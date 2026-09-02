ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman bitiyor, nasıl ve nereden yapılır? İşte 2026 DGS Tercih Ekranı... 

ÖSYM 2026 DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 DGS kılavuzu, tercih ve yerleştirme işlemlerinde kullanılacaktır. Böylece 2026-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar ile adaylar tercih işlemlerini yapabilecektir. Adaylar, tercih listelerini hazırlarken geçen yılın yerleştirme sonuçlarına ait en küçük ve en büyük puanları referans alacaktır.