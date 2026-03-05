Trend Galeri Trend Yaşam Ozan Ergün kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş Galatasaray derbi hakemi Ozan Ergün'ün yönettiği maçlar

Ozan Ergün kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş Galatasaray derbi hakemi Ozan Ergün'ün yönettiği maçlar

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemi Ozan Ergün oldu. Genç hakem, kariyerindeki önemli anlardan biri olan derbi sınavı öncesinde futbolseverlerin markajına girdi. İstanbul bölgesi hakemi olan Ozan Ergün kimdir ve yönettiği maçlar neler soruları gündemdeki yerini aldı.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını ve Avrupa potasını yakından ilgilendiren dev derbi için geri sayım sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) karşılaşmayı yönetecek ismi resmen duyurdu. 7 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak zorlu müsabakada Ozan Ergün düdük çalacak.

OZAN ERGÜN KİMDİR?

1992 İstanbul doğumlu Ozan Ergün, Türk futbol hakemi ve mühendistir. 2013'ten beri hakemlik yapmaktadır ve 2022'den beri Süper Lig maçlarını yönetmektedir.

OZAN ERGÜN'ÜN YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Hakem Ozan Ergün'ın son yönettiği maçlar şöyle:
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 2-4 TRABZONSPOR A.Ş. 3 Mart 2026 Hakem Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması
İSTANBULSPOR A.Ş. 1-2 ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 27 Şubat 2026 Hakem Trendyol 1. Lig
BEŞİKTAŞ A.Ş. 4-0 GÖZTEPE A.Ş. 22 Şubat 2026 Hakem Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu
ESENLER EROKSPOR 3-1 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 13 Şubat 2026 Hakem Trendyol 1. Lig
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 0-3 GALATASARAY A.Ş. 8 Şubat 2026 Hakem Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu
İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ 3-0 ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 24 Ocak 2026 Hakem Trendyol 1. Lig
BEŞİKTAŞ A.Ş. 1-0 ZECORNER KAYSERİSPOR 19 Ocak 2026 Hakem Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu
GALATASARAY A.Ş. 0-2 FENERBAHÇE A.Ş. 10 Ocak 2026 Dördüncü Hakem Turkcell Süper Kupa
FENERBAHÇE A.Ş. 4-0 TÜMOSAN KONYASPOR 15 Aralık 2025 Hakem Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu
BANDIRMA SPOR 2-0 SİPAY BODRUM FK 8 Aralık 2025 Hakem Trendyol 1. Lig
BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 25. haftada oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisi 7 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek. Heyecan dolu derbi saat 20.00'de başlayacak.

