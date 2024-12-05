ÖTV DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI! Engelli araçlarına ÖTV muafiyeti kalktı mı, kimler ÖTV’siz araç alabilecek?

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- İstisnadan faydalanan engelli kişi araçta olsa dahi aracın engelli olmayan kişiler tarafından kullanılabileceğinin yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından belgelendirilmemesi halinde üçüncü kişilerin söz konusu aracı kullanmaları yasak olacak.

- Aracın tescil kayıtlarına şerhin yanı sıra, şerhin geçerli olduğu süre zarfında, "Araç sahibi engelli kişinin eşi, aynı il sınırlarında ikamet eden birinci derece kan ve kayın hısımları, kardeşleri, vasisi veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü arasından tescil kayıtlarına işlenen en fazla iki kişi tarafından kullanılabilir" şeklinde şerh işlenecek.