Osmanlı’nın Demir Yumruğu: Yeniçeri mi, Kapıkulu Sipahisi mi? İşte İmparatorluğun En Ölümcül Birlikleri

Osmanlı İmparatorluğu'nun küçük bir beylikten küresel bir süper güce dönüşmesinin arkasındaki en büyük sır, hiç şüphesiz kusursuz işleyen askeri teşkilatıydı. Savaş meydanlarında düşmana korku salan bu devasa ordunun merkezinde ise sultanın en güvendiği iki seçkin kuvvet yer alıyordu: Piyadenin zirvesi Yeniçeriler ve süvarinin şahı Kapıkulu Sipahileri.

Her iki birlik de askeri disiplini, taktiksel üstünlüğü ve sadakatiyle imparatorluğun gücünü tüm dünyaya gösterdi. Peki, askeri güç, savaş kabiliyeti ve tarihi etki bakımından hangisi daha üstündü? Meydan savaşlarının seyrini değiştiren, kaleleri düşüren Osmanlı ordusunun bu en yenilmez güçlerini mercek altına alıyoruz.