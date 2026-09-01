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ÖSYM 2026 DGS Tercih Ekranı: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri ne zaman sona eriyor, nasıl yapılır?
ÖSYM 2026 DGS Tercih Ekranı: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri ne zaman sona eriyor, nasıl yapılır?
2026 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sürecinde kritik döneme girildi. Ön lisans diplomalarını lisans derecesine tamamlamak isteyen adaylar, üniversite tercihlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinde yapabiliyor. Peki "DGS tercihleri ne zaman sona eriyor, nasıl yapılır?" İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.09.2026 09:46
Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 09:58