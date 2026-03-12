Osmanlı tahtında en uzun kim kaldı? 48 gün saklanan ölümün ardındaki büyük sır!

Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yılı aşan köklü tarihinde taht, kimi zaman kısa süreli çalkantılara sahne olsa da bazı sultanların yarım asra yaklaşan liderlikleri dünyanın kaderini bizzat tayin etti. Kanuni Sultan Süleyman'ın 46 yıllık rekor saltanatından, vefatı ordudan 48 gün gizlenen hükümdarların gizemli hikayelerine kadar bu süreç, sadece savaşlarla değil; dedektif romanı tutkusundan saray arşivlerinde saklı kalmış şaşırtıcı sırlara kadar pek çok insani detayla örülü. İşte imparatorluğun en uzun süre hüküm süren 5 padişahı ve onların zamanı durduran sıra dışı yaşam öyküleri... 1. Kanuni Sultan Süleyman (46 Yıl) I. Selim'in oğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun 10'uncu padişahıdır. En uzun hüküm süren padişahtır. Şaşırtıcı Detay: Saltanatının yaklaşık 10 yılını at sırtında, seferlerde geçirdi. Avrupa ağırlıklı fetihler yaptı. Ömrünün son seferi olan Zigetvar'da, kale düşmeden bir gün önce vefat etmiş; ancak ordunun morali bozulmasın diye ölümü 48 gün boyunca gizlenmiştir. İç organları Zigetvar'a gömülürken, naaşı tahnit edilerek İstanbul'a getirilmiştir. Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi - Süleyman I ve Mimar Sinan kronikleri. 2. IV. Mehmed - 'Avcı Mehmed' (39 Yıl) Girit Fatihi Sultan İbrahim'in oğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun 19'uncu padişahıdır. Şaşırtıcı Detay: Tahta geçtiğinde henüz 6 yaşındaydı (Osmanlı'nın en genç padişahıdır). Ava olan aşırı tutkusu nedeniyle devlet işlerinden uzaklaşmış, bu durum Köprülüler döneminin başlamasına zemin hazırlamıştır. 39 yıllık saltanatının sonunda II. Viyana Kuşatması bozgunu sonrası tahttan indirilmiştir. Kaynak: Reşat Ekrem Koçu - Osmanlı Padişahları ve Hürriyet Tarih Arşivi. 3. Orhan Gazi (33 Yıl) Osman Gazi'nin oğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahıdır. Şaşırtıcı Detay: Babasından devraldığı küçük aşireti gerçek bir devlet haline getirmiştir. İlk kez gümüş akçe bastıran ve 'Sultan' unvanını kullanan kişidir. Ayrıca Bizans prensesi ile evlenerek Osmanlı-Bizans ilişkilerinde ilginç bir diplomatik dönemi başlatmıştır. Kaynak: Aşıkpaşazade Tarihi ve Halil İnalcık - Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ. 4. II. Abdülhamid (33 Yıl) Sultan Abdülmecid'in oğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahıdır. Şaşırtıcı Detay: İmparatorluğun en zor döneminde 'denge politikası' ile devleti 33 yıl ayakta tutmuştur. Çok ileri düzeyde bir marangoz olduğu ve Yıldız Sarayı'ndaki atölyesinde bizzat çalıştığı bilinir. Ayrıca polisiye edebiyata büyük ilgi duyduğu ve Sherlock Holmes hikayelerini Türkçeye çevirterek okuduğu belgelerle sabittir. Kaynak: Türk Dünyası Ansiklopedisi ve Ayşe Sultan Hatıratı. 5. I. Murad - 'Hüdavendigâr' (30 Yıl) Orhan Gazi'nin oğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun üçüncü padişahıdır. Kaynaklarda ve kitâbelerde 'bey, emîr-i a'zam, han, hudâvendigâr, padişah, sultânü's-selâtîn, melikü'l-mülûk' gibi unvanlarla anılır. Başarılarından dolayı hükümdar anlamına gelen 'Hüdavendigar' lakabını almış ve ömrü boyunca bu isimle anılmıştır. Şaşırtıcı Detay: Savaş meydanında şehit edilen ilk ve tek Osmanlı padişahıdır. 1389 yılındaki I. Kosova Savaşı galibiyetinden sonra savaş alanını gezerken, yaralı bir Sırp asilzadesi (Miloş Obiliç) tarafından hançerlenerek şehit edilmiştir. Kaynak: MEB İslam Ansiklopedisi Yüzyıllar boyunca dünyaya süper güç olarak hükmeden Osmanlı'nın arka planında birçok kahraman devlet adamı ve asker var. Bunlardan biri de 'Aslanlı Paşa' olarak bilinen Cezayirli Hasan Paşa... DENİZ TUTKUNUYDU -1710'lu yıllarda Dünyaya geldi. Ailesi ve nereli olduğu hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Çocukluğunun Trakya bölgesinde geçtiği bilinmektedir. -Gençlik ve çocukluk dönemlerinde denizcilik tutkusu kanına işlemişti. -Hayali, bir asker, daha doğrusu bir gemi kaptanı olmaktı. Bir savaş gemisi kaptanı... BELGRAD KUŞATMASINA KATILDI 1738 yılında yeniçeri ocağına girip Belgrad kuşatmasına katıldı ve henüz toy olmasına rağmen büyük başarılara imza attı. Hedeflediği gibi orduya girmişti ama denizlerden uzak kalmış, karada savaşıyordu. KADERİNİ DEĞİŞTİREN OLAY Kaderini değiştiren olay ise, kazandığı para ile aldığı bir gemiyi kullanarak İstanbul'dan, Cezayir'e yola çıkma kararıydı. Yolculuk sırasında gemisi Akdeniz açıklarında bir İspanyol savaş gemisinin saldırısına uğradı. Bu çarpışmadan galip çıkan Hasan Paşa oldu. CEZAYİR LİMANINA İKİ GEMİ İLE YANAŞTI Tek gemi ile İstanbul'dan yola çıkan Hasan Paşa, iki gemi ile Cezayir limanına yanaşmıştı. Bu başarısından ötürü kendisine 'Cezayir Dayısı' ünvanı verildi ve Tilemsen sancağının başına getirildi. BİR YENİÇERİ İKEN KAPTAN OLDU İstanbul'dan sıradan bir yeniçeri olarak yola çıkan Hasan Paşa, Cezayir'e ayak bastığında en çok saygı duyulan gemi kaptanlarından biri olmuştu. YAVRU ASLANI EVCİLLEŞTİRDİ Kuzey Afrika'da bulunduğu dönemde yavru bir erkek aslanı kendisine alıştırdı ve beslemeye başladı. Aslan büyüdükçe aralarında ki bağ iyice güçlendi ve Hasan Paşanın lakabı 'Aslanlı Paşa' oldu. HER YERE ONUNLA GİDİYORDU Gittiği her yere zincir tasmasından tuttuğu aslanıyla beraber gidiyor ve ele geçirdiği gemilere aslanıyla beraber çıkıyordu. Aslanlı Paşa efsanesi kısa zamanda Avrupa'nın tümünde korku ile anılmaya başlandı. Avrupalı ressamların çalışmalarına konu oldu. İSTANBUL'A ÇAĞIRILDI Cezayir'de geçirdiği başarılarla dolu 20 yılın ardından 1761 yılında İstanbul'a geri çağrıldı ve kısa zaman içinde Devlet yönetiminde önemli kademelere getirildi. 1770 yılında Osmanlı Donanmasındaki tüm gemilerin Ruslar tarafından Çeşme'de yakılması ve Limni adasının kuşatılması üzerine, 3000 askeri ile yola çıkarak kalenin yönetimini eline aldı ve Rusları bölgeden defetti. KAPTAN-I DERYA OLDU Bu başarısının ardından kendisine 'Gazi' ünvanı verildi ve 'Kaptan-ı Derya' rütbesi ile ödüllendirilerek Osmanlı Donanmasının başına getirildi. Fakat ortada bir donanma yoktu. Hasan Paşa yakılan donanmanın yerine üç yıl içerisinde modern bir donanma hazırlattı. Üstelik gemilerin yapımının büyük bir bölümünü kendi cebinden karşıladı. AMERİKAN GEMİLERİNİ ELE GEÇİRDİ Donanmanın başına geçtikten sonra sayısız isyan bastırdı ve denizlerde savaşmaya devam etti. Cezayirli Hasan Paşa bu dönemde Akdeniz açıklarında arka arkaya pek çok Amerikan gemisi ele geçirdi. VERGİ ÖDEMEYİ KABUL EDEN TEK AMERİKAN BELGESİ O dönemde yeni bir ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nin donanması Osmanlı İmparatorluğu ile boy ölçüşecek durumda değildi. Amerika bu yüzden denizlerde Osmanlı hakimiyetine boyun eğdi ve 'Trablusgarp Antlaşması' yapıldı. Osmanlıca yazılan ve 22 maddeden oluşan anlaşmayla Amerika yıllık 12 bin altını Osmanlı Devleti'ne vermeyi kabul etti. Bu anlaşma Amerika tarihinde yabancı dilde yapılan tek anlaşma olduğu gibi, yabancı bir devlete vergi ödemeyi kabul eden tek Amerikan belgesidir. SADRAZAM İKEN HAYATINI KAYBETTİ 77 yaşındayken Padişah III.Selim tarafından sadrazam olarak atandıysa da bir kaç ay sonra hayatını kaybetti. Osmanlı Denizciliğini geliştiren, günümüzdeki Deniz Harp Akademisinin temellerini atan, okulları kuran, kendi cebinden tershaneler, kışlalar ve camiiler yaptıran Cezayirli Gazi Hasan Paşa arkasında hiçbir evlat ve servet bırakmadı. Günümüzde de ismi yaşatılarak bir Türk savaş gemisine adı verilmiş, Çeşme Kalesi'nin önüne ve Kasımpaşa semtine aslanı da unutulmayarak heykelleri dikilmiştir. AVRUPA'DA HALA ANILAN OSMANLI KAHRAMANI Balaban Hasan, Osmanlı Ordusunda yer alan sayısız yeniçeriden biriydi. İRİ VE GÜÇLÜ OLDUĞU İÇİN LAKABI 'BALABAN' OLDU Yaşıtlarından çok daha iri ve güçlü olması nedeniyle büyükleri ona, yırtıcı bir kuş olan 'Balaban' lakabını vermişlerdi. Diğer yeniçerilerden ayrılan en büyük özelliği ise, pek çok Avrupa dilini rahatlıkla konuşabilmesi idi. DÜŞMAN ŞEHİRLERE KOLAYLIKLA GİRİYORDU Bu nedenle Balaban Hasan, Osmanlı Ordusunda istihbarat subayı olarak görev yapmakta, Viyana, Berlin ve Roma gibi pek çok düşman şehrine kolaylıkla girip çıkabilmekteydi. Bu sayede düşman ülkelerin askeri durumları hakkında Osmanlı Devletine önemli bilgiler sağlıyordu. ACELEYLE İSTANBUL'A GELDİ Gördükleri ve bildikleri doğrultusunda, Avrupa'nın ve Viyana kalesinin zayıfladığını, derhal Viyana üzerine bir sefer düzenlenmesi gerektiğini, eğer hemen bir sefer düzenlenirse Viyana Kalesi'nin kolaylıkla düşebileceğini bildirmek için aceleyle İstanbul'a gelmişti. Kanuni Sultan Süleyman döneminde kuşatılan ve alınamayan Viyana'ya ikinci bir sefer düşüncesinde olan Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, bu düşüncesini Padişah IV.Mehmed'e bildirmekten çekinmekteydi. MERZİFONLU PAŞA'NIN HUZURUNA ÇIKTI Balaban Hasan İstanbul'a gelir gelmez, Avrupa'daki vaziyeti anlatması için Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın önüne çıkarılır. Tüm bunları Sadrazama büyük bir heyecanla söylesede, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sefer hazırlığını henüz Padişaha iletmediği için Balaban Hasan'ın söylediklerini dikkate almaz ve onu Viyana'ya yeni bir göreve göndermek ister. İstanbul'a dönerken Viyana'ya bir sonraki gidişinde Osmanlı Ordusuyla surlara dayanıp kaleyi almak hayaliyle gelen Balaban Hasan, Kara Mustafa Paşa'nın bu umursamaz tavrına sinirlenir ve Paşaya derhal sefere çıkılmasını, on binlerce Osmanlı askerinin gönlünde yatan zaferi mundar ettiğini, hala beklendiği için I.Viyana kuşatmasında şehid olan Osmanlı askerlerinin kemiklerinin sızladığını hiddetli bir şekilde söyler. KELLESİNİN VURULMASINI İSTER Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, bir yeniçerinin kendisiyle böyle konuşmasını hazmedemez ve derhal Balaban Hasan'ın kellesinin vurulmasını emreder. Konuşma esnasında odada bulunan yeniçeri ağası ve diğer yeniçeriler, Balaban Hasan'ı cellatlara götürürken serbest bırakır ve kaçmasına izin verirler. PEK ÇOK SAVAŞA DAHİL OLUR İstanbul'da kaçak konumuna gelen Balaban Hasan, Osmanlı'nın Avrupa'da bulunan sınır kalelerine giderek kendini farklı bir isimle yeniçeri olarak tanıtır ve buralarda pek çok savaşa dahil olur. En sonunda gün gelir ve Balaban Hasan'ın beklediği II.Viyana Kuşatması başlar. Ordudan kovulmasına rağmen içindeki Osmanlı aşkı ile bu sefere de gizlice katılır. Bu savaşta girdiği bir muharebede ciddi bir şekilde yaralanan Balaban Hasan, savaş meydanından bulduğu bir at ile oradan uzaklaşır. BİLİNCİ KAPALI MOENO KÖYÜ'NE GELİR Bilinci kapalı bir şekilde at üzerinde ilerler ve kaderi onu İtalya'nın Moeno Köyü'ne getirir. Köylüler buldukları bu yaralı genci iyileştirirler. İtalyanca'da konuşabilen Balaban Hasan, köy halkı ile çok iyi anlaşır. Zamanla o Moeno köyünü, Moeno Köyü'de onu benimser. Köylüler tarafından ona yeni bir isim bile verilmiştir: El-Turco İlerleyen zamanla Balaban Hasan bu köyden bir kızla evlenir ve burada yaşamaya başlar. ALMAN DEREBEYLERİ RAHATSIZ EDİNCE... Her şey yolunda giderken bir gün köye, Alman derebeylerinin askerleri gelir ve köylünün elinde ne var ne yoksa vergi adı altında her şeyi alırlar. Hiç karşılık vermeden tüm halkın her şeyi teslim etmesine anlam veremeyen Balaban Hasan, köylüyü ayaklandırır. Onlara bir sonraki vergi gününe kadar, Yeniçeri ocağında öğrendiği savaş tekniklerini öğretir. Daha sonra tekrar vergi toplamaya gelen askerler karşılarında, Balaban Hasan komutasında silahlanmış köylüleri görünce şaşırırlar ve geri çekilirler. ÖLENE KADAR BURADA YAŞADI Moeno Köyü'ne barış ve bolluk getiren bu Osmanlı askeri, ölene kadar bu köyde huzurlu bir şekilde yaşar. Balaban Hasan bu köyün tarihinde o kadar büyük bir önem taşımaktadır ki köy o günden bugüne 'La Turqie' olarak anılmaktadır. Köy meydanlarında ise Balaban Hasan'ın heykelleri ve Türk bayrakları bulunmaktadır. Tüm bu olayların üzerinden 336 yıl geçmesine rağmen bu köyde bulunan insanlar, Balaban Hasan'ın soyundan geldiklerini ve Türk olduklarını iddia etmektedirler. Her yıl Ağustos ayında bu köyde Türk yemekleri pişirilmekte, gençleri bıyık bırakmakta ve köylü halkın tamamı Osmanlı kıyafetleri giyerek her yeri Türk bayraklarıyla donatmaktadırlar.