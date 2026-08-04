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ÖSYM 2026 KPSS Başvuru ve Sınav Takvimi | KPSS ön lisans başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların katılım sağladığı 2026 KPSS maratonunda kritik süreç devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda Lisans başvurularının tamamlanmasının ardından Ön Lisans başvuruları da resmen başladı. Peki, "2026 KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? İşte Kamu Personel Seçme Sınavı'nın tüm oturumlara ait tarihler...

Giriş Tarihi: 04.08.2026 08:16 Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 08:27
ÖSYM 2026 KPSS Başvuru ve Sınav Takvimi | KPSS ön lisans başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim ve DHBT oturumlarına ilişkin başvuru ile sınav takvimini duyurdu. 2 yıllık üniversite mezunlarının heyecanla beklediği KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz itibarıyla erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve mobil uygulama üzerinden başvurularını yapmaya devam ediyor.

ÖSYM 2026 KPSS Başvuru ve Sınav Takvimi | KPSS ön lisans başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU VE SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan duyuru ile 2026 KPSS ön lisans başvuru alımı başladı. Takvime göre KPSS'ye başvurular, 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru ücreti Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu için 800 TL olarak belirlenmiştir.

2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

ÖSYM 2026 KPSS Başvuru ve Sınav Takvimi | KPSS ön lisans başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

2026 KPSS LİSANS SINAV TAKVİMİ

ÖSYM duyurusu ile 2026 KPSS lisans başvuruları; 1 Temmuz 2026 Çarşamba ve 13 Temmuz 2026 Pazartesi tarihinde tamamlandı. Geç başvurular ise 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde alındı.

  • KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 6 Eylül 2026
  • KPSS Lisans (Alan Bilgisi 1. Gün): 12 Eylül 2026
  • KPSS Lisans (Alan Bilgisi 2. Gün): 13 Eylül 2026
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ÖSYM 2026 KPSS Başvuru ve Sınav Takvimi | KPSS ön lisans başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI VE BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Lise mezunları ile sınavın geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan adayların katılacağı ortaöğretim oturumu sonbaharda gerçekleştirilecek.

Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026

Geç Başvuru Tarihleri: 15 – 16 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026

Sonuç Tarihi: 19 Kasım 2026

ÖSYM 2026 KPSS Başvuru ve Sınav Takvimi | KPSS ön lisans başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

KPSS DHBT BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

- KPSS DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.

- KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör