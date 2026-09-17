Özgür öğretmen 8 kurşunla katledilmişti! Caninin savunması kan dondurdu: ‘Ona doğru defalarca ateş ettim’

'BACAĞINA DOĞRU 5 EL ATEŞ ETTİM'

Ergani Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci duruşmasına, tutuklu sanık Ramazan Ağaçhanlı bulunduğu ceza infaz kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada ayrıca sanık ile Hikmet E. ve maktul Özgür Ekinci'nin aile avukatları da hazır bulundu. Duruşmada söz verilen Ramazan Ağaçhanlı, savunmasında Özgür Ekinci'yi öldürme niyetinin olmadığını öne sürerek, şöyle dedi:

"Ben Özgür Ekinci'yi yakinen tanırım. Kendisi 2023 yılında borsa işi ile uğraşıyordu. Özgür benden borç istediği zaman kendisine borç para veriyordum. İlk başta 15-20 bin dolar borç vermiştim. Kendisi 'Bu parayı sürekli işletiyorum' diyerek devamlı borç para istiyordu. En son ben bu durumdan rahatsız olarak kendisine vermiş olduğum borçları ödemesini istedim. Olay günü de bu borç para meselesi ile alakalı olarak konuşacaktık. Öğle saatlerinde evine yakın bir yerde Özgür'ü kiraladığım araba ile aldım. Kendi arabamı Özgür yüzünden satmak zorunda kalmıştım. Siverek'e doğru giderken yol üzerinde olmasından dolayı Ağaçhan köyünde durduk. Bu sırada Özgür ile muhabbet ediyorduk. Özgür'e borcu ödemesi gerektiğini, bende senetleri olduğunu ve tüm borçlarını deftere yazdığımı söyledim."