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Otoyolda 7 bin yıllık köy bulundu! Tam 36 metre...

Çekya'da yapımı planlanan bir otoyol için yürütülen kazılar, toprağın altında binlerce yıldır saklanan dev bir yerleşimi gün yüzüne çıkardı. Başlangıçta tek bir yapı olduğu düşünülen kalıntıların, bazıları 36 metre uzunluğa ulaşan 16 Neolitik eve ait olduğu anlaşılınca araştırmanın boyutu tamamen değişti. Bölgeden çıkan mezarlar ve günlük yaşam izleri ise keşfi daha da dikkat çekici hâle getirdi.

Giriş Tarihi: 23.09.2026 14:03 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 14:05
Otoyolda 7 bin yıllık köy bulundu! Tam 36 metre...
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Keşif, Orta Moravya'daki Kokory ile Přerov arasından geçmesi planlanan D55 otoyolunun güzergâhında yapıldı. Yaklaşık 7 bin yıllık evlerin, Orta Avrupa'nın ilk tarım topluluklarından biri kabul edilen Çizgisel Çömlekçilik kültürüne ait olduğu bildirildi. Eylül 2025'te başlayan ve Temmuz 2026'da tamamlanan çalışmalar, yaklaşık yedi kilometrelik bir alanı kapsadı.

Otoyolda 7 bin yıllık köy bulundu! Tam 36 metre...

TEK EV SANILDI, 16 YAPILIK YERLEŞİM ÇIKTI

Araştırmacılar Kasım 2025'te Rokytnice yakınlarında Neolitik bir yapının eksiksiz taban planını belirlemişti. Kazı alanı genişletildiğinde Kokory ve Rokytnice çevresinde yaklaşık 16 uzun evin izi bulundu. Ahşap yapılar günümüze ulaşmadı ancak toprağa çakılan direklerin bıraktığı izler sayesinde evlerin boyutları ve planları yeniden oluşturulabildi.

Otoyolda 7 bin yıllık köy bulundu! Tam 36 metre...

Bazı evlerin 36 metreye kadar uzanması, ilk çiftçi topluluklarının kalıcı yerleşimler kurmak için ciddi emek ve malzeme harcadığını gösteriyor.

Otoyolda 7 bin yıllık köy bulundu! Tam 36 metre...

Bununla birlikte uzmanlar, 16 evin tamamının aynı dönemde kullanılıp kullanılmadığının henüz bilinmediğinin altını çiziyor.

Otoyolda 7 bin yıllık köy bulundu! Tam 36 metre...

İLK ÇİFTÇİLERİN GÜNLÜK YAŞAMINA AİT İZLER BULUNDU

Evlerin çevresinde tahıl ve farklı ürünlerin saklandığı düşünülen depolama çukurları, fırınlar ve günlük faaliyetlere ait kalıntılar tespit edildi. Bulgular, avcı-toplayıcı yaşamdan tarım ve hayvancılığa dayalı yerleşik düzene geçişin Orta Moravya'daki izlerini ortaya koyuyor.

Otoyolda 7 bin yıllık köy bulundu! Tam 36 metre...

Kazının en yoğun bölümlerinden Kokory-Podsedky'de 974 arkeolojik unsur kayda geçirildi. Otoyol güzergâhının tamamında ise toplam 1.879 yerleşim unsuru, 65 gömü ve yakma mezarı ile bir yerleşim çukurunun dolgusuna bırakılmış insan kalıntısı bulundu. Araştırma, önceden tahmin edilen 12 arkeolojik alanı doğrularken Dluhonice'de daha önce bilinmeyen yeni bir alanı da ortaya çıkardı.

Otoyolda 7 bin yıllık köy bulundu! Tam 36 metre...

BULGULAR TUNÇ ÇAĞINA VE SONRAKİ DÖNEMLERE UZANIYOR

Alanda yalnızca Neolitik dönemden kalan yapılar bulunmadı. Erken Tunç Çağı mezarlarında bakır süs eşyaları, kemik boncuklar, çömlekler, bronz iğneler ve bilezikler ele geçirildi. Ayrıca Geç Tunç Çağı'na tarihlenen 18 yakma mezarı belirlendi.

Otoyolda 7 bin yıllık köy bulundu! Tam 36 metre...

Kazıdan çıkarılan eserler şimdi temizleme, koruma ve uzman incelemesi aşamasında. Bulguların daha sonra Olomouc Bölge Müzesi'ne devredilmesi planlanıyor.

Otoyolda 7 bin yıllık köy bulundu! Tam 36 metre...

Kazı başkanı Marek Kalábek'in sonuçları 17 Ekim 2026'daki Arkeoloji Günü'nde kamuoyuyla paylaşacağı belirtiliyor.

Otoyolda 7 bin yıllık köy bulundu! Tam 36 metre...

Yeni analizler, 7 bin yıl önce yaşayan ilk çiftçilerin ev düzeni, üretim biçimi ve toplumsal yaşamı hakkında daha ayrıntılı bilgiler sağlayabilir.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör