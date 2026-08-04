ÖSYM 2026 KPSS Başvuru ve Sınav Takvimi | KPSS ön lisans başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU VE SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan duyuru ile 2026 KPSS ön lisans başvuru alımı başladı. Takvime göre KPSS'ye başvurular, 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru ücreti Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu için 800 TL olarak belirlenmiştir.

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KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.