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Osmanlı tarihinin derin hazinesi! 100 milyon tarihi belge burada: 2. Abdülhamit'in cüzdanı ve Halep'e dair evraklar…
Osmanlı tarihinin derin hazinesi! 100 milyon tarihi belge burada: 2. Abdülhamit'in cüzdanı ve Halep'e dair evraklar…
Osmanlı tarihine ışık tutan belgeler, antlaşmalar... 2. Abdülhamit'in şahsi cüzdanı, el yazması mektuplar, Halep'e dair evraklar, 2. Mahmut'un beratı ve daha pek çok tarihi vesika... SABAH, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri'ne bağlı Osmanlı Arşivi Külliyesi'ne özel izinle girdi.
Giriş Tarihi: 08.12.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 09:28