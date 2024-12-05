ÖTV DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI! Engelli araçlarına ÖTV muafiyeti kalktı mı, kimler ÖTV’siz araç alabilecek?

ÖTV muafiyeti düzenlemeleri hakkında önemli bir değişikliğe gidilecek. 4 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre, 1 Ocak 2025 itibariyle engelli olmayan kişilerin, engelli kişi araçta bulunsa dahi aracı kullanabilmeleri için yetkili kurum ve kuruluşlardan belgelenmiş onay alması gerekecek. Ayrıca, engelli bireyler için sağlanan ÖTV muafiyeti kapsamında araç alımlarına yönelik düzenlemelerde de bazı değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemeye göre, ÖTV muafiyetiyle alınan engelli araçlarının tescil kayıtlarında, aracı kullanacak kişilerin kimlik bilgileri yer alacak. Peki, ÖTV muafiyeti düzenlemesi ne zaman geçerli olacak, kimler ÖTV'siz araç alabilecek, şartları neler?