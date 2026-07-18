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Özel Eğitim Öğretmenliği 2026 Taban Puanları | Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması

2026 YKS tercih dönemi yaklaşırken üniversite adayları, tercih etmeyi düşündükleri bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırmayı sürdürüyor. Son yılların en çok ilgi gören öğretmenlik programlarından biri olan Özel Eğitim Öğretmenliği de adayların yakından takip ettiği bölümler arasında yer alıyor. Tercih sürecinde adaylar, geçmiş yıllara ait taban puanları ve başarı sıralamalarını inceleyerek tercih listelerini şekillendirmeye hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 18.07.2026 12:44 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 12:46
Özel Eğitim Öğretmenliği 2026 Taban Puanları | Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması

Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları, 2026 YKS tercih dönemine hazırlanan adaylar tarafından araştırılıyor. Devlet ve vakıf üniversitelerine ait geçmiş yıl verileri, tercih listelerini oluşturacak adaylar için önemli bir rehber niteliği taşıyor.

Özel Eğitim Öğretmenliği 2026 Taban Puanları | Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ 2026 TABAN PUANLARI

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 5
2
3
5		 6
3
4
5		 444,42533
483,33069
462,05182
454,65856		 949
662
1.142
2.114
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
60		 41
41
41
62		 440,68908
468,88867
457,35636
444,23147		 1.118
1.377
1.448
3.372
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 6
5
3
5		 8
7
5
5		 430,86067
450,57948
426,59073
429,83017		 1.839
3.329
6.438
6.382
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 45
45
80
80		 47
47
82
82		 430,62134
459,23553
439,99908
429,46129		 1.855
2.165
3.352
6.483
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
100
100		 52
52
103
103		 425,33735
455,80642
433,59195
423,85101		 2.399
2.575
4.606
8.305
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
100
100		 52
52
103
103		 424,5607
449,02401
431,70065
427,81425		 2.498
3.588
5.052
6.999
EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 420,18111
451,16717
439,99271
434,40226		 3.043
3.230
3.354
5.203
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 70
70
130
130		 72
72
134
134		 418,99293
448,77531
429,88305
421,29920		 3.217
3.626
5.524
9.368
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(VAN) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 25
25

 26
26

 415,90999
442,23809

 3.754
4.988
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
80
80		 41
41
82
82		 414,83175
444,91428
427,25131
420,59147		 3.975
4.392
6.242
9.656
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
62		 414,37395
442,17541
426,59674
420,58652		 4.082
5.004
6.434
9.660
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Gaziantep Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 34
39
39
31		 413,17271
443,67024
434,57154
421,29110		 4.330
4.669
4.370
9.370
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
90
90		 52
52
93
93		 412,6907
442,38543
423,44006
416,49487		 4.434
4.956
7.520
11.512
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 25
25

 26
26

 412,26823
437,43836

 4.523
6.293
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 411,86026
438,60880
424,46811
420,99308		 4.602
5.934
7.152
9.488
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 411,46541
441,88372
424,71266
418,63052		 4.680
5.075
7.065
10.510
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
90
90		 52
52
93
93		 410,9831
440,21185
420,78199
414,02293		 4.804
5.465
8.526
12.815
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 410,18282
436,93475
423,32770
416,30617		 4.988
6.455
7.580
11.599
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
(KONYA) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
120
120		 52
52
123
123		 409,15508
435,82929
415,51504
409,72749		 5.251
6.775
10.945
15.386
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
40
60
60		 31
41
62
62		 408,45684
435,42972
417,12169
410,31286		 5.444
6.924
10.171
15.028
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
62		 407,76355
435,79854
422,95002
415,96108		 5.605
6.788
7.714
11.782
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 407,34623
436,06144
419,30691
411,97499		 5.731
6.716
9.113
13.973
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 8
7
9
6		 9
9
11
6		 407,15144
434,90418
428,26706
426,59348		 5.787
7.101
5.947
7.397
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
60
60		 41
52
62
62		 406,34449
434,00572
417,88656
411,25925		 6.009
7.397
9.785
14.395
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
50		 41
41
52
52		 405,90899
433,27188
416,86633
410,10703		 6.131
7.645
10.279
15.155
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MALATYA) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 57
65
77
62		 405,55768
432,83338
421,27125
419,94589		 6.229
7.798
8.338
9.949
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
5		 5
6
6
5		 404,62446
432,90490
418,53464
412,75167		 6.495
7.770
9.490
13.520
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BOLU) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 404,16664
432,03659
414,81509
408,31013		 6.642
8.093
11.278
16.258
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 7
7
7
8		 9
9
9
8		 403,78245
431,81995
426,66842
426,29910		 6.758
8.181
6.409
7.493
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 25
25
30
60		 29
32
39
62		 403,67722
432,44984
421,48915
415,65806		 6.795
7.939
8.261
11.949
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
62		 403,54588
431,50374
418,65343
413,48439		 6.846
8.331
9.431
13.118
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 7
5
5
6		 9
7
7
6		 403,54397
432,07968
417,69222
412,74090		 6.848
8.075
9.895
13.522
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 8
7
8
9		 10
9
10
9		 403,2934
436,13009
421,83703
417,73608		 6.930
6.695
8.117
10.889
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Hendek) (SAKARYA) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
80
80		 41
41
82
82		 403,13899
431,31538
413,56485
406,69970		 6.992
8.397
11.938
17.408
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
62		 402,92192
431,58238
414,34531
409,32572		 7.053
8.294
11.517
15.664
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 8
7
8
9		 10
9
10
9		 402,88851
430,61434
421,79678
414,05313		 7.064
8.688
8.130
12.799
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 25
25
40
40		 26
26
41
41		 402,43676
430,63733
412,52954
407,02514		 7.210
8.678
12.507
17.178
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ORDU) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 20


 21


 402,16291


 7.297
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 7
7
8
9		 9
9
10
9		 401,73449
428,45492
418,92078
415,06888		 7.445
9.599
9.293
12.259
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SİVAS) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 401,04104
427,67098

 7.680
9.983
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(HATAY) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
50		 34
39
39
52		 401,02792
428,42955
424,94221
417,05309		 7.685
9.613
6.999
11.214
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 7
7
8
9		 9
9
10
9		 400,58965
426,39218
421,87581
422,92433		 7.843
10.610
8.100
8.669
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Fatih Eğitim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
90
90		 52
52
93
93		 400,48591
430,10392
412,26131
403,73554		 7.884
8.904
12.657
19.584
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(UŞAK) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
62		 399,02355
428,28228
410,66507
403,43591		 8.407
9.675
13.600
19.808
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 7
7
6
7		 8
9
8
7		 398,10033
427,57860
416,53224
412,59557		 8.788
10.025
10.447
13.588
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
62		 397,90652
427,76638
410,84284
405,86371		 8.864
9.932
13.493
18.015
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURDUR) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
62		 397,76612
427,43663
409,30552
404,07324		 8.923
10.102
14.425
19.339
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(TOKAT) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 397,092
427,87978
411,15749
405,60590		 9.195
9.873
13.313
18.199
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 396,98306
426,58713
409,42200
402,72216		 9.224
10.500
14.344
20.369
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
(KİLİS) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
40
50
40		 34
51
65
41		 396,77868
425,45696
413,37967
407,83893		 9.308
11.077
12.036
16.613
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SİNOP) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 20


 21


 396,35259


 9.479
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 396,3235
427,05185
410,22544
405,59801		 9.492
10.282
13.844
18.206
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(GİRESUN) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
50		 41
41
52
52		 396,30801
427,42882
410,90130
402,80868		 9.500
10.104
13.462
20.301
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 396,11153
426,39943
410,20358
403,62388		 9.583
10.603
13.862
19.669
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(NİĞDE) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 20


 21


 396,0851


 9.600
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KARAMAN) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 395,77083
426,39748
409,50698
405,12185		 9.722
10.606
14.282
18.554
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BARTIN) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 395,52149
425,18059

 9.842
11.204
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(HAKKARİ) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 395,39567
426,08298
415,90635
408,42660		 9.894
10.777
10.748
16.226
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Ereğli Eğitim Fakültesi
(ZONGULDAK) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
70
70		 52
52
72
72		 395,19653
425,50926
408,79349
402,08739		 9.992
11.049
14.756
20.894
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 24


 25


 395,15497


 10.008
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ARTVİN) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 20


 21


 394,88483


 10.126
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 12
11
13
10		 12
11
13
10		 392,38516
420,81706
402,33797
402,04501		 11.342
13.625
19.384
20.937
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 8
8
9
9		 8
8
9
9		 392,01902
419,38971
402,32671
401,45565		 11.534
14.502
19.394
21.449
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 8
8
12
15		 8
8
12
15		 391,30627
418,74751
405,02514
406,39204		 11.855
14.938
17.379
17.642
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
6		 5
5
5
6		 390,53806
417,96508
404,70447
398,43126		 12.215
15.438
17.637
24.067
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 8
8
9
9		 8
8
9
9		 389,96884
417,28765
402,64668
400,95312		 12.542
15.943
19.157
21.845
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (ANKARA) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 6
6
10
10		 6
6
10
10		 389,47223
417,36962
398,51318
394,69845		 12.836
15.880
22.610
27.712
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 10
8
9
8		 10
8
9
8		 388,83064
418,01119
401,31193
394,55514		 13.189
15.413
20.209
27.858
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 51
42
51
34		 51
42
51
34		 379,26733
411,95808
386,04865
379,89097		 19.701
19.950
35.989
46.224
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 38
39
47
48		 38
39
47
48		 371,93031
397,04796
382,28169
369,23591		 26.296
35.537
41.116
64.407
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (ANKARA) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 27
27
35
30		 27
27
35
30		 365,83843
394,14513
368,27877
357,16927		 33.086
39.348
64.932
91.163
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 21
21
25
24		 21
21
25
24		 361,68127
389,12759
373,55659
378,14573		 38.558
46.766
54.917
48.851
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
42
51
51		 42
42
51
51		 354,50803
380,07805
372,65837
366,75019		 49.680
62.521
56.459
69.332
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
42
48
45		 42
42
48
45		 352,91827
378,31436
376,20446
382,30772		 52.453
65.903
50.404
42.680
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
 1
1

 351,11152
351,48483
Dolmadı
 55.797
134.945
Dolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 21
23
22
22		 21
23
22
22		 350,0658
373,15787
373,66214
369,80208		 57.730
76.456
54.737
63.318
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 51
42
51
51		 51
42
51
51		 349,6156
390,88269
371,21200
376,35681		 58.541
44.042
59.131
51.785
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 25
22
29
36		 25
22
29
36		 347,18081
397,92045
377,51657
372,30901		 63.488
34.427
48.278
58.840
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
24		 25
25
25
24		 347,13062
378,45297
365,73121
370,69845		 63.602
65.613
70.232
61.637
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 22
14

 22
14

 343,07211
373,90646

 72.789
74.837
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 49
36
45
36		 49
36
45
36		 341,48855
381,19092
366,79145
359,66967		 76.684
60.397
68.004
84.882
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 6
6
6
6		 6
6
6
6		 339,77838
377,96284
363,29054
357,78526		 80.977
66.591
75.502
89.605
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (ANKARA) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 7
7
15
10		 7
7
15
10		 339,6279
380,74396
359,91078
346,52050		 81.360
61.226
83.377
121.417
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 21
19
22
 21
19
22
 335,89255
383,06849
356,97955
 91.204
56.991
90.730
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 21
21
26
27		 21
21
26
27		 335,16598
384,92235
368,86111
363,28092		 93.275
53.775
63.731
76.658
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 4
3
3
3		 4
3
3
3		 326,45331
363,55835
371,87248
352,07122		 120.886
99.531
57.929
104.857
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 20
20

 20
20

 313,72477
336,98606

 172.405
189.181
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 48
42
51
51		 48
42
51
51		 297,20889
389,90739
357,20649
387,91176		 262.231
45.517
90.157
35.299
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42


 42


 294,45468


 279.877
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 26
20
22
15		 19
20
22
15		 Dolmadı
381,39884
365,07608
359,18209		 Dolmadı
59.985
71.627
86.043
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
42
43
42		 29
42
43
42		 Dolmadı
369,58617
359,71676
354,16380		 Dolmadı
84.561
83.844
99.139
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 21
18
4
 14
18
4
 Dolmadı
353,64170
354,11671
 Dolmadı
128.154
98.338
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 27
8

 26
8

 Dolmadı
377,01643

 Dolmadı
68.519
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 15
34
28
29		 10
34
28
29		 Dolmadı
350,42585
329,99961
332,70316		 Dolmadı
138.536
182.060
171.606
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 12
14
25
25		 4
14
25
25		 Dolmadı
346,16967
331,23105
341,66638		 Dolmadı
153.277
176.832
137.568

Özel Eğitim Öğretmenliği 2026 Taban Puanları | Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması

Not: 2026 yılına ait üniversite programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da söz konusu veriler, YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak. Böylece 2026'nın en düşük ve en yüksek taban puanları ile güncel kontenjanlar netlik kazanacak.

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Özel Eğitim Öğretmenliği 2026 Taban Puanları | Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması

Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan ön lisans ve lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.

Özel Eğitim Öğretmenliği 2026 Taban Puanları | Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör