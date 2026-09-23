Otoyolda 7 bin yıllık köy bulundu! Tam 36 metre...
Çekya'da yapımı planlanan bir otoyol için yürütülen kazılar, toprağın altında binlerce yıldır saklanan dev bir yerleşimi gün yüzüne çıkardı. Başlangıçta tek bir yapı olduğu düşünülen kalıntıların, bazıları 36 metre uzunluğa ulaşan 16 Neolitik eve ait olduğu anlaşılınca araştırmanın boyutu tamamen değişti. Bölgeden çıkan mezarlar ve günlük yaşam izleri ise keşfi daha da dikkat çekici hâle getirdi.
Giriş Tarihi: 23.09.2026 14:03
Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 14:05