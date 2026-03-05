Ozan Ergün kimdir? Beşiktaş Galatasaray derbi hakemi Ozan Ergün’ün yönettiği maçlar

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemi Ozan Ergün oldu. Genç hakem, kariyerindeki önemli anlardan biri olan derbi sınavı öncesinde futbolseverlerin markajına girdi. İstanbul bölgesi hakemi olan Ozan Ergün kimdir ve yönettiği maçlar neler soruları gündemdeki yerini aldı.
Hakem Ozan Ergün'ın son yönettiği maçlar şöyle:
|RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|2-4
|TRABZONSPOR A.Ş.
|3 Mart 2026
|Hakem
|Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması
|İSTANBULSPOR A.Ş.
|1-2
|ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|27 Şubat 2026
|Hakem
|Trendyol 1. Lig
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|4-0
|GÖZTEPE A.Ş.
|22 Şubat 2026
|Hakem
|Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu
|ESENLER EROKSPOR
|3-1
|MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|13 Şubat 2026
|Hakem
|Trendyol 1. Lig
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|0-3
|GALATASARAY A.Ş.
|8 Şubat 2026
|Hakem
|Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu
|İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
|3-0
|ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|24 Ocak 2026
|Hakem
|Trendyol 1. Lig
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|1-0
|ZECORNER KAYSERİSPOR
|19 Ocak 2026
|Hakem
|Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu
|GALATASARAY A.Ş.
|0-2
|FENERBAHÇE A.Ş.
|10 Ocak 2026
|Dördüncü Hakem
|Turkcell Süper Kupa
|FENERBAHÇE A.Ş.
|4-0
|TÜMOSAN KONYASPOR
|15 Aralık 2025
|Hakem
|Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu
|BANDIRMA SPOR
|2-0
|SİPAY BODRUM FK
|8 Aralık 2025
|Hakem
|Trendyol 1. Lig