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Osmanlı'yı en uzun süre yöneten 5 padişah: Tahtta rekor kıran hükümdarların şaşırtan sırları!

Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişine, duraklamasına ve değişen dünya düzenine tanıklık eden padişahlar arasında bazı isimler, uzun saltanat süreleriyle öne çıktı. Yıllarca tahtta kalan bu hükümdarlar yalnızca siyasi kararlarıyla değil, hayatlarına dair bilinmeyen yönleriyle de tarih meraklılarının ilgisini çekiyor. Dedektif romanlarına duyduğu ilgiyle şaşırtan hükümdardan, ölümünün haftalarca gizli tutulduğu padişaha kadar birbirinden ilginç ayrıntılar sizleri bekliyor. İşte Osmanlı tarihine damga vuran en uzun süre tahtta kalan 5 padişah ve haklarında az bilinen gerçekler...

Giriş Tarihi: 14.07.2026 15:49