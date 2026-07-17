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Özel eğitimli köpekler didik didik aradı! 112 bin hektar alan böyle tarandı: Toprağın altında 22 ton bulundu!
Özel eğitimli köpekler didik didik aradı! 112 bin hektar alan böyle tarandı: Toprağın altında 22 ton bulundu!
Erzurum'da özel eğitimli köpekler ormanlık alana salındı… Tam 112 bin hektarlık alan didik didik tarandı. Toprağın 5 ila 20 santimetre altında yetişen o mucize yiyeceğe ulaşıldı! İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 17.07.2026 15:18
Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 15:24