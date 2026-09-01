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ÖSYM 2026 DGS Tercih Ekranı: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri ne zaman sona eriyor, nasıl yapılır?

2026 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sürecinde kritik döneme girildi. Ön lisans diplomalarını lisans derecesine tamamlamak isteyen adaylar, üniversite tercihlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinde yapabiliyor. Peki "DGS tercihleri ne zaman sona eriyor, nasıl yapılır?" İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.09.2026 09:46 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 09:58
ÖSYM 2026 DGS Tercih Ekranı: Dikey Geçiş Sınavı DGS tercihleri ne zaman sona eriyor, nasıl yapılır?

19 Temmuz'da gerçekleştirilen 2026 DGS sınav sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanırken, adayların üniversite tercih süreci resmi olarak başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda başlayan DGS tercih sürecinin takvimi ön plana çıktı.

ÖSYM 2026 DGS Tercih Ekranı: Dikey Geçiş Sınavı DGS tercihleri ne zaman sona eriyor, nasıl yapılır?

2026 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile 2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DG6) tercih işlemleri, 27 Ağustos'ta başladı ve 3 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

ÖSYM 2026 DGS Tercih Ekranı: Dikey Geçiş Sınavı DGS tercihleri ne zaman sona eriyor, nasıl yapılır?

DGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 27 Ağustos - 3 Eylül 2026 tarihlerinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir.

ÖSYM 2026 DGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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ÖSYM 2026 DGS Tercih Ekranı: Dikey Geçiş Sınavı DGS tercihleri ne zaman sona eriyor, nasıl yapılır?

ÖSYM 2026 DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 DGS kılavuzu, tercih ve yerleştirme işlemlerinde kullanılacaktır. Böylece 2026-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar ile adaylar tercih işlemlerini yapabilecektir. Adaylar, tercih listelerini hazırlarken geçen yılın yerleştirme sonuçlarına ait en küçük ve en büyük puanları referans alacaktır.

DGS 2026 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM 2026 DGS Tercih Ekranı: Dikey Geçiş Sınavı DGS tercihleri ne zaman sona eriyor, nasıl yapılır?

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2026 DGS yerleştirme sonuç tarihini henüz açıklamadı. 2025-DGS'de tercih işlemleri 28 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmiş, yerleştirme sonuçları ise değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından 8 Eylül 2025'te adayların erişimine sunulmuştu.

Bu takvim göz önüne alındığında, 2026-DGS yerleştirme sonuçlarının da tercih sürecinin tamamlanmasının ardından yapılacak çalışmalar sonrası Eylül ayının ilk günlerinde açıklanması bekleniyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör