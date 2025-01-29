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Otel sahibi Halit Ergül’den müdüre skandal talimat: Kimseye haber vermeyin aramızda söndürürüz!

Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Grand Kartal Otel'de çalışan bir genç ise otel sahibi Halit Ergül ile otel müdürünün arasındaki konuşmalardan bahsetti. Otel sahibinin yangın anındaki skandal talimatı pes dedirtti…

Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:27 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 09:27
Otel sahibi Halit Ergül’den müdüre skandal talimat: Kimseye haber vermeyin aramızda söndürürüz!

Türkiye'yi yasa boğan facia geçtiğimiz günlerde Bolu'da yaşandı. Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde yangın çıktı. 78 vatandaşımız kurtarılamadı. Otel çalışanı Tuni Burhan ise dehşet anlarını bir televizyon kanalında anlattı.

Otel sahibi Halit Ergül’den müdüre skandal talimat: Kimseye haber vermeyin aramızda söndürürüz!

O gece, otel sahibi Halit Ergül'ün, otel müdürüne talimat verdiğini belirten Burhan, "Yan odadaki mutfakta aşçı olan arkadaş şiddetli bir şekilde kapımızı çalarak bizleri uyandırdı. 'Ufak bir yangın var. Panik yapmayın ama hemen odayı boşaltın' dedi. Telaşla hemen dışarı çıktık. Mutfağın camlarından şiddetli şekilde alevler geliyordu.

Otel sahibi Halit Ergül’den müdüre skandal talimat: Kimseye haber vermeyin aramızda söndürürüz!

Yangın bayağı ilerlemişti. Bizin odadan çıkmamız en fazla 5-6 dakikayı bulamıştır. Bir şey almaya vaktimiz olmadı zaten mümkün değildi.

Otel sahibi Halit Ergül’den müdüre skandal talimat: Kimseye haber vermeyin aramızda söndürürüz!

"ORTALIK KIPKIRMIZIYDI"
Pijamalarla çıktık. Koridorun karşısında personel merdivenlerinden duman geliyordu. Ortalık kıpkırmızıydı. O iki pencereden alevler bayağı büyümüştü.

Otel sahibi Halit Ergül’den müdüre skandal talimat: Kimseye haber vermeyin aramızda söndürürüz!

"PATLAMA OLDU"

Hatta biz çıkarken üzerimizde bir patlama oldu. Daha sonra biz çıktık. 2-3 dakika geçti, geçmedi şiddetli bir patlama oldu. 6. kata kadar devam etti.

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