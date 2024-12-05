Trend Galeri Trend Yaşam ÖTV DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI! Engelli araçlarına ÖTV muafiyeti kalktı mı, kimler ÖTV'siz araç alabilecek?

ÖTV DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI! Engelli araçlarına ÖTV muafiyeti kalktı mı, kimler ÖTV'siz araç alabilecek?

ÖTV muafiyeti düzenlemeleri hakkında önemli bir değişikliğe gidilecek. 4 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre, 1 Ocak 2025 itibariyle engelli olmayan kişilerin, engelli kişi araçta bulunsa dahi aracı kullanabilmeleri için yetkili kurum ve kuruluşlardan belgelenmiş onay alması gerekecek. Ayrıca, engelli bireyler için sağlanan ÖTV muafiyeti kapsamında araç alımlarına yönelik düzenlemelerde de bazı değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemeye göre, ÖTV muafiyetiyle alınan engelli araçlarının tescil kayıtlarında, aracı kullanacak kişilerin kimlik bilgileri yer alacak. Peki, ÖTV muafiyeti düzenlemesi ne zaman geçerli olacak, kimler ÖTV'siz araç alabilecek, şartları neler?

Giriş Tarihi: 05.12.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 10:58
ÖTV DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI! Engelli araçlarına ÖTV muafiyeti kalktı mı, kimler ÖTV’siz araç alabilecek?

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, engelli yakınlarının raporu ile araç alımında uygulanan ÖTV muafiyeti, artık üçüncü kişilerin bu aracı kullanması yasaklanacak. Bu düzenleme, engelli araç ÖTV muafiyetinin ne zaman yürürlüğe gireceği konusundaki araştırmaları hızlandırdı. Peki, engelli araç ÖTV muafiyeti ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, ayrıntılar...

ÖTV DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI! Engelli araçlarına ÖTV muafiyeti kalktı mı, kimler ÖTV’siz araç alabilecek?

ENGELLİ ARAÇLARINA ÖTV MUAFİYETİ KALKTI MI?

2024 yılında engellilere yönelik ÖTV muafiyetiyle ilgili önemli bir değişiklik yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan "Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile engelli yakınlarının raporu ile araç alımında ÖTV muafiyetinden faydalananları etkileyen yeni düzenlemeler getirildi.

ÖTV DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI! Engelli araçlarına ÖTV muafiyeti kalktı mı, kimler ÖTV’siz araç alabilecek?

Yeni yönetmelik kapsamında, ÖTV muafiyetiyle alınan araçları kullanacak kişilerin kimlik bilgileri tescil kayıtlarına işlenecek ve yalnızca engelli birey tarafından kullanılacak. Üçüncü şahısların, bu araçları kullanması yasaklanacak. Bu değişiklik, engelli araç sahiplerinin kullanım şartlarını daha sıkı bir şekilde denetlemeyi amaçlıyor.

ÖTV DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI! Engelli araçlarına ÖTV muafiyeti kalktı mı, kimler ÖTV’siz araç alabilecek?

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI!

- İstisnadan faydalanan engelli kişi araçta olsa dahi aracın engelli olmayan kişiler tarafından kullanılabileceğinin yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından belgelendirilmemesi halinde üçüncü kişilerin söz konusu aracı kullanmaları yasak olacak.

- Aracın tescil kayıtlarına şerhin yanı sıra, şerhin geçerli olduğu süre zarfında, "Araç sahibi engelli kişinin eşi, aynı il sınırlarında ikamet eden birinci derece kan ve kayın hısımları, kardeşleri, vasisi veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü arasından tescil kayıtlarına işlenen en fazla iki kişi tarafından kullanılabilir" şeklinde şerh işlenecek.

ÖTV DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI! Engelli araçlarına ÖTV muafiyeti kalktı mı, kimler ÖTV’siz araç alabilecek?

- Vergi dairesi müdürlükleri tarafından alınan taahhütnamede yer alan ve bu araçları kullanacak kişilerin kimlik bilgileri tescil kayıtlarına işlenecek.

- Söz konusu şerhi haiz araçların tescil kaydında belirtilen kişiler dışındakiler tarafından, araçta istisnadan yararlanan engelli olmaksızın kullanıldığının tespit edilmesi halinde, tespitin yapıldığı yer defterdarlığına bildirim yapılacak.

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