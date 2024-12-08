SABAH, Osmanlı Arşivi Külliyesi'nde | Video
SABAH, Osmanlı Arşivi Külliyesi’ne özel izinle girdi. Arşivde, Halep’in fethinin ardından bölge hakkında ayrıntılı bilgilerin tutulduğu bir defter de yer alıyor.
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