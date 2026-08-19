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Özel hastanede insanlık ayıbı

Konya'da yüksek ateş ve ağrı şikayetiyle özel bir hastanenin acil servis bölümünden giriş yapan 19 yaşındaki Kerem Elitemiz'in, iddiaya göre hastane tarafından "kırmızı kod" yerine "sarı kod" üzerinden kaydı yapıldı. Bu nedenle özel sigortanın tedavi masraflarını karşılamadığı öne sürülürken, aileden 30 bin TL ödeme istendi. Yakınlarından borç alarak yaptığı ödeme ile oğlunu hastaneden çıkardığını ve devlet hastanesine götürerek tedavi altına alındığını anlatan Anne Satı Yavuz, hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 19.08.2026 08:30 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 08:35
Özel hastanede insanlık ayıbı

Olay, 16 Mayıs akşamı Kerem Elitemiz'in doğum gününde meydana geldi. Yüksek ateş ve ağrıları artan genç, annesi Satı Yavuz tarafından özel bir hastanenin acil servisine götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde karaciğer enzimlerinin yüksek olduğu ve rahatsızlığının yalnızca serum verilerek geçiştirilemeyeceği belirtilerek yatışına karar verildi. Kerem aynı gece hastaneye yatırılırken, 18 Mayıs sabahı anne Satı Yavuz'u hastane yetkilileri aradı.

Özel hastanede insanlık ayıbı

"PARAYI ÖDEMEZSENİZ ÇIKIŞ YAPAMAZSINIZ"

İddiaya göre Yavuz'u arayan yetkililer, yatış ve tedavi masraflarının özel sigorta tarafından karşılanmadığını ve 30 bin TL ödeme yapmaları gerektiğini aksi takdirde Kerem'in hastaneden çıkış yapamayacağını söyledi. Bunun üzerine sigorta şirketiyle görüşen Yavuz'a, oğlunun acilden giriş yapmasına rağmen hastane kaydının "kırmızı kod" değil "sarı kod" üzerinden oluşturulduğu ve bu nedenle yalnızca acilde gerçekleştirilen ilk işlemlerin karşılandığı söylendi. Çaresiz kalan anne, hastanenin hem oğluna tedavi uygulanmamasına hem de çıkışına izin verilmemesi üzerine para arayışına girdi.

Özel hastanede insanlık ayıbı

Yakınlarını arayan Yavuz, bir yakınının kredi kartını alarak 30 bin TL'lik faturayı ödedi. Para ödendikten sonra saatlerdir kolunda boş serum torbasıyla beklediği iddia edilen Kerem'in damar yolu çıkarıldı ve hastaneden çıkmasına izin verildi. Daha sonra faturayı inceleyen anne, bazı hizmet kalemlerinin iki kez ücretlendirildiğini fark ettiğini öne sürdü.

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Özel hastanede insanlık ayıbı

DEVLET HASTANESİNDE TEDAVİ EDİLDİ

Yüksek ateş ve suçiçeği belirtileri devam eden Kerem, özel hastaneden ayrıldıktan sonra devlet hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan genç, uygulanan tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Özel hastanede insanlık ayıbı

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yaşananların ardından Satı Yavuz, avukatı aracılığıyla hastane hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili hukuki süreç başlatıldı.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör
#KONYA