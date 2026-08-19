Özel hastanede insanlık ayıbı

"PARAYI ÖDEMEZSENİZ ÇIKIŞ YAPAMAZSINIZ"

İddiaya göre Yavuz'u arayan yetkililer, yatış ve tedavi masraflarının özel sigorta tarafından karşılanmadığını ve 30 bin TL ödeme yapmaları gerektiğini aksi takdirde Kerem'in hastaneden çıkış yapamayacağını söyledi. Bunun üzerine sigorta şirketiyle görüşen Yavuz'a, oğlunun acilden giriş yapmasına rağmen hastane kaydının "kırmızı kod" değil "sarı kod" üzerinden oluşturulduğu ve bu nedenle yalnızca acilde gerçekleştirilen ilk işlemlerin karşılandığı söylendi. Çaresiz kalan anne, hastanenin hem oğluna tedavi uygulanmamasına hem de çıkışına izin verilmemesi üzerine para arayışına girdi.