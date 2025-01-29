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Otel sahibi Halit Ergül’den müdüre skandal talimat: Kimseye haber vermeyin aramızda söndürürüz!
Otel sahibi Halit Ergül’den müdüre skandal talimat: Kimseye haber vermeyin aramızda söndürürüz!
Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Grand Kartal Otel'de çalışan bir genç ise otel sahibi Halit Ergül ile otel müdürünün arasındaki konuşmalardan bahsetti. Otel sahibinin yangın anındaki skandal talimatı pes dedirtti…
Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 09:27