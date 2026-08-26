Osmanlı’dan günümüze ulaşan şehir isimleri: İşte asırlardır aynı adı taşıyan 16 il…

Haritalar defalarca yeniden çizildi ancak onlar asırlık isimlerini korumayı başardı. İşte Osmanlı'dan beri ismini korumayı başaran 16 şehrimiz… İŞTE O LİSTE ADANA/ERDENA, EDENE, EZENE, AZANA ADIYAMAN/HÜSNÜ MANSUR AFYONKARAHİSAR/KARAHİSAR, KARAHİSAR-İ SAHİB AĞRI/ŞORBULAK, KARAKİLİSE, KARAKÖSE AMASYA/ AMASİA AKSARAY/ AKSARAY ANKARA/ANCYRA, ANGORA, ANKARA ANTALYA/ANTALİYE, ADALYA ARDAHAN/ARDAHAN ARTVİN/ LİVANE AYDIN/AYDIN BALIKESİR/ KARESİ BARTIN/ONİKİ DİVAN BATMAN/İLUH BİLECİK/BİLECİK BİNGÖL/ ÇAPAKÇUR BİTLİS/BİTLİS BOLU/ BOL ULUĞ BURDUR/TERKEMİŞ BURSA/HÜDAVENDİGAR ÇANAKKALE/ KALE-İ SULTANİYE ÇANKIRI/KENGIRI ÇORUM/ÇORUMLU DENİZLİ/TONGUZLU DİYARBAKIR/DİYAR-I BEKİR DÜZCE/KONSAPA, KONURABAD EDİRNE/EDRİNUS,EDRUNE, EDRİNA, ENDRİYE,EDRENE ELAZIĞ/ MAMURAT AL-AZİZ, ELAZİZ ERZİNCAN/ERZİNGAN, EZİRGAN ERZURUM/ERZENÜ'R-RUM ESKİŞEHİR/SULTANÖNÜ GAZİANTEP/AYNTAB GİRESUN/KERASUN GÜMÜŞHANE/CANCA HAKKARİ/ÇÖLEMERİK HATAY/HATTENA IĞDIR/ İĞDİR ISPARTA/ HAMİDABAD İSTANBUL/KONSTANTİNOPOLİS, KONSTANTİNİYYE, DERSAADET, İSLAMBOL, PAYİTAHT, İSTANBUL İZMİR/İZMİR KAHRAMANMARAŞ/MARAŞ KARABÜK/SAFRANBOLU KARAMAN/LARENDE KARS/KARS KASTAMONU/KASTAMONU KAYSERİ/KAYSERİYYE KIRŞEHİR/KIRŞEHİR KİLİS/EKRAD-I KİLİS KIRIKKALE/ KIRKKİLİSE KOCAELİ/KOCAİL KONYA/ KONYA KÜTAHYA/GERMİYAN İLİ MALATYA/MELİTENE, MALATİYYE, VİLAYET-İ MALATYA, MALATYA MANİSA/SARUHAN, MAĞNİSA MARDİN/MARDİN MERSİN/ İÇEL MUĞLA/MENTEŞE MUŞ/ MUŞ NEVŞEHİR/MUŞKARA, NEVŞEHİR NİĞDE/NİĞDE ORDU/BUCAK OSMANİYE/CEBELİBEREKET RİZE/RİZE SAKARYA/ADAPAZARI SAMSUN/AMİSOS SİİRT/SGERD, SİİRT SİNOP/CEZİRETÜL-UŞŞAK,SINAP,SİNOP SİVAS/DANİŞMENT İLİ, EYALET-İ RUM, EYALET-İ SİVAS ŞANLIURFA/RUHA, ORHAY, URFA ŞIRNAK/ŞİRNAH TEKİRDAĞ/TEKFURDAĞI TOKAT/DOKAT, TOKAT, DARÜN-NUSRET, DARÜN-NASR TRABZON/TRABZON TUNCELİ/DERSİM LİVASI,DERSİM UŞAK/UŞŞAK VAN/TUŞBA YALOVA/YALAKABAD YOZGAT/BOZOK ZONGULDAK/ZONGULDAK