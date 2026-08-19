Özel hastanede insanlık ayıbı
Konya'da yüksek ateş ve ağrı şikayetiyle özel bir hastanenin acil servis bölümünden giriş yapan 19 yaşındaki Kerem Elitemiz'in, iddiaya göre hastane tarafından "kırmızı kod" yerine "sarı kod" üzerinden kaydı yapıldı. Bu nedenle özel sigortanın tedavi masraflarını karşılamadığı öne sürülürken, aileden 30 bin TL ödeme istendi. Yakınlarından borç alarak yaptığı ödeme ile oğlunu hastaneden çıkardığını ve devlet hastanesine götürerek tedavi altına alındığını anlatan Anne Satı Yavuz, hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.
Giriş Tarihi: 19.08.2026 08:30
Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 08:35