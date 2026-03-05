Trend Galeri Trend Yaşam Ozan Ergün kimdir? Beşiktaş Galatasaray derbi hakemi Ozan Ergün'ün yönettiği maçlar

Ozan Ergün kimdir? Beşiktaş Galatasaray derbi hakemi Ozan Ergün'ün yönettiği maçlar

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemi Ozan Ergün oldu. Genç hakem, kariyerindeki önemli anlardan biri olan derbi sınavı öncesinde futbolseverlerin markajına girdi. İstanbul bölgesi hakemi olan Ozan Ergün kimdir ve yönettiği maçlar neler soruları gündemdeki yerini aldı.

Giriş Tarihi: 05.03.2026 16:09