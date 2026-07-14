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Osmanlı'yı en uzun süre yöneten 5 padişah: Tahtta rekor kıran hükümdarların şaşırtan sırları!

Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişine, duraklamasına ve değişen dünya düzenine tanıklık eden padişahlar arasında bazı isimler, uzun saltanat süreleriyle öne çıktı. Yıllarca tahtta kalan bu hükümdarlar yalnızca siyasi kararlarıyla değil, hayatlarına dair bilinmeyen yönleriyle de tarih meraklılarının ilgisini çekiyor. Dedektif romanlarına duyduğu ilgiyle şaşırtan hükümdardan, ölümünün haftalarca gizli tutulduğu padişaha kadar birbirinden ilginç ayrıntılar sizleri bekliyor. İşte Osmanlı tarihine damga vuran en uzun süre tahtta kalan 5 padişah ve haklarında az bilinen gerçekler...

Giriş Tarihi: 14.07.2026 15:49
Osmanlı’yı en uzun süre yöneten 5 padişah: Tahtta rekor kıran hükümdarların şaşırtan sırları!

Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yılı aşan tarihinde 36 padişah tahta çıktı. Kimisi uzun yıllar devleti yöneterek tarihe geçti, kimisi ise ilginç alışkanlıkları ve gizemli olaylarla hafızalara kazındı. İşte Osmanlı'yı en uzun süre yöneten 5 padişah ve arşivlerde yer alan dikkat çekici detaylar...

Osmanlı’yı en uzun süre yöneten 5 padişah: Tahtta rekor kıran hükümdarların şaşırtan sırları!

1. Kanuni Sultan Süleyman (46 Yıl)

I. Selim'in oğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun 10'uncu padişahıdır. En uzun hüküm süren padişahtır.

Osmanlı’yı en uzun süre yöneten 5 padişah: Tahtta rekor kıran hükümdarların şaşırtan sırları!

Şaşırtıcı Detay: Saltanatının yaklaşık 10 yılını at sırtında, seferlerde geçirdi. Avrupa ağırlıklı fetihler yaptı. Ömrünün son seferi olan Zigetvar'da, kale düşmeden bir gün önce vefat etmiş; ancak ordunun morali bozulmasın diye ölümü 48 gün boyunca gizlenmiştir. İç organları Zigetvar'a gömülürken, naaşı tahnit edilerek İstanbul'a getirilmiştir.

Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi - Süleyman I ve Mimar Sinan kronikleri.

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Osmanlı’yı en uzun süre yöneten 5 padişah: Tahtta rekor kıran hükümdarların şaşırtan sırları!

2. IV. Mehmed - "Avcı Mehmed" (39 Yıl)

Girit Fatihi Sultan İbrahim'in oğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun 19'uncu padişahıdır.

Osmanlı’yı en uzun süre yöneten 5 padişah: Tahtta rekor kıran hükümdarların şaşırtan sırları!

Şaşırtıcı Detay: Tahta geçtiğinde henüz 6 yaşındaydı (Osmanlı'nın en genç padişahıdır). Ava olan aşırı tutkusu nedeniyle devlet işlerinden uzaklaşmış, bu durum Köprülüler döneminin başlamasına zemin hazırlamıştır. 39 yıllık saltanatının sonunda II. Viyana Kuşatması bozgunu sonrası tahttan indirilmiştir.

Kaynak: Reşat Ekrem Koçu - Osmanlı Padişahları ve Hürriyet Tarih Arşivi.

Osmanlı’yı en uzun süre yöneten 5 padişah: Tahtta rekor kıran hükümdarların şaşırtan sırları!

3. Orhan Gazi (33 Yıl)

Osman Gazi'nin oğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahıdır.

Osmanlı’yı en uzun süre yöneten 5 padişah: Tahtta rekor kıran hükümdarların şaşırtan sırları!

Şaşırtıcı Detay: Babasından devraldığı küçük aşireti gerçek bir devlet haline getirmiştir. İlk kez gümüş akçe bastıran ve "Sultan" unvanını kullanan kişidir. Ayrıca Bizans prensesi ile evlenerek Osmanlı-Bizans ilişkilerinde ilginç bir diplomatik dönemi başlatmıştır.

Kaynak: Aşıkpaşazade Tarihi ve Halil İnalcık - Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ.

Osmanlı’yı en uzun süre yöneten 5 padişah: Tahtta rekor kıran hükümdarların şaşırtan sırları!

4. II. Abdülhamid (33 Yıl)

Sultan Abdülmecid'in oğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahıdır.

Osmanlı’yı en uzun süre yöneten 5 padişah: Tahtta rekor kıran hükümdarların şaşırtan sırları!

Şaşırtıcı Detay: İmparatorluğun en zor döneminde "denge politikası" ile devleti 33 yıl ayakta tutmuştur. Çok ileri düzeyde bir marangoz olduğu ve Yıldız Sarayı'ndaki atölyesinde bizzat çalıştığı bilinir. Ayrıca polisiye edebiyata büyük ilgi duyduğu ve Sherlock Holmes hikayelerini Türkçeye çevirterek okuduğu belgelerle sabittir.

Kaynak: Türk Dünyası Ansiklopedisi ve Ayşe Sultan Hatıratı.

Osmanlı’yı en uzun süre yöneten 5 padişah: Tahtta rekor kıran hükümdarların şaşırtan sırları!

5. I. Murad - "Hüdavendigâr" (30 Yıl)

Orhan Gazi'nin oğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun üçüncü padişahıdır.

Kaynaklarda ve kitâbelerde "bey, emîr-i a'zam, han, hudâvendigâr, padişah, sultânü's-selâtîn, melikü'l-mülûk" gibi unvanlarla anılır. Başarılarından dolayı hükümdar anlamına gelen "Hüdavendigar" lakabını almış ve ömrü boyunca bu isimle anılmıştır.

Osmanlı’yı en uzun süre yöneten 5 padişah: Tahtta rekor kıran hükümdarların şaşırtan sırları!

Şaşırtıcı Detay: Savaş meydanında şehit edilen ilk ve tek Osmanlı padişahıdır. 1389 yılındaki I. Kosova Savaşı galibiyetinden sonra savaş alanını gezerken, yaralı bir Sırp asilzadesi (Miloş Obiliç) tarafından hançerlenerek şehit edilmiştir.

Kaynak: MEB İslam Ansiklopedisi

Osmanlı’yı en uzun süre yöneten 5 padişah: Tahtta rekor kıran hükümdarların şaşırtan sırları!

Yüzyıllar boyunca dünyaya süper güç olarak hükmeden Osmanlı'nın arka planında birçok kahraman devlet adamı ve asker var. Bunlardan biri de "Aslanlı Paşa" olarak bilinen Cezayirli Hasan Paşa...

Osmanlı’yı en uzun süre yöneten 5 padişah: Tahtta rekor kıran hükümdarların şaşırtan sırları!

DENİZ TUTKUNUYDU

-1710'lu yıllarda Dünyaya geldi. Ailesi ve nereli olduğu hakkında pek bir bilgi bulunmuyor.

Çocukluğunun Trakya bölgesinde geçtiği bilinmektedir.

Osmanlı’yı en uzun süre yöneten 5 padişah: Tahtta rekor kıran hükümdarların şaşırtan sırları!

-Gençlik ve çocukluk dönemlerinde denizcilik tutkusu kanına işlemişti.

Osmanlı’yı en uzun süre yöneten 5 padişah: Tahtta rekor kıran hükümdarların şaşırtan sırları!

-Hayali, bir asker, daha doğrusu bir gemi kaptanı olmaktı. Bir savaş gemisi kaptanı...

Osmanlı’yı en uzun süre yöneten 5 padişah: Tahtta rekor kıran hükümdarların şaşırtan sırları!

BELGRAD KUŞATMASINA KATILDI

1738 yılında yeniçeri ocağına girip Belgrad kuşatmasına katıldı ve henüz toy olmasına rağmen büyük başarılara imza attı.

Osmanlı’yı en uzun süre yöneten 5 padişah: Tahtta rekor kıran hükümdarların şaşırtan sırları!

Hedeflediği gibi orduya girmişti ama denizlerden uzak kalmış, karada savaşıyordu.

Osmanlı’yı en uzun süre yöneten 5 padişah: Tahtta rekor kıran hükümdarların şaşırtan sırları!

KADERİNİ DEĞİŞTİREN OLAY

Kaderini değiştiren olay ise, kazandığı para ile aldığı bir gemiyi kullanarak İstanbul'dan, Cezayir'e yola çıkma kararıydı.

Osmanlı’yı en uzun süre yöneten 5 padişah: Tahtta rekor kıran hükümdarların şaşırtan sırları!

Yolculuk sırasında gemisi Akdeniz açıklarında bir İspanyol savaş gemisinin saldırısına uğradı. Bu çarpışmadan galip çıkan Hasan Paşa oldu.

Osmanlı’yı en uzun süre yöneten 5 padişah: Tahtta rekor kıran hükümdarların şaşırtan sırları!

CEZAYİR LİMANINA İKİ GEMİ İLE YANAŞTI

Tek gemi ile İstanbul'dan yola çıkan Hasan Paşa, iki gemi ile Cezayir limanına yanaşmıştı.

Osmanlı’yı en uzun süre yöneten 5 padişah: Tahtta rekor kıran hükümdarların şaşırtan sırları!

Bu başarısından ötürü kendisine 'Cezayir Dayısı' ünvanı verildi ve Tilemsen sancağının başına getirildi.

Osmanlı’yı en uzun süre yöneten 5 padişah: Tahtta rekor kıran hükümdarların şaşırtan sırları!

BİR YENİÇERİ İKEN KAPTAN OLDU

İstanbul'dan sıradan bir yeniçeri olarak yola çıkan Hasan Paşa,

Osmanlı’yı en uzun süre yöneten 5 padişah: Tahtta rekor kıran hükümdarların şaşırtan sırları!

Cezayir'e ayak bastığında en çok saygı duyulan gemi kaptanlarından biri olmuştu.

Osmanlı’yı en uzun süre yöneten 5 padişah: Tahtta rekor kıran hükümdarların şaşırtan sırları!
Osmanlı’yı en uzun süre yöneten 5 padişah: Tahtta rekor kıran hükümdarların şaşırtan sırları!

YAVRU ASLANI EVCİLLEŞTİRDİ

Kuzey Afrika'da bulunduğu dönemde yavru bir erkek aslanı kendisine alıştırdı ve beslemeye başladı.