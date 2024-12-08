Trend Galeri Trend Yaşam Osmanlı tarihinin derin hazinesi! 100 milyon tarihi belge burada: 2. Abdülhamit'in cüzdanı ve Halep'e dair evraklar…

Osmanlı tarihinin derin hazinesi! 100 milyon tarihi belge burada: 2. Abdülhamit'in cüzdanı ve Halep'e dair evraklar…

Osmanlı tarihine ışık tutan belgeler, antlaşmalar... 2. Abdülhamit'in şahsi cüzdanı, el yazması mektuplar, Halep'e dair evraklar, 2. Mahmut'un beratı ve daha pek çok tarihi vesika... SABAH, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri'ne bağlı Osmanlı Arşivi Külliyesi'ne özel izinle girdi.

Hande ERDEM
Giriş Tarihi: 08.12.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 09:28
Osmanlı tarihinin derin hazinesi! 100 milyon tarihi belge burada: 2. Abdülhamit’in cüzdanı ve Halep’e dair evraklar…

2013'te 120 dönüm alan üzerine inşa edilen ve tam 109 depoda 100 milyon tarihi belgeyi barındıran merkez 'tarih mirası' olarak tüm ihtişamıyla araştırmacıları ve tarihe ilgi duyanları konuk ediyor. Külliye, 6 asırlık Osmanlı dönemiyle ilgili ortaya atılan iftira ve yanlış bilinen detaylar için resmi evraklar yoluyla gerçeklerle yüzleşme imkanı da sunuyor.

Osmanlı tarihinin derin hazinesi! 100 milyon tarihi belge burada: 2. Abdülhamit’in cüzdanı ve Halep’e dair evraklar…

Devlet Arşivleri Başkanlığı Dış İlişkiler ve Tanıtım Dairesi Başkanı Cevat Ekici'nin rehberliğinde Osmanlı tarihinin korunduğu binayı gezen SABAH ekibi, yüksek güvenlik tedbirleriyle saklanan belgelerin olduğu depoya girdi. Cevat Ekici, "Osmanlı Devleti'nin dağılmasından sonra ortaya çıkmış yaklaşık 30 civarında devletin 400 yıllık tarihlerini buradan anlayabilmek ve yazabilmek mümkün. Buradaki belgelerimiz yan yana koyulduğunda yaklaşık 130 kilometre bir raf uzunluğunu kaplıyor. Açık raf sistemi kullanıyoruz bütün emniyet tedbirleri, yangın tedbirleri ve doğal afetlere karşı tedbirler hepsi bir arada bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Osmanlı tarihinin derin hazinesi! 100 milyon tarihi belge burada: 2. Abdülhamit’in cüzdanı ve Halep’e dair evraklar…

YANLIŞ BİLİNENLER İÇİN GERÇEKLERLE YÜZLEŞME FIRSATI

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri bünyesinde açılan Osmanlı Arşivi Külliyesi 2013 yılında hizmete girdi. 120 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen külliyede 109 tane depo var. Depolarda 24 saat ısı ve nem değerleri sabit tutuluyor. 600 yıl süren Osmanlı Devleti hakkında ortaya atılan iftira ve yanlış bilinen bilgilere ışık tutacak yayın ve belgelerle dolu bu merkez, dünyanın dört bir yanından araştırmacılara gerçeklerle yüzleşme imkanı tanıyor.

Osmanlı tarihinin derin hazinesi! 100 milyon tarihi belge burada: 2. Abdülhamit’in cüzdanı ve Halep’e dair evraklar…

BURADAKİ BELGELER 130 KİLOMETRE UZUNLUĞA ERİŞİYOR

Külliye hakkında bilgi veren Devlet Arşivleri Başkanlığı Dış İlişkiler ve Tanıtım Dairesi Başkanı Cevat Ekici; "Osmanlı Devleti'nin dağılmasından sonra ortaya çıkmış yaklaşık 30 civarında devletin 400 yıllık tarihlerini buradan anlayabilmek ve yazabilmek mümkün. Buradaki belgelerimiz yan yana koyulduğunda yaklaşık 130 kilometre bir raf uzunluğunu kaplıyor. Açık raf sistemi kullanıyoruz bütün emniyet tedbirleri, yangın tedbirleri ve doğal afetlere karşı tedbirler hepsi bir arada bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Osmanlı tarihinin derin hazinesi! 100 milyon tarihi belge burada: 2. Abdülhamit’in cüzdanı ve Halep’e dair evraklar…

HER YIL 50 İLE 60 BİN ARASINDA BELGENİN ONARIMI TAMAMLANIYOR

Ekici sözlerini şöyle sürdürdü, "Belgelerin halka ulaştırılması için dijitalleştirilme ve belgelerin sayısallaştırılması çok önemli. Böylece belgeler hem daha iyi korunmuş oluyor hem de erişim sayısını arttırmış oluyoruz. Tabi bunun için de fiziki mekanlar çok önemli. Buraya taşınmamızla beraber dijitalleşmede büyük bir mesafe aldık şuan da yaklaşık 70 milyon dijital görüntümüz var ve bu belgelerin tamamına internet üzerinden ücretsiz erişebiliyorsunuz. 10 milyon civarında belge sırayla onarılıyor her yıl 50 ile 60 bin arasında belgenin onarımı tamamlanıyor, 50 civarında personel de onarım işini yapıyor.

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