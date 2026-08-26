Trend Galeri Trend Yaşam Osmanlı’dan günümüze ulaşan şehir isimleri: İşte asırlardır aynı adı taşıyan 16 il…

Osmanlı’dan günümüze ulaşan şehir isimleri: İşte asırlardır aynı adı taşıyan 16 il…

Yıllar geçti, haritalar değişti ama Türkiye'nin 16 ili Osmanlı'daki adını korudu. Peki, Osmanlı'nın mirası olan bu şehirler hangileri? İşte asırlardır ismini korumayı başaran 16 il…

Giriş Tarihi: 26.08.2026 14:10 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 14:11
Osmanlı’dan günümüze ulaşan şehir isimleri: İşte asırlardır aynı adı taşıyan 16 il…

Haritalar defalarca yeniden çizildi ancak onlar asırlık isimlerini korumayı başardı. İşte Osmanlı'dan beri ismini korumayı başaran 16 şehrimiz…

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İŞTE O LİSTE

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ADANA/ERDENA, EDENE, EZENE, AZANA

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ADIYAMAN/HÜSNÜ MANSUR

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AFYONKARAHİSAR/KARAHİSAR, KARAHİSAR-İ SAHİB

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AĞRI/ŞORBULAK, KARAKİLİSE, KARAKÖSE

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AMASYA/ AMASİA

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AKSARAY/ AKSARAY

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ANKARA/ANCYRA, ANGORA, ANKARA

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ANTALYA/ANTALİYE, ADALYA

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ARDAHAN/ARDAHAN

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ARTVİN/ LİVANE

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AYDIN/AYDIN

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BALIKESİR/ KARESİ

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BARTIN/ONİKİ DİVAN

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BATMAN/İLUH

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BİLECİK/BİLECİK

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BİNGÖL/ ÇAPAKÇUR

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BİTLİS/BİTLİS

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BOLU/ BOL ULUĞ

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BURDUR/TERKEMİŞ

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BURSA/HÜDAVENDİGAR

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ÇANAKKALE/ KALE-İ SULTANİYE

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ÇANKIRI/KENGIRI

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