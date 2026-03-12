Osmanlı tahtında en uzun kim kaldı? 48 gün saklanan ölümün ardındaki büyük sır!

Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yılı aşan köklü tarihinde taht, kimi zaman kısa süreli çalkantılara sahne olsa da bazı sultanların yarım asra yaklaşan liderlikleri dünyanın kaderini bizzat tayin etti. Kanuni Sultan Süleyman'ın 46 yıllık rekor saltanatından, vefatı ordudan 48 gün gizlenen hükümdarların gizemli hikayelerine kadar bu süreç, sadece savaşlarla değil; dedektif romanı tutkusundan saray arşivlerinde saklı kalmış şaşırtıcı sırlara kadar pek çok insani detayla örülü. İşte imparatorluğun en uzun süre hüküm süren 5 padişahı ve onların zamanı durduran sıra dışı yaşam öyküleri...