Özel Eğitim Öğretmenliği 2026 Taban Puanları | Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması

2026 YKS tercih dönemi yaklaşırken üniversite adayları, tercih etmeyi düşündükleri bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırmayı sürdürüyor. Son yılların en çok ilgi gören öğretmenlik programlarından biri olan Özel Eğitim Öğretmenliği de adayların yakından takip ettiği bölümler arasında yer alıyor. Tercih sürecinde adaylar, geçmiş yıllara ait taban puanları ve başarı sıralamalarını inceleyerek tercih listelerini şekillendirmeye hazırlanıyor.
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|5
2
3
5
|6
3
4
5
|444,42533
483,33069
462,05182
454,65856
|949
662
1.142
2.114
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
60
|41
41
41
62
|440,68908
468,88867
457,35636
444,23147
|1.118
1.377
1.448
3.372
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|6
5
3
5
|8
7
5
5
|430,86067
450,57948
426,59073
429,83017
|1.839
3.329
6.438
6.382
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|45
45
80
80
|47
47
82
82
|430,62134
459,23553
439,99908
429,46129
|1.855
2.165
3.352
6.483
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
100
100
|52
52
103
103
|425,33735
455,80642
433,59195
423,85101
|2.399
2.575
4.606
8.305
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
100
100
|52
52
103
103
|424,5607
449,02401
431,70065
427,81425
|2.498
3.588
5.052
6.999
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|420,18111
451,16717
439,99271
434,40226
|3.043
3.230
3.354
5.203
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|70
70
130
130
|72
72
134
134
|418,99293
448,77531
429,88305
421,29920
|3.217
3.626
5.524
9.368
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(VAN) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|25
25
—
—
|26
26
—
—
|415,90999
442,23809
—
—
|3.754
4.988
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
80
80
|41
41
82
82
|414,83175
444,91428
427,25131
420,59147
|3.975
4.392
6.242
9.656
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
62
|414,37395
442,17541
426,59674
420,58652
|4.082
5.004
6.434
9.660
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Gaziantep Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|34
39
39
31
|413,17271
443,67024
434,57154
421,29110
|4.330
4.669
4.370
9.370
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
90
90
|52
52
93
93
|412,6907
442,38543
423,44006
416,49487
|4.434
4.956
7.520
11.512
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|25
25
—
—
|26
26
—
—
|412,26823
437,43836
—
—
|4.523
6.293
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|411,86026
438,60880
424,46811
420,99308
|4.602
5.934
7.152
9.488
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|411,46541
441,88372
424,71266
418,63052
|4.680
5.075
7.065
10.510
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
90
90
|52
52
93
93
|410,9831
440,21185
420,78199
414,02293
|4.804
5.465
8.526
12.815
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|410,18282
436,93475
423,32770
416,30617
|4.988
6.455
7.580
11.599
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
(KONYA) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
120
120
|52
52
123
123
|409,15508
435,82929
415,51504
409,72749
|5.251
6.775
10.945
15.386
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
40
60
60
|31
41
62
62
|408,45684
435,42972
417,12169
410,31286
|5.444
6.924
10.171
15.028
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
62
|407,76355
435,79854
422,95002
415,96108
|5.605
6.788
7.714
11.782
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|407,34623
436,06144
419,30691
411,97499
|5.731
6.716
9.113
13.973
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|8
7
9
6
|9
9
11
6
|407,15144
434,90418
428,26706
426,59348
|5.787
7.101
5.947
7.397
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
60
60
|41
52
62
62
|406,34449
434,00572
417,88656
411,25925
|6.009
7.397
9.785
14.395
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
50
|41
41
52
52
|405,90899
433,27188
416,86633
410,10703
|6.131
7.645
10.279
15.155
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MALATYA) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|57
65
77
62
|405,55768
432,83338
421,27125
419,94589
|6.229
7.798
8.338
9.949
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
5
|5
6
6
5
|404,62446
432,90490
418,53464
412,75167
|6.495
7.770
9.490
13.520
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BOLU) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|404,16664
432,03659
414,81509
408,31013
|6.642
8.093
11.278
16.258
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|7
7
7
8
|9
9
9
8
|403,78245
431,81995
426,66842
426,29910
|6.758
8.181
6.409
7.493
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|25
25
30
60
|29
32
39
62
|403,67722
432,44984
421,48915
415,65806
|6.795
7.939
8.261
11.949
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
62
|403,54588
431,50374
418,65343
413,48439
|6.846
8.331
9.431
13.118
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|7
5
5
6
|9
7
7
6
|403,54397
432,07968
417,69222
412,74090
|6.848
8.075
9.895
13.522
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|8
7
8
9
|10
9
10
9
|403,2934
436,13009
421,83703
417,73608
|6.930
6.695
8.117
10.889
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Hendek) (SAKARYA) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
80
80
|41
41
82
82
|403,13899
431,31538
413,56485
406,69970
|6.992
8.397
11.938
17.408
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
62
|402,92192
431,58238
414,34531
409,32572
|7.053
8.294
11.517
15.664
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|8
7
8
9
|10
9
10
9
|402,88851
430,61434
421,79678
414,05313
|7.064
8.688
8.130
12.799
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|25
25
40
40
|26
26
41
41
|402,43676
430,63733
412,52954
407,02514
|7.210
8.678
12.507
17.178
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ORDU) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|20
—
—
—
|21
—
—
—
|402,16291
—
—
—
|7.297
…
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|7
7
8
9
|9
9
10
9
|401,73449
428,45492
418,92078
415,06888
|7.445
9.599
9.293
12.259
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SİVAS) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|401,04104
427,67098
—
—
|7.680
9.983
—
—
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(HATAY) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
50
|34
39
39
52
|401,02792
428,42955
424,94221
417,05309
|7.685
9.613
6.999
11.214
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|7
7
8
9
|9
9
10
9
|400,58965
426,39218
421,87581
422,92433
|7.843
10.610
8.100
8.669
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Fatih Eğitim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
90
90
|52
52
93
93
|400,48591
430,10392
412,26131
403,73554
|7.884
8.904
12.657
19.584
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(UŞAK) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
62
|399,02355
428,28228
410,66507
403,43591
|8.407
9.675
13.600
19.808
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|7
7
6
7
|8
9
8
7
|398,10033
427,57860
416,53224
412,59557
|8.788
10.025
10.447
13.588
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
62
|397,90652
427,76638
410,84284
405,86371
|8.864
9.932
13.493
18.015
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURDUR) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
62
|397,76612
427,43663
409,30552
404,07324
|8.923
10.102
14.425
19.339
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(TOKAT) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|397,092
427,87978
411,15749
405,60590
|9.195
9.873
13.313
18.199
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|396,98306
426,58713
409,42200
402,72216
|9.224
10.500
14.344
20.369
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
(KİLİS) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
40
50
40
|34
51
65
41
|396,77868
425,45696
413,37967
407,83893
|9.308
11.077
12.036
16.613
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SİNOP) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|20
—
—
—
|21
—
—
—
|396,35259
—
—
—
|9.479
…
—
—
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|396,3235
427,05185
410,22544
405,59801
|9.492
10.282
13.844
18.206
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(GİRESUN) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
50
|41
41
52
52
|396,30801
427,42882
410,90130
402,80868
|9.500
10.104
13.462
20.301
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|396,11153
426,39943
410,20358
403,62388
|9.583
10.603
13.862
19.669
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(NİĞDE) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|20
—
—
—
|21
—
—
—
|396,0851
—
—
—
|9.600
…
—
—
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KARAMAN) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|395,77083
426,39748
409,50698
405,12185
|9.722
10.606
14.282
18.554
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BARTIN) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|395,52149
425,18059
—
—
|9.842
11.204
—
—
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(HAKKARİ) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|395,39567
426,08298
415,90635
408,42660
|9.894
10.777
10.748
16.226
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Ereğli Eğitim Fakültesi
(ZONGULDAK) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
70
70
|52
52
72
72
|395,19653
425,50926
408,79349
402,08739
|9.992
11.049
14.756
20.894
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|24
—
—
—
|25
—
—
—
|395,15497
—
—
—
|10.008
…
—
—
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ARTVİN) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|20
—
—
—
|21
—
—
—
|394,88483
—
—
—
|10.126
…
—
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|12
11
13
10
|12
11
13
10
|392,38516
420,81706
402,33797
402,04501
|11.342
13.625
19.384
20.937
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|8
8
9
9
|8
8
9
9
|392,01902
419,38971
402,32671
401,45565
|11.534
14.502
19.394
21.449
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|8
8
12
15
|8
8
12
15
|391,30627
418,74751
405,02514
406,39204
|11.855
14.938
17.379
17.642
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
6
|5
5
5
6
|390,53806
417,96508
404,70447
398,43126
|12.215
15.438
17.637
24.067
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|8
8
9
9
|8
8
9
9
|389,96884
417,28765
402,64668
400,95312
|12.542
15.943
19.157
21.845
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (ANKARA) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|6
6
10
10
|6
6
10
10
|389,47223
417,36962
398,51318
394,69845
|12.836
15.880
22.610
27.712
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|10
8
9
8
|10
8
9
8
|388,83064
418,01119
401,31193
394,55514
|13.189
15.413
20.209
27.858
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|51
42
51
34
|51
42
51
34
|379,26733
411,95808
386,04865
379,89097
|19.701
19.950
35.989
46.224
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|38
39
47
48
|38
39
47
48
|371,93031
397,04796
382,28169
369,23591
|26.296
35.537
41.116
64.407
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (ANKARA) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|27
27
35
30
|27
27
35
30
|365,83843
394,14513
368,27877
357,16927
|33.086
39.348
64.932
91.163
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|21
21
25
24
|21
21
25
24
|361,68127
389,12759
373,55659
378,14573
|38.558
46.766
54.917
48.851
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
42
51
51
|42
42
51
51
|354,50803
380,07805
372,65837
366,75019
|49.680
62.521
56.459
69.332
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
42
48
45
|42
42
48
45
|352,91827
378,31436
376,20446
382,30772
|52.453
65.903
50.404
42.680
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
—
|1
1
—
—
|351,11152
351,48483
Dolmadı
—
|55.797
134.945
Dolmadı
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|21
23
22
22
|21
23
22
22
|350,0658
373,15787
373,66214
369,80208
|57.730
76.456
54.737
63.318
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|51
42
51
51
|51
42
51
51
|349,6156
390,88269
371,21200
376,35681
|58.541
44.042
59.131
51.785
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|25
22
29
36
|25
22
29
36
|347,18081
397,92045
377,51657
372,30901
|63.488
34.427
48.278
58.840
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
24
|25
25
25
24
|347,13062
378,45297
365,73121
370,69845
|63.602
65.613
70.232
61.637
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|22
14
—
—
|22
14
—
—
|343,07211
373,90646
—
—
|72.789
74.837
—
—
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|49
36
45
36
|49
36
45
36
|341,48855
381,19092
366,79145
359,66967
|76.684
60.397
68.004
84.882
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|6
6
6
6
|6
6
6
6
|339,77838
377,96284
363,29054
357,78526
|80.977
66.591
75.502
89.605
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (ANKARA) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|7
7
15
10
|7
7
15
10
|339,6279
380,74396
359,91078
346,52050
|81.360
61.226
83.377
121.417
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|21
19
22
—
|21
19
22
—
|335,89255
383,06849
356,97955
—
|91.204
56.991
90.730
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|21
21
26
27
|21
21
26
27
|335,16598
384,92235
368,86111
363,28092
|93.275
53.775
63.731
76.658
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|4
3
3
3
|4
3
3
3
|326,45331
363,55835
371,87248
352,07122
|120.886
99.531
57.929
104.857
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|20
20
—
—
|20
20
—
—
|313,72477
336,98606
—
—
|172.405
189.181
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|48
42
51
51
|48
42
51
51
|297,20889
389,90739
357,20649
387,91176
|262.231
45.517
90.157
35.299
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
—
—
—
|42
—
—
—
|294,45468
—
—
—
|279.877
…
—
—
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|26
20
22
15
|19
20
22
15
|Dolmadı
381,39884
365,07608
359,18209
|Dolmadı
59.985
71.627
86.043
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
42
43
42
|29
42
43
42
|Dolmadı
369,58617
359,71676
354,16380
|Dolmadı
84.561
83.844
99.139
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|21
18
4
—
|14
18
4
—
|Dolmadı
353,64170
354,11671
—
|Dolmadı
128.154
98.338
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|27
8
—
—
|26
8
—
—
|Dolmadı
377,01643
—
—
|Dolmadı
68.519
—
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|15
34
28
29
|10
34
28
29
|Dolmadı
350,42585
329,99961
332,70316
|Dolmadı
138.536
182.060
171.606
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|12
14
25
25
|4
14
25
25
|Dolmadı
346,16967
331,23105
341,66638
|Dolmadı
153.277
176.832
137.568