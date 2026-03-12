Trend Galeri Trend Yaşam Osmanlı tahtında en uzun kim kaldı? 48 gün saklanan ölümün ardındaki büyük sır!

Osmanlı tahtında en uzun kim kaldı? 48 gün saklanan ölümün ardındaki büyük sır!

Osmanlı'da 600 yıllık serüvenin perde arkası! 46 yıl süren devasa saltanatlardan, halktan gizlenen vefat haberlerine kadar en uzun hüküm süren padişahlar ve bilinmeyenleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 12.03.2026 12:44
Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yılı aşan köklü tarihinde taht, kimi zaman kısa süreli çalkantılara sahne olsa da bazı sultanların yarım asra yaklaşan liderlikleri dünyanın kaderini bizzat tayin etti. Kanuni Sultan Süleyman'ın 46 yıllık rekor saltanatından, vefatı ordudan 48 gün gizlenen hükümdarların gizemli hikayelerine kadar bu süreç, sadece savaşlarla değil; dedektif romanı tutkusundan saray arşivlerinde saklı kalmış şaşırtıcı sırlara kadar pek çok insani detayla örülü. İşte imparatorluğun en uzun süre hüküm süren 5 padişahı ve onların zamanı durduran sıra dışı yaşam öyküleri...

1. Kanuni Sultan Süleyman (46 Yıl)

I. Selim'in oğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun 10'uncu padişahıdır. En uzun hüküm süren padişahtır.

Şaşırtıcı Detay: Saltanatının yaklaşık 10 yılını at sırtında, seferlerde geçirdi. Avrupa ağırlıklı fetihler yaptı. Ömrünün son seferi olan Zigetvar'da, kale düşmeden bir gün önce vefat etmiş; ancak ordunun morali bozulmasın diye ölümü 48 gün boyunca gizlenmiştir. İç organları Zigetvar'a gömülürken, naaşı tahnit edilerek İstanbul'a getirilmiştir.

Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi - Süleyman I ve Mimar Sinan kronikleri.

2. IV. Mehmed - "Avcı Mehmed" (39 Yıl)

Girit Fatihi Sultan İbrahim'in oğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun 19'uncu padişahıdır.

Şaşırtıcı Detay: Tahta geçtiğinde henüz 6 yaşındaydı (Osmanlı'nın en genç padişahıdır). Ava olan aşırı tutkusu nedeniyle devlet işlerinden uzaklaşmış, bu durum Köprülüler döneminin başlamasına zemin hazırlamıştır. 39 yıllık saltanatının sonunda II. Viyana Kuşatması bozgunu sonrası tahttan indirilmiştir.

Kaynak: Reşat Ekrem Koçu - Osmanlı Padişahları ve Hürriyet Tarih Arşivi.

3. Orhan Gazi (33 Yıl)

Osman Gazi'nin oğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahıdır.

Şaşırtıcı Detay: Babasından devraldığı küçük aşireti gerçek bir devlet haline getirmiştir. İlk kez gümüş akçe bastıran ve "Sultan" unvanını kullanan kişidir. Ayrıca Bizans prensesi ile evlenerek Osmanlı-Bizans ilişkilerinde ilginç bir diplomatik dönemi başlatmıştır.

Kaynak: Aşıkpaşazade Tarihi ve Halil İnalcık - Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ.

4. II. Abdülhamid (33 Yıl)

Sultan Abdülmecid'in oğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahıdır.

Şaşırtıcı Detay: İmparatorluğun en zor döneminde "denge politikası" ile devleti 33 yıl ayakta tutmuştur. Çok ileri düzeyde bir marangoz olduğu ve Yıldız Sarayı'ndaki atölyesinde bizzat çalıştığı bilinir. Ayrıca polisiye edebiyata büyük ilgi duyduğu ve Sherlock Holmes hikayelerini Türkçeye çevirterek okuduğu belgelerle sabittir.

Kaynak: Türk Dünyası Ansiklopedisi ve Ayşe Sultan Hatıratı.

5. I. Murad - "Hüdavendigâr" (30 Yıl)

Orhan Gazi'nin oğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun üçüncü padişahıdır.

Kaynaklarda ve kitâbelerde "bey, emîr-i a'zam, han, hudâvendigâr, padişah, sultânü's-selâtîn, melikü'l-mülûk" gibi unvanlarla anılır. Başarılarından dolayı hükümdar anlamına gelen "Hüdavendigar" lakabını almış ve ömrü boyunca bu isimle anılmıştır.

Şaşırtıcı Detay: Savaş meydanında şehit edilen ilk ve tek Osmanlı padişahıdır. 1389 yılındaki I. Kosova Savaşı galibiyetinden sonra savaş alanını gezerken, yaralı bir Sırp asilzadesi (Miloş Obiliç) tarafından hançerlenerek şehit edilmiştir.

Kaynak: MEB İslam Ansiklopedisi

Yüzyıllar boyunca dünyaya süper güç olarak hükmeden Osmanlı'nın arka planında birçok kahraman devlet adamı ve asker var. Bunlardan biri de "Aslanlı Paşa" olarak bilinen Cezayirli Hasan Paşa...

DENİZ TUTKUNUYDU

-1710'lu yıllarda Dünyaya geldi. Ailesi ve nereli olduğu hakkında pek bir bilgi bulunmuyor.

Çocukluğunun Trakya bölgesinde geçtiği bilinmektedir.

-Gençlik ve çocukluk dönemlerinde denizcilik tutkusu kanına işlemişti.

-Hayali, bir asker, daha doğrusu bir gemi kaptanı olmaktı. Bir savaş gemisi kaptanı...

BELGRAD KUŞATMASINA KATILDI

1738 yılında yeniçeri ocağına girip Belgrad kuşatmasına katıldı ve henüz toy olmasına rağmen büyük başarılara imza attı.

Hedeflediği gibi orduya girmişti ama denizlerden uzak kalmış, karada savaşıyordu.

KADERİNİ DEĞİŞTİREN OLAY

Kaderini değiştiren olay ise, kazandığı para ile aldığı bir gemiyi kullanarak İstanbul'dan, Cezayir'e yola çıkma kararıydı.

Yolculuk sırasında gemisi Akdeniz açıklarında bir İspanyol savaş gemisinin saldırısına uğradı. Bu çarpışmadan galip çıkan Hasan Paşa oldu.

CEZAYİR LİMANINA İKİ GEMİ İLE YANAŞTI

Tek gemi ile İstanbul'dan yola çıkan Hasan Paşa, iki gemi ile Cezayir limanına yanaşmıştı.

Bu başarısından ötürü kendisine 'Cezayir Dayısı' ünvanı verildi ve Tilemsen sancağının başına getirildi.

BİR YENİÇERİ İKEN KAPTAN OLDU

İstanbul'dan sıradan bir yeniçeri olarak yola çıkan Hasan Paşa,

Cezayir'e ayak bastığında en çok saygı duyulan gemi kaptanlarından biri olmuştu.

YAVRU ASLANI EVCİLLEŞTİRDİ

Kuzey Afrika'da bulunduğu dönemde yavru bir erkek aslanı kendisine alıştırdı ve beslemeye başladı.