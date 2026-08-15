Trend
Galeri
Trend Yaşam
Osmanlı'nın Demir Yumruğu: Yeniçeri mi, Kapıkulu Sipahisi mi? İşte İmparatorluğun En Ölümcül Birlikleri
Osmanlı'nın Demir Yumruğu: Yeniçeri mi, Kapıkulu Sipahisi mi? İşte İmparatorluğun En Ölümcül Birlikleri
Yüzyıllar boyunca üç kıtada fırtınalar estiren Osmanlı askeri dehasının kalbinde sizce hangi birlik vardı? Tüm dünyaya korku salan saltanat muhafızları güç yarışında karşı karşıya geliyor. İşte imparatorluğun en ölümcül birlikleri.
Giriş Tarihi: 15.08.2026 16:56
Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 16:59