11 milyon dolar!

New York sinema tarihinin en ikonik yapılarından biri olan, Örümcek Adam'ın "Daily Bugle" gazete binası olarak hafızalara kazınan Flatiron Binası, tarihinin en büyük dönüşümünü tamamladı. Zamanında mimarisiyle alay edilen tarihi gökdelen, artık dünyanın en zengin isimlerine ev sahipliği yapıyor.

Giriş Tarihi: 27.08.2026 11:36 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 11:38
Örümcek Adam’ın çalıştığı bina artık milyonerler kulübü! Yıkılır demişlerdi, şimdi en ucuz daire 11 milyon dolar!

Uzun yıllar boyunca ticari ofislere ev sahipliği yapan bu mimari ikon, kapılarını artık dünyanın en zengin isimlerine açıyor. İçinde sadece 38 adet ultra lüks dairenin yer aldığı 124 yıllık tarihi gökdelende, çatı katı dairelerin fiyatı tam 58,5 milyon dolara (yaklaşık 2 milyar TL) kadar ulaşıyor. En alt kattaki giriş seviyesi konutlar ise 11 milyon dolardan alıcı bekliyor.

Örümcek Adam’ın çalıştığı bina artık milyonerler kulübü! Yıkılır demişlerdi, şimdi en ucuz daire 11 milyon dolar!

Hatalarından Ders Çıkararak Kusursuz Yapıyı Tasarladı

Flatiron'un mimarı Daniel Burnham, ortağı John Wellborn Root ile birlikte 1891 yılında Chicago'da Monadnock Binası'nı inşa etmişti. Bu bina, çelik iskelet yerine tamamen tuğla taşıyıcı duvarlarla yapılan dünyanın en yüksek ve en ağır binasıydı.

Örümcek Adam’ın çalıştığı bina artık milyonerler kulübü! Yıkılır demişlerdi, şimdi en ucuz daire 11 milyon dolar!

Ancak geleneksel tuğla tasarımı yüzünden binanın 16 katlık devasa yükünü taşıyabilmesi için zemin katındaki duvar kalınlığı tam 1,8 metre (6 fit) yapılmak zorunda kalmıştı. Bu durum hem içeride çok ciddi yer kaybına yol açtı, hem de projenin maliyetini inanılmaz artırdı.

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Örümcek Adam’ın çalıştığı bina artık milyonerler kulübü! Yıkılır demişlerdi, şimdi en ucuz daire 11 milyon dolar!

Buradaki hatalarından ders çıkaran Burnham, Flatiron Binası için kolları sıvadı. Frederick P. Dinkelberg ile birlikte, 22 katlı, 93,6 metre yüksekliğinde, çelik iskeletli üçgen bir bina tasarladı. Binanın "Flatiron" adı, dökme demir bir ütüyü andıran üçgen şeklinden gelmektedir.

Örümcek Adam’ın çalıştığı bina artık milyonerler kulübü! Yıkılır demişlerdi, şimdi en ucuz daire 11 milyon dolar!

Peter Parker'ın Ofisi Milyonlarca Dolara Satışta

Tobey Maguire'lı orijinal Spider-Man üçlemesini izleyen herkes onu çok iyi tanıyor. Peter Parker'ın çektiği fotoğrafları satmak için kapısını aşındırdığı, sinir küpü genel yayın yönetmeni J. Jonah Jameson'ın odasının bulunduğu o meşhur bina: Flatiron Binası.

Örümcek Adam’ın çalıştığı bina artık milyonerler kulübü! Yıkılır demişlerdi, şimdi en ucuz daire 11 milyon dolar!

Sinema dünyasında Daily Bugle gazetesinin genel merkezi olarak kullanılan bu tarihi yapı, artık gazetecilere değil, milyarderlere hizmet veriyor.

Örümcek Adam’ın çalıştığı bina artık milyonerler kulübü! Yıkılır demişlerdi, şimdi en ucuz daire 11 milyon dolar!

Daire Fiyatları 11 Milyondan Başlıyor!

Uzun yıllar boyunca ticari bir ofis binası olarak kullanılan New York'un bu bir numaralı simgesi, dev bir restorasyon projesiyle tamamen lüks konutlara dönüştürüldü.

Örümcek Adam’ın çalıştığı bina artık milyonerler kulübü! Yıkılır demişlerdi, şimdi en ucuz daire 11 milyon dolar!

İçerisinde sadece 38 adet ultra lüks dairenin yer aldığı binada, çatı katı (penthouse) dairelerin fiyatı tam 58,5 milyon dolara kadar ulaşıyor. En alt kattaki giriş seviyesi dairelerin başlangıç fiyatı ise 11 milyon dolar civarında.

Örümcek Adam’ın çalıştığı bina artık milyonerler kulübü! Yıkılır demişlerdi, şimdi en ucuz daire 11 milyon dolar!

"Burnham'ın Deliliği": Rüzgarda Yıkılır Sanmışlardı

Bugün paha biçilemeyen bu üçgen mimari, 1902 yılında ilk tamamlandığında New York halkı ve mimarlar tarafından tam bir fiyasko olarak görülmüştü. İnce, aerodinamik yapısı ve dökme demir bir ütüyü andıran şekli nedeniyle rüzgarlı havalarda hemen yıkılacağı iddia ediliyordu.

Örümcek Adam’ın çalıştığı bina artık milyonerler kulübü! Yıkılır demişlerdi, şimdi en ucuz daire 11 milyon dolar!

Hatta o dönem halk arasında binaya mucidinin soyadından yola çıkılarak "Burnham'ın Deliliği" (Burnham's Folly) lakabı takılmıştı.

Örümcek Adam’ın çalıştığı bina artık milyonerler kulübü! Yıkılır demişlerdi, şimdi en ucuz daire 11 milyon dolar!

Ancak çelik çerçeveli yapısıyla zaman meydan okuyan 22 katlı bu tarihi dev, 124 yıl sonra New York'un en pahalı ve en prestijli adresi haline gelerek kendisiyle alay edenleri bir kez daha haksız çıkardı.

Örümcek Adam’ın çalıştığı bina artık milyonerler kulübü! Yıkılır demişlerdi, şimdi en ucuz daire 11 milyon dolar!

Popüler kültürün en güçlü simgelerinden biri olan bina, devasa dönüşümüyle şimdi milyonerlerin yeni gözdesi.

Örümcek Adam’ın çalıştığı bina artık milyonerler kulübü! Yıkılır demişlerdi, şimdi en ucuz daire 11 milyon dolar!

Yaklaşık 58,5 milyon dolar değer biçilen dairede:

  • 5 yatak odası,
  • 5 banyo,
  • Sauna,
  • İki giyinme odası,
  • Yemek odası,
  • Kahvaltı odası,
  • Yaklaşık 22 metre uzunluğunda büyük bir oturma salonu bulunuyor.