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ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman bitiyor, nasıl ve nereden yapılır? İşte 2026 DGS Tercih Ekranı...
ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman bitiyor, nasıl ve nereden yapılır? İşte 2026 DGS Tercih Ekranı...
2026 Dikey Geçiş Sınavı maratonunda lisans eğitimi hedefleyen ön lisans mezunları için tercih sürecinde kritik viraja girildi. ÖSYM AİS sistemi üzerinden devam eden tercih işlemlerinde adayların belirlenen son tarihe kadar listelerini onaylaması gerekiyor. Peki, "2026 DGS tercihleri ne zaman ve saat kaçta bitiyor, nereden ve nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 02.09.2026 08:04
Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 08:07