Otoyolda 7 bin yıllık köy bulundu! Tam 36 metre...

Kazının en yoğun bölümlerinden Kokory-Podsedky'de 974 arkeolojik unsur kayda geçirildi. Otoyol güzergâhının tamamında ise toplam 1.879 yerleşim unsuru, 65 gömü ve yakma mezarı ile bir yerleşim çukurunun dolgusuna bırakılmış insan kalıntısı bulundu. Araştırma, önceden tahmin edilen 12 arkeolojik alanı doğrularken Dluhonice'de daha önce bilinmeyen yeni bir alanı da ortaya çıkardı.