Oturuşunu düzeltemeyenler dikkat! Uzmanlar açıkladı: Yanlış postür karar mekanizmasını etkiliyor

SONUÇ: DİK DURANLAR DAHA CESARETLİ

Deney kapsamında uygulanan testlerde çarpıcı sonuçlar elde edildi:

Tableti yüksekte duran ve dik oturan grup, risk ile ödülün orantılı olduğu oyunda daha cesur adımlar attı ve daha yüksek ödüller kazandı.

Alçak masalarda eğilerek oturan grup ise risk alma ve performans konusunda daha geride kaldı.