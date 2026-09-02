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ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman bitiyor, nasıl ve nereden yapılır? İşte 2026 DGS Tercih Ekranı... 

2026 Dikey Geçiş Sınavı maratonunda lisans eğitimi hedefleyen ön lisans mezunları için tercih sürecinde kritik viraja girildi. ÖSYM AİS sistemi üzerinden devam eden tercih işlemlerinde adayların belirlenen son tarihe kadar listelerini onaylaması gerekiyor. Peki, "2026 DGS tercihleri ne zaman ve saat kaçta bitiyor, nereden ve nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 02.09.2026 08:04 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 08:07
ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman bitiyor, nasıl ve nereden yapılır? İşte 2026 DGS Tercih Ekranı...

2026 Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının ilan edilmesinin ardından binlerce adayın üniversite lisans tamamlama heyecanı tercih maratonu ile devam ediyor. ÖSYM DGS tercih kılavuzunun yayınlanması ile başlayan işlemler, AİS üzerinden elektronik ortamda yapılıyor.

ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman bitiyor, nasıl ve nereden yapılır? İşte 2026 DGS Tercih Ekranı...

2026 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile 2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DG6) tercih işlemleri, 27 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman bitiyor, nasıl ve nereden yapılır? İşte 2026 DGS Tercih Ekranı...

DGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 27 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 3 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

ÖSYM 2026 DGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman bitiyor, nasıl ve nereden yapılır? İşte 2026 DGS Tercih Ekranı...

ÖSYM 2026 DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 DGS kılavuzu, tercih ve yerleştirme işlemlerinde kullanılacaktır. Böylece 2026-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar ile adaylar tercih işlemlerini yapabilecektir. Adaylar, tercih listelerini hazırlarken geçen yılın yerleştirme sonuçlarına ait en küçük ve en büyük puanları referans alacaktır.

DGS 2026 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman bitiyor, nasıl ve nereden yapılır? İşte 2026 DGS Tercih Ekranı...

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2026 DGS yerleştirme sonuç tarihini henüz açıklamadı. 2025-DGS'de tercih işlemleri 28 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmiş, yerleştirme sonuçları ise değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından 8 Eylül'de adayların erişimine sunulmuştu.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör