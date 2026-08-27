Örümcek Adam’ın çalıştığı bina artık milyonerler kulübü! Yıkılır demişlerdi, şimdi en ucuz daire 11 milyon dolar!

Uzun yıllar boyunca ticari ofislere ev sahipliği yapan bu mimari ikon, kapılarını artık dünyanın en zengin isimlerine açıyor. İçinde sadece 38 adet ultra lüks dairenin yer aldığı 124 yıllık tarihi gökdelende, çatı katı dairelerin fiyatı tam 58,5 milyon dolara (yaklaşık 2 milyar TL) kadar ulaşıyor. En alt kattaki giriş seviyesi konutlar ise 11 milyon dolardan alıcı bekliyor.