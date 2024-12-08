Osmanlı tarihinin derin hazinesi! 100 milyon tarihi belge burada: 2. Abdülhamit’in cüzdanı ve Halep’e dair evraklar…

HER YIL 50 İLE 60 BİN ARASINDA BELGENİN ONARIMI TAMAMLANIYOR

Ekici sözlerini şöyle sürdürdü, "Belgelerin halka ulaştırılması için dijitalleştirilme ve belgelerin sayısallaştırılması çok önemli. Böylece belgeler hem daha iyi korunmuş oluyor hem de erişim sayısını arttırmış oluyoruz. Tabi bunun için de fiziki mekanlar çok önemli. Buraya taşınmamızla beraber dijitalleşmede büyük bir mesafe aldık şuan da yaklaşık 70 milyon dijital görüntümüz var ve bu belgelerin tamamına internet üzerinden ücretsiz erişebiliyorsunuz. 10 milyon civarında belge sırayla onarılıyor her yıl 50 ile 60 bin arasında belgenin onarımı tamamlanıyor, 50 civarında personel de onarım işini yapıyor.