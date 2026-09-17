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Özgür öğretmen 8 kurşunla katledilmişti! Caninin savunması kan dondurdu: ‘Ona doğru defalarca ateş ettim’
Özgür öğretmen 8 kurşunla katledilmişti! Caninin savunması kan dondurdu: ‘Ona doğru defalarca ateş ettim’
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaşayan felsefe öğretmeni 44 yaşındaki Özgür Ekinci'yi 8 kurşunla vahşice katledildi. Tutuklu sanık Ramazan Ağaçhanlı'nın duruşmadaki savunması kan dondurdu. Kiralık aracıyla maktulü kaçıran cani için istenen ceza belli oldu. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 17.09.2026 11:23
Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 11:24