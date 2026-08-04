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ÖSYM 2026 KPSS Başvuru ve Sınav Takvimi | KPSS ön lisans başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?
ÖSYM 2026 KPSS Başvuru ve Sınav Takvimi | KPSS ön lisans başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?
Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların katılım sağladığı 2026 KPSS maratonunda kritik süreç devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda Lisans başvurularının tamamlanmasının ardından Ön Lisans başvuruları da resmen başladı. Peki, "2026 KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? İşte Kamu Personel Seçme Sınavı'nın tüm oturumlara ait tarihler...
Giriş Tarihi: 04.08.2026 08:16
Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 08:27