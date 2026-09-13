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Oturuşunu düzeltemeyenler dikkat! Uzmanlar açıkladı: Yanlış postür karar mekanizmasını etkiliyor
Oturuşunu düzeltemeyenler dikkat! Uzmanlar açıkladı: Yanlış postür karar mekanizmasını etkiliyor
Sıradan bir oturuş bozukluğu sandığımız şey, zihnimizin en kritik tercihlerini gizlice yönlendiriyor. Araştırmalar, dik bir postürün beynin karar verme mekanizmasında sandığımızdan çok daha belirleyici olduğunu ortaya koyuyor.
Giriş Tarihi: 13.09.2026 11:43
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 11:46